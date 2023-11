Harley Benton BZ-Serie bekommt Zuwachs

Harley Benton Bässe BZ-5000 II NT und BZ-6000 II NT lieferbar

Da droht doch schon wieder ein Preisknaller? Die Harley Benton BZ-Serie wird um zwei neue Modelle erweitert. Nach den beiden Modellen BZ-4000 und BZ-7000, die als Vier- und Siebensaiter erhältlich sind, folgt jetzt der Lückenschluss. Die Harley Benton BZ-5000 II NT und BZ-6000 II NT Bässe verfügen also, nach allen Regeln der Namenslogik, über fünf bzw. sechs Saiten.

Harley Benton BZ-Serie BZ-5000 II NT & BZ-6000 II NT

Beide Modelle der insgesamt noch relativ jungen Harley Benton BZ-Serie verfügen grundsätzlich über die gleichen Specs. Der Body besteht aus insgesamt vier Lagen Mahagoni und Esche, die optisch sehr ansprechende Decke entspringt einem Triple-A Riegelahorn Furnier. Der durchgehende Hals setzt sich aus mehreren Streifen kanadischen Ahorns und Nyatoh zusammen. Das Griffbrett aus Ebenholz trägt 24 Medium Jumbo Bünde.

Die Tonwandlung erfolgt, wie bei Harley Benton im Moment üblich, über zwei Tesla Pickups, genauer ein Tesla Soapbar TV-SBL1-5B an der Bridge und ein Tesla Soapbar TV-SBL1-5N in der Halsposition. Die Elektronik besteht aus einem Tesla G102 3-Band Active EQ, verwaltet wird all das mittels eines Volume Potis in Push-Pull-Ausführung, einem Middle-, Treble- und Bass-Regler, sowie einem Balance-Regler.

Der hauptsächliche Unterschied zwischen beiden Modellen, neben der Anzahl der Saiten, ist die Mensur. Während der Sechssaiter mit einer Mensur von 889 mm bei einer Saitenstärke von .030 bis .130 arbeitet, reichen dem Fünfsaiter 864 mm bei Saitenstärken von .045 bis .130.

Was die Preise angeht, ist natürlich mal wieder Staunen angesagt. Für den BZ-5000 II NT reicht es, 499 € übrigzuhaben. Der Kollege BZ-6000 II NT ist eine Saite teurer, der ist für 549 € zu haben. Meiner Erfahrung mit den modernen Instrumente von Harley Benton, dürfte das Preis-Leistungs-Verhältnis mal wieder unschlagbar sein. Eins meiner Lieblingsinstrumente ist meine Harley Benton Fusion-T HH Roasted, der ich lediglich neue Pickups spendiert habe. Ob sich das gelohnt hat, dürft ihr gern nachlesen.

Die beiden Bässe der Harley Benton BZ-Serie sind ab sofort lieferbar, ein Test der neuen Serie steht unsererseits noch aus. Ich hoffe, dass wir euch relativ zeitnah ein Testurteil zur Verfügung stellen können. Interessante Instrumente sind das allemal und wer immer noch denkt, der Preis eines Instruments würde über die Qualität entscheiden, muss sich wohl mal wieder selbst hinterfragen.

