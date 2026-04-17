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Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld

YouTuber bekommt Bass mit Premium-Eigenschaften

17. April 2026
Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld

Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld

Als Bassist ist es äußerst schwierig, BassTheWorld aus dem Weg zu gehen. Mit dem Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld verpasst HB dem extrem beliebten YouTube-Kanal für Bass-Content nun ein eigenes Signature-Modell. Mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis richtet sich dieser Bass vermutlich an jeden.

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Der Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld

BassTheWorld hat auf YouTube über 415.000 Abonnenten und gehört damit zu den weltweit reichweitenstärksten YouTube-Kanälen für Bass-Equipment. Was Gregor Fris Anfang der 2010er Jahre eher hobbymäßig begonnen hat, ist heute zu einer Instanz für die Bass-Community geworden. Seinen vorläufigen Höhepunkt findet die Entwicklung jetzt mit einem eigenen BassTheWold Signature Instrument, dem Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld. Hier könnt ihr einen Einblick gewinnen und nebenbei unseren Autor Kai Lemke bestaunen, den ich hiermit direkt einlade, den Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld einem Test zu unterziehen!

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Was mir persönlich beim neuesten HB Bass auffällt, ist der fantastische Look im sparkeligen Burgundy Mist Finish mit Matching Headstock. Wer bei diesem Anblick nicht zu sabbern anfängt, dem ist nicht mehr zu helfen. Ansonsten verfolgt der Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld ein Konzept, das einige mit der Marke Harley Benton vielleicht nicht in erster Linie verbinden: Er ist komplett mit Premiumkomponenten versehen.

Der Korpus ist aus amerikanischer Erle gefertigt und mit einem dreilagigen Pergament-Schlagbrett versehen. Der geschraubte Hals besteht aus karamellisiertem kanadischem Ahorn mit einem modernen Soft-D-Profil. Er sieht ebenfalls so gut aus, dass man schon fast Schweißausbrüche bekommt. Das Griffbrett aus echtem Palisander (im Vergleich zum sonst gerne verwendeten Lorbeer) hat einen Radius von 12″ und trägt 20 Silber-Nickel-Bünde.

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Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld Vollansicht

Auch die Hardware ist von erstklassiger Qualität. Verbaut wurden hier nämlich hochwertige Gotoh GB11W-4 Mechaniken und eine Gotoh 203B-4 Brücke aus Messing mit einem String-Spacing von 19mm. Das absolute Highlight stellen aber die Pickups dar. Der Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld kommt nämlich mit zwei handgewickelten Kloppmann JB-61 Alnico 5 Single Coils. Diese sind in Zusammenarbeit mit dem Tonabnehmer-Guru Andreas Kloppmann entstanden, den Gregor Fris den besten Pickup-Hersteller für Jazz Bass nennt. Verdrahtet sind sie mit hochwertigen CTS Potis. Dass man dieser Kombination fantastische Sounds entlocken kann, hört man im folgenden Video:

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Preis und Verfügbarkeit

So viel Bass für so wenig Geld bekommt man sehr selten, darum kann ich nur empfehlen, zuzuschlagen. Den Harley Benton MV-4JB Plus BassTheWorld gibt es bei Thomann für sage und schreibe 799,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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