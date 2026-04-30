Harley Benton Fusion-IV, E-Gitarren

Neue Pickups, neue Hardware und jede Menge Farben

Mit den Harley Benton Fusion-IV Gitarren macht HB einen Rundumschlag und liefert nach der Fusion-III nun eine neue Generation ihrer Pro-Series-Gitarren. Die Fusion-IV ist in verschiedenen Pickup-Konfigurationen und mit verbesserter Hardware ausgestattet und kommt in zahlreichen angesagten Farben.

Die neue Harley Benton Fusion-IV

Die neue Harley Benton Fusion-IV sieht echt heiß aus! Das Update umfasst insgesamt 41 neue Gitarren, darunter auch endlich mal wieder Modelle für Linkshänder!

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Die neue Fusion-IV richtet sich mit ihren modernen Superstrat-Bodys an moderne Gitarristen, die Vielseitigkeit und professionelle Performance suchen. Sie ist in diversen Tonabnehmerkonfigurationen von HSS, HSH und HH über Modelle mit Floyd Rose bis zur aktiven HH EMG Bestückung. Daneben gibt es Farboptionen, die einen leicht schwach werden lassen.

Die Modelle der neuen Harley Benton Fusion-IV Serie haben vieles gemeinsam. Da wären der konturierte Nyatoh-Body mit verjüngtem Halsgelenk und Hälse aus geröstetem Ahorn. Die Griffbretter sind aus kanadischem Ahorn oder Palisander.

Mit 12″-16″ Compund Radius 24 Blacksmith Stainless Steel Bünden, Glow in the Dark Side Dots und Double Action Spoke Wheel Truss Rod sind sie mit allen modernen Features ausgestattet, die die Bespielbarkeit aber auch das Einstellen der Gitarre sehr angenehm machen.

Bei der Hardware gibt es mit Graphtec TUSQ Sattel, Babicz Bridge (auch mit Hardtail oder Floyd Rose erhältlich) und Jinho JN-07 Staggered & Locking Mechaniken ebenfalls sinnvolle Updates im Gegensatz zur Fusion-III.

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Ebenfalls die Elektronik neu. Hier gibt es nun anstelle der Roswell-Tonabnehmer der Fusion-III Serie besser klingende Pickups von Tesla. Außerdem gibt es zwei Modelle, die mit aktiven EMG Humbuckern ausgestattet sind.

Die meisten Modelle haben zudem einen Alter-Switch für diverse Split-Optionen, die HH-Varianten zudem den neuen „Ghost-Coil“-Modus. Das katapultiert die Harley Benton Fusion-IV spätestens in den Vielseitigkeits-Olymp. Hier kann man wirklich von Rock, Metal, Funk, Blues bis hin zu Pop alles raus holen.

Fusion-IV HSS Modelle

Die HSS-Modelle kommen der klassischen Strat noch am nächsten. Sie sind der Allrounder unter den Fusion-IV Modellen. Die HSS kommt mit einem Tesla Opus-1B Alnico 5 Humbucker in der Bridge- und zwei Tesla VR-1BK Alnico 5 Single Coils für die Mittel- und Halsposition. Mit dem 5-Wege-Schalter samt Alter-Switch liefern sie eine Unmenge an Sounds und können somit in jedem Genre glänzen.

Fusion-IV HSH Modelle

Die HSH-Modelle heben sich leicht ab und bewegen sich etwas mehr ins flexible Rock- oder Fusion-Land. Bei den HSH Modellen werden zwei Humbucker (Tesla Opus-1B Alnico 5 und Tesla Opus-1N Alnico 5) mit einem Tesla VR-1BK M Alnico 5 Single Coil kombiniert. Auch hier gibt es den Alter-Switch für Coil-Splitting-Sounds.

Fusion-IV HH Modelle

Mehr in die reine Rock-Richtung gehen die HH Modelle. Diese sind mit den beiden Tesla Opus-1B Alnico 5 und Tesla Opus-1N Alnico 5 Humbuckern ausgestattet. Mit 5-Wege-Schalter samt Alter-Switch kommen aber auch hier vielseitige Sounds raus. Ebenfalls erhältlich: Ein Modell mit Floyd Rose.

Fusion-IV HH EMG Modelle

Am metaligsten geht es dann bei den Modellen mit aktiven Pickups zu. Hier gibt es die EMG Custom Retro Active Hot 70 Humbucker kombiniert mit einer Babicz Z-Serie FCH Fixed Bridge und Reverse Headstock. Schön, dass es hier ebenfalls ein Modell für Linkshänder gibt! Bei den aktiven Modellen muss man auf den Alter-Switch leider verzichten.

Preis und Verfügbarkeit

Die Modelle der Harley Benton Fusion-IV gibt es in 11 verschiedenen Farbeb. Sie kosten bei Thomann je nach Ausstattung zwischen sage und schreibe nur 449,- Euro und 529,- Euro. Ein Preis, der wirklich unschlagbar ist!