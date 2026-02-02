Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE, Akustikgitarren

Akustikgitarren aus Akazie in unverschämt günstig

Frischer Wind im Akustik-Sektor: Die neue Harley Benton CLD-65AE bringt zusammen mit der kompakten CLO-65AE den warmen Charakter von Akazienholz in ein erschwingliches Format. Diese Modelle markieren den neuesten Zuwachs in der Custom Line und versprechen eine gelungene Mischung aus traditioneller Optik und moderner Performance.

Die Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE

Mit den beiden Modellen CLD-65AE und CLO-65AE schlägt der Hersteller ein neues Kapitel für Liebhaber besonderer Tonhölzer auf und bietet Gitarristen eine klangliche Alternative zu den sonst beliebten Fichten- oder Mahagoni-Designs.

Die Harley Benton CLD-65AE ist als klassische Dreadnought konzipiert und bietet ein massives Fundament mit kräftiger Projektion. Im Gegensatz dazu verfügt die CLO-65AE über eine kompaktere Orchestra-Bauform, was zu einem fokussierteren und artikulierteren Klangbild führt. Beide Modelle nutzen eine massive Akaziendecke mit X-Bracing kombiniert mit Boden und Zargen aus laminiertem Akazienholz.

Der Hals besteht aus Nato und ist mit einem komfortablen C-Profil sowie einem Pau-Ferro-Griffbrett ausgestattet, das 20 Nickelbünde und dezente Pearloid-Dot-Inlays beherbergt. Eine Mensur von 649 mm sorgt bei beiden Modellen für eine optimale Saitenspannung, wobei der Hals klassisch am 14. Bund angesetzt ist.

Für eine saubere Intonation und eine gute Schwingungsübertragung sorgen der Knochensattel und die Knochen-Stegeinlage auf dem Pau-Ferro-Steg. Während die Hardware mit offenen Chrome-Mechaniken eher traditionell wirkt, setzen die Abalone-Rosette und das Perlmutt-Logo edle Akzente. Ein integrierter HB-03 Preamp inklusive chromatischem Stimmgerät macht die Gitarren fit für den Live-Einsatz oder direkte Aufnahmen im Studio.

Preis und Verfügbarkeit

Beide Modelle sind mit diesen Features im Preis absolut sagenhaft. Sowohl die Harley Benton CLD-65AE als auch die CLO-65AE kosten bei Thomann nur 199,- Euro. Die Gitarren sind direkt lieferbar.