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Harley Benton MV-4JB BassTheWorld, E-Bass

Halber Preis, voller Style

20. Mai 2026
Harley Benton MV-4JB BassTheWorld

Harley Benton MV-4JB BassTheWorld

Der Harley Benton MV-4JB BassTheWorld ist die neue Variante des Signature-Instruments für den höchst erfolgreichen YouTube-Kanal. HB legt nicht mal einen Monat nach Veröffentlichung des Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld eine abgespeckte Version zu einem noch günstigeren Preis nach.

Der Harley Benton MV-4JB BassTheWorld

Der Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld war bereits ein voller Erfolg. Jetzt gibt es mit dem HB MV-4JB BassTheWorld eine Variante ohne „Plus“ im Namen, die sich jedoch in Sachen Specs trotzdem keine Minuspunkte einfängt.

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Harley Benton MV-4JB BassTheWorld Vollansicht

Die Plus Variante des MV-4JB war mit unter 800 € schon unverschämt günstig. Jetzt bekommt Gregor Fris von BassTheWorld aber ein noch günstigeres Modell, das preislich sogar deutlich unter 400 € liegt.

Wer hier immer noch zögert, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen, denn die Features haben es auch beim Harley Benton MV-4JB BassTheWorld in sich!

Harley Benton MV-4JB BassTheWorld Rückseite

Wie das teurere Schwestermodell in Sparkle ist auch das neue Modell optisch eine Augenweide. Shell Pink mit Matching Headstock. Anstatt der Kloppmann Pickups kommen beim MV-4JB BassTheWorld zwei Tesla VR-1B Alnico 5 Single Coils zum Einsatz.

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Neben den Pickups gibt es noch andere Teile, die den Preis niedrig halten. Er besitzt ein günstigeres Loorbeergriffbrett, eine Sung II WB401CR Bridge mit Messingsätteln und JB-350 DieCast Mechaniken mit 22:1 Übersetzung.

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Preis und Verfügbarkeit

Alles in allem sind das aber immer noch eine Menge guter Teile für so wenig Geld! Der neue Harley Benton MV-4JB BassTheWorld kostet nämlich nur 349,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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