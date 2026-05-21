Der ultimative Übungsverstärker

Der Harley Benton DNAfx AmP 10 kommt als kleiner Bruder des erfolgreichen DNAfx AmP 20 auf den Markt. Er liefert die gleiche Modeling-Architektur, ist aber kompakter und noch günstiger.

Der Harley Benton DNAfx AmP 10

Ein Modeling Verstärker mit verschiedenen Amp-Models, Effekten und weiteren Features für unter 100 €? Ja, das geht! Der neue Harley Benton DNAfx AmP 10 macht es vor.

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Der DNAFX AmP 10 basiert wie der größere AmP 20 auf der bekannten DNAFX-Technologie und liefert eine üppige Auswahl an Amp- und Boxensimulationen. Mit den vier Amp Models Clean, Blues, Rock und Lead und Reglern für Pre-Gain, Drive und einen 3-Band EQ liefert er von Clean bis High-Gain alles, was man als Gitarrist an Ampsounds benötigt.

Mit diversen Modulations- und Delay- oder Reverb-Effekten gibt es zusätzlich noch Material, um seine Sounds weiter zu formen. Die Effekte umfassen folgende Algorithmen:

Modulation: Flanger, Phaser, Tremolo, Chorus

Delay & Reverb: Spring, Delay, Del+Rev, Hall

Ein eingebauter Tuner zum Stimmen des Instruments sowie eine Bluetooth Schnittstelle für das Abspielen von Backing Tracks (auch über den 3,5mm Line Input möglich) machen den DNAfx AmP 10 zu einem allumfassenden Begleiter.

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Mit 10W RMS Class D, einem Custom 6″ Full-Range Speaker, einem Gewicht von nur 4,5 kg und dem kompakten Formfaktor (B x H x T): 299 mm x 315 mm x 180 mm ist er so handlich, dass man ihn egal wohin mitnehmen kann. Somit kann man in jeder Umgebung jammen oder proben. Mit dem 3.5 mm Kopfhörerausgang macht man nicht einmal Lärm.

Was kostet der DNAfx AmP 10?

Der Harley Benton DNAfx AmP 10 ist unverschämt günstig, was ihn zu einem absoluten No-Brainer macht. Er kostet bei Thomann sage und schreibe 79,- Euro.