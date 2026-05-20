Halber Preis, voller Style

Der Harley Benton MV-4JB BassTheWorld ist die neue Variante des Signature-Instruments für den höchst erfolgreichen YouTube-Kanal. HB legt nicht mal einen Monat nach Veröffentlichung des Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld eine abgespeckte Version zu einem noch günstigeren Preis nach.

Der Harley Benton MV-4JB BassTheWorld

Der Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld war bereits ein voller Erfolg. Jetzt gibt es mit dem HB MV-4JB BassTheWorld eine Variante ohne „Plus“ im Namen, die sich jedoch in Sachen Specs trotzdem keine Minuspunkte einfängt.

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Die Plus Variante des MV-4JB war mit unter 800 € schon unverschämt günstig. Jetzt bekommt Gregor Fris von BassTheWorld aber ein noch günstigeres Modell, das preislich sogar deutlich unter 400 € liegt.

Wer hier immer noch zögert, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen, denn die Features haben es auch beim Harley Benton MV-4JB BassTheWorld in sich!

Wie das teurere Schwestermodell in Sparkle ist auch das neue Modell optisch eine Augenweide. Shell Pink mit Matching Headstock. Anstatt der Kloppmann Pickups kommen beim MV-4JB BassTheWorld zwei Tesla VR-1B Alnico 5 Single Coils zum Einsatz.

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Neben den Pickups gibt es noch andere Teile, die den Preis niedrig halten. Er besitzt ein günstigeres Loorbeergriffbrett, eine Sung II WB401CR Bridge mit Messingsätteln und JB-350 DieCast Mechaniken mit 22:1 Übersetzung.

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Preis und Verfügbarkeit

Alles in allem sind das aber immer noch eine Menge guter Teile für so wenig Geld! Der neue Harley Benton MV-4JB BassTheWorld kostet nämlich nur 349,- Euro.