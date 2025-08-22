ANZEIGE
ANZEIGE

Harley Benton DNAFX AmP20 Modeling Amp

Kompakter Amp mit DNA

22. August 2025

Harley Benton DNAFX AmP20 Modeling Amp Aufmacher

Harley Benton legt nach und bringt mit dem DNAFX AmP20 einen kleinen, aber vielseitigen Amp auf den Markt, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, es aber faustdick hinter den Potis hat.

ANZEIGE

Harley Benton DNAFX AmP20 Modeling Amp

Das Konzept: moderne Flexibilität im Hosentaschenformat, gepaart mit Features, die man eher aus größeren und teureren Modellen kennt.

Harley Benton DNAFX AmP20 Modeling Amp Panel

Der DNAFX AmP20 basiert auf der bekannten DNAFX-Technologie und liefert damit eine komplette Auswahl an Amp- und Boxensimulationen, die sich per Software konfigurieren lassen. Egal ob Clean, Crunch oder High-Gain – hier ist für fast jeden Gitarristen etwas dabei. Dazu gesellen sich digitale Effekte wie Reverb, Delay und Modulationen, die über das übersichtliche Bedienfeld direkt zugänglich sind.

Vollgepackt mit Sounds und Features

Mit an Bord ist außerdem eine Speaker-Simulation, sodass sich der AmP20 nicht nur im Proberaum oder Wohnzimmer, sondern auch im Studio und auf der Bühne wohlfühlt. Ein integrierter IR-Loader macht es möglich, eigene Impulse Responses einzubinden und so den Sound noch individueller zu gestalten.
Kompakt, leicht, praxisnah.

ANZEIGE

Harley Benton DNAFX AmP20 Modeling Amp Back

Was sofort ins Auge fällt: Das Teil ist extrem kompakt und mit knapp über einem Kilo Gewicht locker in jedem Gigbag unterzubringen. Trotz der Größe bietet der Amp 20 Watt Leistung, die für Bandproben oder kleinere Gigs ausreichen und über einen 8″ Speaker in die weite Welt hinausgeblasen werden. Wer mehr Druck braucht, kann den AmP20 natürlich auch an eine externe Endstufe oder direkt ins Mischpult schicken.

Spannend für moderne Setups ist die USB-Schnittstelle, die nicht nur als Editor-Interface dient, sondern auch direktes Recording auf den Rechner erlaubt. Mit dem eingebauten Aux-In und Kopfhörerausgang wird der Amp zudem zur idealen Übungsmaschine – ob zu Hause spät in der Nacht oder unterwegs im Hotelzimmer.

Harley Benton DNAFX AmP20 Modeling Amp Panel

Harley Benton bleibt seiner Linie treu und bietet auch beim DNAFX AmP20 ein knallhartes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 199 € bekommt man ein Gerät, das im Prinzip gleich mehrere Tools ersetzt: Amp, Multieffekt, IR-Loader und Recording-Interface.
Ob als Backup für den Gitarrenkoffer, All-in-One-Lösung für Minimalisten oder als Übungsamp mit Profi-Features – der DNAFX AmP20 könnte für viele Gitarristen ein echter Geheimtipp werden.

ANZEIGE

Preis

  • 199 €

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Harley Benton DNAFX AmP20
Harley Benton DNAFX AmP20 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
119,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Harley Benton Übungsamp HB-40MFX

Test: Harley Benton Übungsamp HB-40MFX

17.08.2025 |0
Test: Harley Benton ST-JAMster MDS, E-Gitarre

Test: Harley Benton ST-JAMster MDS, E-Gitarre

27.04.2025 |13
Test: Harley Benton DNAfx GiT Advanced, Multieffektgerät

Test: Harley Benton DNAfx GiT Advanced, Multieffektgerät

27.10.2024 |4
Test: Harley Benton MultiScale E-Gitarre R-458FFB

Test: Harley Benton MultiScale E-Gitarre R-458FFB

08.07.2025 |5
Test: Harley Benton MR-Modern, spannende E-Gitarre

Test: Harley Benton MR-Modern, spannende E-Gitarre

08.07.2025 |0
TEST: Harley Benton Overdrive Custom Line OD-5

TEST: Harley Benton Overdrive Custom Line OD-5

27.07.2025 |13
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X