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Harley Benton Fusion-T II HH, E-Gitarren

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Zuwachs für die Fusion-Familie

17. Juli 2026
Harley Benton Fusion-T II HH Gitarren

Harley Benton Fusion-T II HH Gitarren

Nach der kürzlich vorgestellten Fusion-IV Serie im ST-Style legt HB nach und bringt die Harley Benton Fusion-T II HH Serie. Dabei handelt es sich um moderne T-Style Gitarren, bestückt mit zwei Humbuckern für druckvolle Sounds.

Die neuen Harley Benton Fusion-T II HH Gitarren

Wer auf der Suche nach einer vielseitigen T-Style-Gitarre ist, die optisch und technisch ordentlich abliefert, muss dafür kein Vermögen ausgeben, denn dafür gibt es ja jetzt die Harley Benton Fusion-T II HH Reihe.

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Insgesamt umfasst die Serie 18 Modelle, mit unterschiedlichen Farben und Ausstattungsvarianten. Schauen wir uns erst mal die Gemeinsamkeiten an.

Harley Benton Fusion-T II HH mit Tremolo

Der Korpus der Gitarren besteht aus Nyatoh und besitzt einen überarbeiteten, ergonomisch abgeflachten Halsübergang sowie eine konturierte Rückseite für noch bequemeres Bespielen in den hohen Lagen. Beim geschraubten Hals wird auf gerösteten kanadischen Riegelahorn mit einem modernen C-Profil gesetzt. Das Griffbrett ist wahlweise aus Ahorn oder Palisander gefertigt, verfügt über einen flachen Compound-Radius von 12″-16″ und trägt in der neuen Version sogar 24 Blacksmith-Edelstahlbünde im Medium-Jumbo-Format. Lumineszierende Side-Dots sorgen für die nötige Orientierung im Dunkeln.

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In Sachen Elektronik sind zwei der drei Ausstattungsvarianten jetzt mit zwei Tesla Twin Alnico-5-Humbuckern (Opus-1B am Steg, Opus-1N am Hals) bestückt. Neben dem klassischen 5-Wege-Schalter gibt es einen Alter-Switch, der insgesamt zehn unterschiedliche Sound-Kombinationen ermöglicht.

Harley Benton Fusion-T II HH mit Hardtail Brücke und Riegelahorndecke

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Die Hardware besticht mittlerweile durch eine stimmstabile Babicz-Tremolobrücke oder alternativ eine feste Hardtail-Variante sowie Klemmmechaniken von Jinho.

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Harley Benton Fusion-T II HH RW HT FBB
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Neben der Wahl zwischen Tremolo- oder Hardtail-Brücke gibt es auch einige Modelle mit Riegelahorndecke, was den Gitarren eine nochmal edlere Optik verpasst.

Harley Benton Fusion-T II HH mit EMG Pickups

Außerdem ist wieder eine Variante mit EMG-Humbuckern erhältlich. In der mattschwarzen Fusion-T II EMG MN HT werkeln zwei EMG Custom Retroactive Hot 70 Humbucker. Dieses Modell kommt ohne Alter Switch aus.

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Harley Benton Fusion-T II EMG MN HT SBK
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Preis und Verfügbarkeit

Glücklicherweise gibt es auch Linkshändermodelle. Preislich liegen die neuen Harley Benton Fusion-T II HH Gitarren zwischen 449,- oder 499,- Euro und sind ab sofort beim Musikhaus Thomann erhältlich.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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