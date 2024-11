Vier Euro pro Watt - Jamster Portable Combos

ANZEIGE

Die Harley Benton JAMster Amps sind kleine, extrem günstige Amps für Probe, Street Music oder intensive Übungssessions mit Gitarre oder Bass.

Da denke ich doch einen Moment lang, ich lese nicht richtig. 39 € für einen Gitarren- oder Bassverstärker? Okay, Harley Benton ist bekanntlich Weltmeister im Preislimbo, aber einen Amp mit zwei Sounds auf diesem Preisniveau, da müssen wir schon mal etwas genauer draufschauen.

Harley Benton JAMster Guitar & Bass Portable Combos

Zunächst mal gibt’s die Harley Benton JAMster Combos in zwei Ausführungen, einmal für Gitarristen und einmal für Bassisten. Fehlt nur noch einer für Linkshänder. Höhö. 950 g wiegt so ein Amp und ist damit in Gewichts- und Größenklasse irgendwo bei einer Packung Mehl angesiedelt.

Ausgestattet sind die Combos mit einem 5″ Lautsprecher, der jeweils für Gitarre oder Basswiedergabe optimiert wurde. „Custom Voiced“ nennt sich das im Werbeblättchen. 10 Watt können darüber in die Welt hinausgebrüllt werden, das kann schon ordentlich laut sein.

Ein Normaler und ein Overdrive Modus stehen zur Verfügung, geregelt wird jeweils mittels eines Volume-, eines Tone- und eines Gain-Reglers. Der Clean oder Overdrive-Kanal werden per kleinem Button neben der Input-Buchse ausgewählt. Ein weiterer Button am nicht ganz so weit entferneten anderen Ende des Bedienfeldes aktiviert die Bluetooth-Funktion, hier können zum Beispiel Playbacks per Smartphone zugespielt werden.

ANZEIGE

Wer einen Rhythmusknecht oder ähnliches Equipment anschließen möchte, das nicht über blaue Zähne verfügt, der kann die AUX-In-Buchse nutzen. Einen Kopfhöreranschluss gibt es selbstverständlich auch. Wer mag, kann hier natürlich das Signal auch für nächtliche Recordings auf dem Hotelzimmer nutzen.

Angefeuert werden die Brüllwürfel von einem mitgelieferten Netzteil mit 9 V/1,2 A, wer mobil bleiben möchte, kann die Stromversorgung aber auch von sechs AA-Batterien übernehmen lassen. Mit einer Batterieladung kann man etwa 4,5 Stunden Spaß haben, erfahrungsgemäß ist da bei Verwendung von Akkus etwas früher Schluss, dafür ist es aber umweltfreundlicher.

Irgendwie fehlt mir fürs komplette Lifestyle-Outfit noch sowas wie Gurtpins an den Seiten, damit man bequem auf dem Skateboard über die Strandpromenade cruisen kann, während man das Solo von Hotel California intoniert. Sagt der Mann, der schon in der Schule die Rollerskates boykottiert hat, weil er dahingehend so gänzlich talentfrei agierte.

Angesichts des Preises von gerade einmal 39 € scheinen mir die Harley Benton JAMster Combos ein wirklich guter Deal zu sein. Demovideos gibt’s leider noch keine, aber die werden bald folgen. Lieferbar sind die Modelle Harley Benton JAMster Guitar und Harley Benton JAMster Bass ab sofort.