ANZEIGE
ANZEIGE

Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE, Akustikgitarren

Akustikgitarren aus Akazie in unverschämt günstig

2. Februar 2026
Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE

Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE

Frischer Wind im Akustik-Sektor: Die neue Harley Benton CLD-65AE bringt zusammen mit der kompakten CLO-65AE den warmen Charakter von Akazienholz in ein erschwingliches Format. Diese Modelle markieren den neuesten Zuwachs in der Custom Line und versprechen eine gelungene Mischung aus traditioneller Optik und moderner Performance.

Affiliate Links
Harley Benton CLD-65AE NT
Harley Benton CLD-65AE NT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann
Harley Benton CLO-65AE NT
Harley Benton CLO-65AE NT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann

Die Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE

Mit den beiden Modellen CLD-65AE und CLO-65AE schlägt der Hersteller ein neues Kapitel für Liebhaber besonderer Tonhölzer auf und bietet Gitarristen eine klangliche Alternative zu den sonst beliebten Fichten- oder Mahagoni-Designs.

ANZEIGE
CLD-65AE

CLD-65AE

Die Harley Benton CLD-65AE ist als klassische Dreadnought konzipiert und bietet ein massives Fundament mit kräftiger Projektion. Im Gegensatz dazu verfügt die CLO-65AE über eine kompaktere Orchestra-Bauform, was zu einem fokussierteren und artikulierteren Klangbild führt. Beide Modelle nutzen eine massive Akaziendecke mit X-Bracing kombiniert mit Boden und Zargen aus laminiertem Akazienholz.

CLD-65AE Rückseite

CLD-65AE Rückseite

Der Hals besteht aus Nato und ist mit einem komfortablen C-Profil sowie einem Pau-Ferro-Griffbrett ausgestattet, das 20 Nickelbünde und dezente Pearloid-Dot-Inlays beherbergt. Eine Mensur von 649 mm sorgt bei beiden Modellen für eine optimale Saitenspannung, wobei der Hals klassisch am 14. Bund angesetzt ist.

Harley Benton CLO-65AE

Harley Benton CLO-65AE

Für eine saubere Intonation und eine gute Schwingungsübertragung sorgen der Knochensattel und die Knochen-Stegeinlage auf dem Pau-Ferro-Steg. Während die Hardware mit offenen Chrome-Mechaniken eher traditionell wirkt, setzen die Abalone-Rosette und das Perlmutt-Logo edle Akzente. Ein integrierter HB-03 Preamp inklusive chromatischem Stimmgerät macht die Gitarren fit für den Live-Einsatz oder direkte Aufnahmen im Studio.

ANZEIGE
Der HB-03 Preamp

Der HB-03 Preamp

Preis und Verfügbarkeit

Beide Modelle sind mit diesen Features im Preis absolut sagenhaft. Sowohl die Harley Benton CLD-65AE als auch die CLO-65AE kosten bei Thomann nur 199,- Euro. Die Gitarren sind direkt lieferbar.

 

 

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Harley Benton CLD-65AE NT
Harley Benton CLD-65AE NT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann
Harley Benton CLO-65AE NT
Harley Benton CLO-65AE NT Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
NAMM 2026: Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS, E-Gitarren

NAMM 2026: Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS, E-Gitarren

23.01.2026 |0
Test: Harley Benton Carlos Asensio CGM, E-Gitarre

Test: Harley Benton Carlos Asensio CGM, E-Gitarre

18.01.2026 |1
Test: Harley Benton HBAC-20, Akustik Gitarrencombo

Test: Harley Benton HBAC-20, Akustik Gitarrencombo

21.12.2025 |6
Harley Benton Custom Line King-12 CE NT, Westerngitarre

Harley Benton Custom Line King-12 CE NT, Westerngitarre

26.11.2025 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X