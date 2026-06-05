ANZEIGE
ANZEIGE

Harley Benton CLP-12SM BRS LH, Akustikgitarre

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Der neue Akustik-Geheimtipp für Linkshänder?

5. Juni 2026
Harley Benton CLP-12SM BRS LH

Harley Benton CLP-12SM BRS LH

Linkshänder aufgepasst! Mit der Harley Benton CLP-12SM BRS LH wechselt die beliebte Parlor-Gitarre die Seiten und ist nun auch als Lefty-Modell erhältlich. Die Solid-Top-Gitarre richtet sich speziell an Folk-, Trad- und Blues-Spieler, die den Klang einer Small-Body-Akustikgitarre suchen.

Die neue Harley Benton CLP-12SM BRS LH

Harley Benton gehört glücklicherweise zu den Marken, die gerne und regelmäßig Linkshändergitarren auf den Markt bringt – so auch jetzt wieder mit der Harley Benton CLP-12SM BRS LH. Die Rechtshänderversion erfreut sich seit dem Jahr 2022 großer Beliebtheit, daher ist es nur logisch, spätestens jetzt auch ein Lefty-Modell zu bringen.

ANZEIGE

Harley Benton CLP-12SM BRS LH Korpusansicht

Die kompakte Parlor-Gitarre bietet mit ihrer hochglänzend lackierten Decke aus massivem Sitka-Fichtenholz samt Boden und Zargen aus Mahagoni einen mittenbetonten Klang mit Vintage-Charakter, perfekt für Fingerpicking aber auch Strumming.

Ein Ahorn- und Abalone-Binding sowie eine echte Abalone-Rosette setzen optische Akzente. Der Nyatoh-Hals mit C-Profil besitzt ein Griffbrett aus Purple Heart, bestückt mit 19 Bünden samt HB-Design Abalone-Inlays. Die Mensur beträgt handliche 628 mm, während der Knochensattel eine Breite von 43 mm aufweist.

ANZEIGE

Harley Benton CLP-12SM BRS LH Kopfplatte

Auf der Kopfplatte arbeiten offene Deluxe-Antique-Mechaniken, der Steg besteht ebenfalls aus Purple Heart und ist mit Dot-Inlay-Bridge-Pins bestückt. Für den Live-Einsatz verfügt die Gitarre über ein integriertes HB-03 Piezo-Tonabnehmersystem inklusive Preamp und chromatischem Stimmgerät.

Harley Benton CLP-12SM BRS LH Tonabnehmersystem

Preis und Verfügbarkeit

Die Harley Benton CLP-12SM BRS LH kommt in der Farbe Brown Burst Hochglanz und kostet bei Thomann 299,- Euro. Damit liegt sie etwas über dem Schwestermodell für Rechtshänder.

ANZEIGE
Affiliate Links
Harley Benton CLP-12SM BRS Solid Top LH
Harley Benton CLP-12SM BRS Solid Top LH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
299,00€ Thomann
Harley Benton CLP-12SM BRS Solid Top
Harley Benton CLP-12SM BRS Solid Top
Kundenbewertung:
(101)
249,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Harley Benton CLP-12SM BRS Solid Top LH
Harley Benton CLP-12SM BRS Solid Top LH Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
299,00€ Thomann
Harley Benton CLP-12SM BRS Solid Top
Harley Benton CLP-12SM BRS Solid Top
Kundenbewertung:
(101)
249,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE, Akustikgitarren

Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE, Akustikgitarren

02.02.2026 |0
Test: Harley Benton HBAC-20, Akustik Gitarrencombo

Test: Harley Benton HBAC-20, Akustik Gitarrencombo

21.12.2025 |6
Test: Harley Benton Nashville Nylon, Akustikgitarre

Test: Harley Benton Nashville Nylon, Akustikgitarre

11.11.2025 |6
Test: Harley Benton CLJ-412E NT, 12-String Akustik-Gitarre

Test: Harley Benton CLJ-412E NT, 12-String Akustik-Gitarre

28.10.2025 |1
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X