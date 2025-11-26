ANZEIGE
Harley Benton Custom Line King-12 CE NT, Westerngitarre

Schicke und günstige 12-Saiter Akustik

26. November 2025
Harley Benton Custom Line King-12 CE NT

Harley Benton Custom Line King-12 CE NT

Mit der neuen Harley Benton Custom Line King-12 CE NT präsentiert der Hersteller seine jüngste Weiterentwicklung innerhalb der Akustikserie. Nach diversen Releases in diesem Jahr (wir berichteten) gibt es jetzt etwas ganz schickes für Fans von 12-saitigen Gitarren, und das zu einem wirklich günstigen Preis!

Harley Benton Custom Line King-12 CE NT
Harley Benton Custom Line King-12 CE NT
299,00€

Die Harley Benton Custom Line King-12 CE NT

Der Jumbo-Body mit Cutaway bildet die Grundlage der Harley Benton Custom Line King-12 CE NT. Eine selektierte massive Fichtendecke mit Boden und Zargen aus Ahorn sorgt für direkte Ansprache und Projektion. Der Hals ist ebenfalls aus Ahorn und ermöglicht durch den Übergang zum Korpus am 14. Bund komfortablen Zugang zu höheren Lagen. Auf dem Palisandergriffbrett sitzen insgesamt 20 Bünde, aufgehübscht durch Pearloid Square Inlays, die sowohl Orientierung als auch eine dezente optische Akzentuierung bieten. Mit echtem Knochensattel (48 mm Breite) und Palisanderbrücke liefert Harley Benton zwei Features, die sonst nur bei preisintensiveren Instrumenten zu finden sind.

Harley Benton Custom Line King-12 CE NT Vollansicht

Bei der Hardware setzt Harley Benton auf vergoldete Diecast-Mechaniken, der verbaute Double-Action Truss Rod erlaubt zudem präzise Halsanpassungen. Mit Multi-Ply Bindings und einer eleganten Hi-Gloss Natural Lackierung ist die Harley Benton Custom Line King-12 CE NT mit edlen optischen Akzenten ausgestattet.

Harley Benton Custom Line King-12 CE NT Headstock

Headstock

Für den Live-Bereich versorgt uns Harley Benton mit dem integrierten Fishman Presys-II System, das die King-12 CE NT bühnentauglich macht. Mit Bass- und Treble-Regler sowie Phasenschalter bietet es praktische Kontrolle über den verstärkten Klang und hilft, Feedback zu minimieren. Der eingebaute Tuner mit Display sorgt für darüber hinaus für schnelle und zuverlässiges Stimmen.

das Fishman Presys-II System

Fishman Presys-II System

Preis und Verfügbarkeit

Die Custom Line King-12 CE NT bekommt ihr beim Musikhaus Thomann für sage und schreibe 299,- Euro. Da muss man eigentlich zuschlagen!

Preis

  • 299,-

Links

Harley Benton Custom Line King-12 CE NT
Harley Benton Custom Line King-12 CE NT
299,00€
