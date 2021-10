Harley Benton MiniStomp Series

Harley Benton MiniStomp Effektpedale

Oh wow – da hat Harley Benton wohl mit einem Schlag eine große Lücke im Portfolio schließen wollen. Eine riesige Palette an Gitarren- und Bass-Pedalen im kleinsten Format.

ANZEIGE

Harley Benton MiniStomp – Effektpedale

Das Portfolio ist schon riesig – Harley Benton ist schon zu einer richtigen Mega-Marke geworden, die wirklich nichts auslässt. Mangelnde Originalität ist da noch der lauteste Vorwurf, aber man muss einfach die Kirche im Dorf lassen – die HB-Maschinerie läuft und läuft. Also – 27 MiniStomps. Das ist ziemlich viel. Was ist alles dabei? Nun, so ziemlich alles. Looper, Auto-Wah, Distortion, Overdrive, Fuzz, Delay, Reverb, Flanger, Phaser, EQ, Reverb, ABY-Splitter – sogar Cab Sims in Mini-Format. Okay – läuft. Hier die Liste der Pedale:

Hot Mod : Elf Modulationen

: Elf Modulationen Spinner : Rotary

: Rotary Fast Lane : Flanger

: Flanger Copy Paste : Looper

: Looper Deep Blue : Hallpedal

: Hallpedal Alien Sound: Bitcrusher

Bitcrusher MicroCAB : Elf Cabsims

: Elf Cabsims Shaft : AutoWah

: AutoWah Edgy : Digital Delay

: Digital Delay Magnum D.I .: DI Box + Cab Sim

.: DI Box + Cab Sim The Deep : 5-Band Bass-EQ

: 5-Band Bass-EQ 5-Band : 5-Band Gitarren-EQ

: 5-Band Gitarren-EQ Phone Home : Kopfhörerverstärker

: Kopfhörerverstärker Intersection : ABY-Box

: ABY-Box Troubadour : Akustik-Simulator

: Akustik-Simulator Silly Fuzz : Silicon Fuzz

: Silicon Fuzz Green Tint : Vintage Overdrive (Tube Screamer)

: Vintage Overdrive (Tube Screamer) Dealbreaker : Blues Overdrive (Bluesdriver)

: Blues Overdrive (Bluesdriver) The Heat : Amp Sim ala Fender

: Amp Sim ala Fender Rodent : Vintage Distortion

: Vintage Distortion Drop Kick : High Gain Distortion

: High Gain Distortion Fuzzy Logic : Germanium Fuzz

: Germanium Fuzz Dr. D : Dynamischer Overdrive

: Dynamischer Overdrive True Grit : Amp Simulator

: Amp Simulator Plexicon : Overdrive

: Overdrive Big Fur : Fuzz

: Fuzz Sucker Punch: Distortion

Bisschen skeptisch bleib ich jetzt trotzdem – denn es gibt noch gar keine Klangbeispiele oder gar spannende Videos. Kann also gut sein, dass die Geräte ein bisschen…nun ja, enttäuschen. Vielleicht – vielleicht aber auch nicht. Harley Benton tun, was sie tun, meistens richtig. Und da spielt nun mal auch das Preis-Leistungs-Verhältnis oft mit rein – 19,90,- Euro oder 34,90,- Euro. Ich selbst bin kein großer Nutzer der Ministomp-Pedale, kenne aber zu Genüge Musiker, die das äußerst schätzen. Hat ja auch durchaus seinen Reiz, ein Nano-Board für 100,- Euro komplett vollzustellen. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass der Germanium Fuzz und Bitcrusher durchaus was taugen. Aber bei einer Cab-Simulation für 35,- Euro bin ich erstmal, gelinde gesagt, bisschen vorsichtig. Am Ende des Tages werden Tests für Klarheit sorgen müssen – holen wir uns selbstverständlich bald ins Haus.

ANZEIGE