Harley Benton präsentiert neue Dullahan Modelle

Harley Benton neue Dullahan Modelle 2021

Bei allem, was Harley Benton in den letzten Jahr für den Low- und Mid-Sektor gerissen hat, hat bei mir persönlich nichts einen so guten Eindruck hinterlassen wie die Dullahan Modelle. Sie sind bei weitem nicht alles, was Harley Benton zuletzt reißen konnte – ein bisschen steht der Name meines Erachtens für einen Paradigmenwechsel im Low Budget Bereich, entzauberte viele Mythen und schaffte für die Gitarrenwelt ein bisschen das was Behringer für die Synthie-Welt tat – und das entsprechend auch nicht ohne Kontroversen.

Bei der Dullahan handelt es sich um ein Headless Modell der Thomann Hausmarke, die für ihren Preis eine großartige, ungewöhnliche und vielseitige Super Strat darstellte, die von unserem Autoren Stephan Güte über den grünen Klee gelobt wurde. Das machte mich persönlich neugierig, und als ich ein Dullahan Modell selbst in den Händen hielt, bestätigte sich der gute Eindruck – die geröstete Aufmachung, der gute Klang – definitiv einen Anspieler wert. Nun präsentiert die Firma eine ganze neue Reihe von Dullahan-Modellen.

Harley Benton Dullahan

Zwei neue Versionen der von uns getesteten Dullahan FT 24 mit Erle Korpus und Ahorngriffbrett komtm daher – in Shell Pink und Daphne Blue. Ein Stück weit gilt hier Understatement, aber die matte Zurückhaltung in der Farbwahl steht dem Modell ziemlich gut.

Darüber hinaus hat die Dullahan AT 24 ebenfalls Zuwachs bekommen – und zwar mit Deckenverarbeitung der Sorte Purple Black Burst und Tiger Black Burst. Nach wie vor kommt das AT Modell mit Mahagoni-Korpus und Ahornhälsen aus, aber auch hier gilt: steht dem Headless Modell ziemlich gut.

Harley Benton Headless Guitars Neuheiten

Einen Kritikpunkt vieler Headless Gitarren, den die Dullahan Serie recht gut handhabte, war die der Stimmstabilität. Die neue Apollo Mono-Brücke und neue Kopfplatte erlauben also bessere Stabilität beim Sound und ein nicht ganz so umständliches Procedere beim Wechsel der Saiten.

Der Rest bleibt aber beim Alten: die Edelstahlbünde und Graphtech-Sattel und die HAF-Humbucker der Marke Roswell (bei der nicht alles Gold ist, was glänzt, aber die HAFs funktionieren meines Erachtens für den Preisbereich äußerst gut).