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Harley Benton CLO-65SE Slate Blue, Akustikgitarre

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Mehr als nur eine neue Farbe?

27. Juli 2026
Harley Benton CLO-65SE Slate Blue

Harley Benton CLO-65SE Slate Blue

Mit der Harley Benton CLO-65SE Slate Blue gibt es jetzt auch eine optisch etwas auffälligere Variante der beliebten Orchestra-Gitarre. Neben dem neuen Finish kommen auch andere Tonhölzer zum Einsatz.

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Harley Benton CLO-65SE Slate Blue Satin
Harley Benton CLO-65SE Slate Blue Satin Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
159,00€ Thomann

Die Harley Benton CLO-65SE Slate Blue

Frischer Wind bei Harley Benton: Die Harley Benton CLO-65SE Slate Blue ist da. Nachdem mit der CLD-65AE und CLO-65AE Anfang des Jahres zwei Akustikgitarren im klassischen warmen Look veröffentlicht wurden gibt es mit der Harley Benton CLO-65SE Slate Blue jetzt etwas für Freunde etwas bunterer Designs. Doch das Finish ist nicht das einzige neue Element der Harley Benton CLO-65SE Slate Blue. Wie der Produktname dem aufmerksamen Auge schon verraten haben dürfte: Das „S“ steht für Spruce. Denn die Harley Benton CLO-65SE Slate Blue kommt anstatt mit Akaziendecke mit einer massiven Fichtendecke, was ihr einen etwas spritzigeren Ton verleihen dürfte.

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Ebenfalls gute Nachrichten gibt es in Sachen Preis: Die neue Harley Benton CLO-65SE Slate Blue ist nämlich günstiger und kostet bei Thomann nur 159,- Euro.

Harley Benton CLO-65SE Slate Blue Korpusansicht

Ursprünglicher Artikel vom 02. Februrar 2026:

Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE

Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE

Frischer Wind im Akustik-Sektor: Die neue Harley Benton CLD-65AE bringt zusammen mit der kompakten CLO-65AE den warmen Charakter von Akazienholz in ein erschwingliches Format. Diese Modelle markieren den neuesten Zuwachs in der Custom Line und versprechen eine gelungene Mischung aus traditioneller Optik und moderner Performance.

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Harley Benton CLD-65AE NT
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Kundenbewertung:
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Die Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE

Mit den beiden Modellen CLD-65AE und CLO-65AE schlägt der Hersteller ein neues Kapitel für Liebhaber besonderer Tonhölzer auf und bietet Gitarristen eine klangliche Alternative zu den sonst beliebten Fichten- oder Mahagoni-Designs.

CLD-65AE

CLD-65AE

Die Harley Benton CLD-65AE ist als klassische Dreadnought konzipiert und bietet ein massives Fundament mit kräftiger Projektion. Im Gegensatz dazu verfügt die CLO-65AE über eine kompaktere Orchestra-Bauform, was zu einem fokussierteren und artikulierteren Klangbild führt. Beide Modelle nutzen eine massive Akaziendecke mit X-Bracing kombiniert mit Boden und Zargen aus laminiertem Akazienholz.

CLD-65AE Rückseite

CLD-65AE Rückseite

Der Hals besteht aus Nato und ist mit einem komfortablen C-Profil sowie einem Pau-Ferro-Griffbrett ausgestattet, das 20 Nickelbünde und dezente Pearloid-Dot-Inlays beherbergt. Eine Mensur von 649 mm sorgt bei beiden Modellen für eine optimale Saitenspannung, wobei der Hals klassisch am 14. Bund angesetzt ist.

Harley Benton CLO-65AE

Harley Benton CLO-65AE

Für eine saubere Intonation und eine gute Schwingungsübertragung sorgen der Knochensattel und die Knochen-Stegeinlage auf dem Pau-Ferro-Steg. Während die Hardware mit offenen Chrome-Mechaniken eher traditionell wirkt, setzen die Abalone-Rosette und das Perlmutt-Logo edle Akzente. Ein integrierter HB-03 Preamp inklusive chromatischem Stimmgerät macht die Gitarren fit für den Live-Einsatz oder direkte Aufnahmen im Studio.

Der HB-03 Preamp

Der HB-03 Preamp

Preis und Verfügbarkeit

Beide Modelle sind mit diesen Features im Preis absolut sagenhaft. Sowohl die Harley Benton CLD-65AE als auch die CLO-65AE kosten bei Thomann nur 199,- Euro. Die Gitarren sind direkt lieferbar.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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