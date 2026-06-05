Der neue Akustik-Geheimtipp für Linkshänder?

Linkshänder aufgepasst! Mit der Harley Benton CLP-12SM BRS LH wechselt die beliebte Parlor-Gitarre die Seiten und ist nun auch als Lefty-Modell erhältlich. Die Solid-Top-Gitarre richtet sich speziell an Folk-, Trad- und Blues-Spieler, die den Klang einer Small-Body-Akustikgitarre suchen.

Die neue Harley Benton CLP-12SM BRS LH

Harley Benton gehört glücklicherweise zu den Marken, die gerne und regelmäßig Linkshändergitarren auf den Markt bringt – so auch jetzt wieder mit der Harley Benton CLP-12SM BRS LH. Die Rechtshänderversion erfreut sich seit dem Jahr 2022 großer Beliebtheit, daher ist es nur logisch, spätestens jetzt auch ein Lefty-Modell zu bringen.

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Die kompakte Parlor-Gitarre bietet mit ihrer hochglänzend lackierten Decke aus massivem Sitka-Fichtenholz samt Boden und Zargen aus Mahagoni einen mittenbetonten Klang mit Vintage-Charakter, perfekt für Fingerpicking aber auch Strumming.

Ein Ahorn- und Abalone-Binding sowie eine echte Abalone-Rosette setzen optische Akzente. Der Nyatoh-Hals mit C-Profil besitzt ein Griffbrett aus Purple Heart, bestückt mit 19 Bünden samt HB-Design Abalone-Inlays. Die Mensur beträgt handliche 628 mm, während der Knochensattel eine Breite von 43 mm aufweist.

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Auf der Kopfplatte arbeiten offene Deluxe-Antique-Mechaniken, der Steg besteht ebenfalls aus Purple Heart und ist mit Dot-Inlay-Bridge-Pins bestückt. Für den Live-Einsatz verfügt die Gitarre über ein integriertes HB-03 Piezo-Tonabnehmersystem inklusive Preamp und chromatischem Stimmgerät.

Preis und Verfügbarkeit

Die Harley Benton CLP-12SM BRS LH kommt in der Farbe Brown Burst Hochglanz und kostet bei Thomann 299,- Euro. Damit liegt sie etwas über dem Schwestermodell für Rechtshänder.