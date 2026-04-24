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Harley Benton JA-Baritone HH BK, Bariton E-Gitarre

Zwei Humbucker für ordentlich Tiefgang

24. April 2026
Harley Benton JA-Baritone HH BK

Harley Benton JA-Baritone HH BK

Mit der Harley Benton JA-Baritone HH BK erweitert HB die JA-Serie um eine schwarze Bariton mit zwei Humbuckern. Dadurch liefert die Gitarre mehr Output und Punch, was gerade bei tieferen Tunings von Vorteil ist.

Die Harley Benton JA-Baritone HH BK

Die JA-Baritone mit zwei P90-Tonabnehmern war schon ein voller Erfolg. Mit der Harley Benton JA-Baritone HH BK wird jetzt die klangliche Palette an Baritongitarren erweitert, um ein noch größeres Spektrum abzudecken.

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Harley Benton JA-Baritone HH BK - der Korpus

Neu sind die beiden Keramik-Humbucker, die tightere Bässe und insgesamt kraftvollere Sounds liefern, um Riffs und Akkorde in tiefen Tunings mit maximaler Klarheit rüberzubringen.

Die HB JA-Baritone HH BK setzt auf einen Pappel-Korpus im Offset-Stil und einen geschraubten Hals aus kanadischem Ahorn mit C-Profil. Die Kopfplatte ist passend zum Korpus in Hochglanz-Schwarz lackiert, ansonsten bleibt die Gitarre bewusst zurückhaltend. Auf dem Purple-Heart-Griffbrett finden sich 21 Bünde und markante Block-Einlagen, wie schon bei der JA-Baritone mit P90s. Mit einer Mensur von 762 mm bietet die Gitarre die notwendige Länge, um tiefe Frequenzen sauber abzubilden, während die Sattelbreite von 42 mm für gewohnte Greifverhältnisse sorgt.

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Harley Benton JA-Baritone HH BK - die Kopfplatte

Die schwarze Hardware umfasst eine Fixed-Bridge und Mechaniken im Vintage-Kluson-Stil. Die beiden Humbucker werden über einen Master-Volume- und Master-Tone-Regler sowie einen 3-Wege-Schalter gesteuert.

Preis und Verfügbarkeit

Die Harley Benton JA-Baritone HH BK sieht nicht nur schick aus, sie kostet auch nicht viel. Bei Thomann bekommt man die Gitarre für schlappe 209,- Euro.

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209,00€ Thomann

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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