Je kleiner desto Wow? Der neue Harley Benton DNAfx GiT Core

800 Gramm leicht und alle wichtigen Verstärker und Effekte mit dabei, das ist der neue Harley Benton DNAfx GiT Core Multieffekt Prozessor.

Harley Benton ist ja nun wirklich ausreichend bekannt dafür, leistungsfähiges Low-Budget-Equipment zu entwickeln und an den geneigten Gitarristen zu bringen. Aber dieses Mal schießen die echt den Vogel ab. Für gerade einmal 89 € bekommt man so ziemlich alles geboten, was man im Bereich der Gitarrensounds jemals brauchen wird.

Harley Benton DNAfx GiT Core

Die DNAfx-Serie ist nicht ganz neu, das Harley Benton DNAfx Git etwa feiert gerade seinen vierten Geburtstag, der Nachfolger, das DNAfx GiT Pro kam vor etwa zwei Jahren auf den Markt. Was man dort für einen wirklich schmalen Kurs geboten bekommt, ist schon höchst beeindruckend. Jetzt wirds hier noch kleiner und man schließt sich dem Trend zu den Mini-Pedalen an, wie er etwa von IK Multimedia forciert wird.

Das Harley Benton DNYfx GiT Core bietet 55 klassische und moderne hochwertige Gitarren-Verstärkermodelle und 26 IRs mit zusätzlicher Unterstützung für IR-Dateien von Drittanbietern. 151 verschiedene Effekte von Verzerrer, über Dynamische Effekte, bis zu Delay und Reverb decken so ziemlich jeden Bedarf ausreichend ab.

Bis zu neun Effekttypen kann man dabei simultan nutzen und eignen Soundkreationen auf bis zu 200 Speicherplätzen ablegen und jederzeit wieder aufrufen. Wem das bis jetzt nicht genug ist, der kann darüber hinaus auf einen 80-Sekunden-Looper und eine Drum-Maschine mit 40 Drum Patterns und 10 unterschiedlichen Metronom-Settings zurückgreifen.

Der Harley Benton DNAfx GiT Core Multieffekt Prozessor fungiert bei Bedarf auch als USB-Recording-Interface für jede DAW, der USB-Anschluss kann aber selbstverständlich auch für Software-Updates herangezogen werden. Ein großes Display und eine übersichtliche Benutzeroberfläche machen das Gerät auch für Anfänger interessant, Gitarristen, die sich gern ein kleines, günstiges Ersatzgerät in den Koffer werfen, sollten sich das Harley Benton DNAfx GiT Core ebenfalls mal genauer anschauen.

Das Gehäuse ist robust und verträgt auch den einen oder anderen, versehentlich fehlgeleiteten Fußtritt, die physischen Ausgänge des Gerätes können zur besseren Integration des Pedals in bestehende Setups auf digitaler Ebene frei konfiguriert werden, das schafft vielseitige Routing-Möglichkeiten. Da die beiden anderen Geräte der Harley Benton DNAfx GiT Serie bereits bekannt sind, dürfte es kaum Überraschungen beim Sound geben, dafür kann aber die geringe Größe von 175 × 138 × 30 mm für den Kauf ausschlaggebend sein. Ein externes Expression-Pedal kann übrigens auch angeschlossen werden, wer also ein solches Pedal bereits besitzt, kann auf das fast doppelt so teure Schwestermodell verzichten.