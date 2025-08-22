Kompakter Amp mit DNA

Harley Benton legt nach und bringt mit dem DNAFX AmP20 einen kleinen, aber vielseitigen Amp auf den Markt, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, es aber faustdick hinter den Potis hat.

ANZEIGE

Harley Benton DNAFX AmP20 Modeling Amp

Das Konzept: moderne Flexibilität im Hosentaschenformat, gepaart mit Features, die man eher aus größeren und teureren Modellen kennt.

Der DNAFX AmP20 basiert auf der bekannten DNAFX-Technologie und liefert damit eine komplette Auswahl an Amp- und Boxensimulationen, die sich per Software konfigurieren lassen. Egal ob Clean, Crunch oder High-Gain – hier ist für fast jeden Gitarristen etwas dabei. Dazu gesellen sich digitale Effekte wie Reverb, Delay und Modulationen, die über das übersichtliche Bedienfeld direkt zugänglich sind.

Vollgepackt mit Sounds und Features

Mit an Bord ist außerdem eine Speaker-Simulation, sodass sich der AmP20 nicht nur im Proberaum oder Wohnzimmer, sondern auch im Studio und auf der Bühne wohlfühlt. Ein integrierter IR-Loader macht es möglich, eigene Impulse Responses einzubinden und so den Sound noch individueller zu gestalten.

Kompakt, leicht, praxisnah.

ANZEIGE

Was sofort ins Auge fällt: Das Teil ist extrem kompakt und mit knapp über einem Kilo Gewicht locker in jedem Gigbag unterzubringen. Trotz der Größe bietet der Amp 20 Watt Leistung, die für Bandproben oder kleinere Gigs ausreichen und über einen 8″ Speaker in die weite Welt hinausgeblasen werden. Wer mehr Druck braucht, kann den AmP20 natürlich auch an eine externe Endstufe oder direkt ins Mischpult schicken.

Spannend für moderne Setups ist die USB-Schnittstelle, die nicht nur als Editor-Interface dient, sondern auch direktes Recording auf den Rechner erlaubt. Mit dem eingebauten Aux-In und Kopfhörerausgang wird der Amp zudem zur idealen Übungsmaschine – ob zu Hause spät in der Nacht oder unterwegs im Hotelzimmer.

Harley Benton bleibt seiner Linie treu und bietet auch beim DNAFX AmP20 ein knallhartes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 199 € bekommt man ein Gerät, das im Prinzip gleich mehrere Tools ersetzt: Amp, Multieffekt, IR-Loader und Recording-Interface.

Ob als Backup für den Gitarrenkoffer, All-in-One-Lösung für Minimalisten oder als Übungsamp mit Profi-Features – der DNAFX AmP20 könnte für viele Gitarristen ein echter Geheimtipp werden.