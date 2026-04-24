Harley Benton JA-Baritone HH BK, Bariton E-Gitarre

Zwei Humbucker für ordentlich Tiefgang

Mit der Harley Benton JA-Baritone HH BK erweitert HB die JA-Serie um eine schwarze Bariton mit zwei Humbuckern. Dadurch liefert die Gitarre mehr Output und Punch, was gerade bei tieferen Tunings von Vorteil ist.

Die Harley Benton JA-Baritone HH BK

Die JA-Baritone mit zwei P90-Tonabnehmern war schon ein voller Erfolg. Mit der Harley Benton JA-Baritone HH BK wird jetzt die klangliche Palette an Baritongitarren erweitert, um ein noch größeres Spektrum abzudecken.

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Neu sind die beiden Keramik-Humbucker, die tightere Bässe und insgesamt kraftvollere Sounds liefern, um Riffs und Akkorde in tiefen Tunings mit maximaler Klarheit rüberzubringen.

Die HB JA-Baritone HH BK setzt auf einen Pappel-Korpus im Offset-Stil und einen geschraubten Hals aus kanadischem Ahorn mit C-Profil. Die Kopfplatte ist passend zum Korpus in Hochglanz-Schwarz lackiert, ansonsten bleibt die Gitarre bewusst zurückhaltend. Auf dem Purple-Heart-Griffbrett finden sich 21 Bünde und markante Block-Einlagen, wie schon bei der JA-Baritone mit P90s. Mit einer Mensur von 762 mm bietet die Gitarre die notwendige Länge, um tiefe Frequenzen sauber abzubilden, während die Sattelbreite von 42 mm für gewohnte Greifverhältnisse sorgt.

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Die schwarze Hardware umfasst eine Fixed-Bridge und Mechaniken im Vintage-Kluson-Stil. Die beiden Humbucker werden über einen Master-Volume- und Master-Tone-Regler sowie einen 3-Wege-Schalter gesteuert.

Preis und Verfügbarkeit

Die Harley Benton JA-Baritone HH BK sieht nicht nur schick aus, sie kostet auch nicht viel. Bei Thomann bekommt man die Gitarre für schlappe 209,- Euro.