Harley Benton R-458MN LH WH MultiScale, 8-Saiter E-Gitarre

Eine Multiscale 8-Saiter für Linkshänder

Endlich wird auch mal an die Linkshänder gedacht! Mit der Harley Benton R-458MN LH WH MultiScale präsentiert die Marke nämlich ein echtes Statement für alle Linkshänder im Heavy-Lager, denen sechs Saiten zu wenig sind. Während der Markt für 8-saitige Lefties oft dünn gesät ist, schließt dieses Modell die Lücke mit einem modernen Design und durchdachten Features. Und das zu einem unglaublich günstigen Preis.

Die Harley Benton R-458MN LH WH MultiScale

Der Korpus der Harley Benton R-458MN LH WH MultiScale besteht aus dem immer beliebter werdenden Tonholz Pappel und ist in einem markanten Hi-Gloss White lackiert. Ein geschraubter Ahornhals mit schnellem Speed-D-Profil sorgt für die nötige Ergonomie, während das Ahorngriffbrett mit einem Radius von 350 mm und schwarzen Offset Dot Inlays ein komfortables Spielgefühl bietet.

Die 24 Medium Jumbo Bünde sind für optimierte Saitenspannung im Multiscale Design angeordnet, was eine Mensur von 692 mm auf den tiefen und 650 mm auf den hohen Saiten ergibt.

Die Hardware ist konsequent in Schwarz gehalten und umfasst Deluxe Die-Cast Mechaniken sowie einen NuBone Sattel mit einer Breite von 54 mm. Ein Dual-Action Truss-Rod ermöglicht die exakte Justierung der Halskrümmung. Ab Werk ist das Instrument auf F#/B/E/A/D/G/B/E gestimmt, mit Saitenstärken von .009 bis .065.

Für Heavy-Sound braucht es natürlich auch Heavy-Pickups. Zwei Hi-Gain Humbucker sorgen für genügend Power bei tiefen Riffs, gesteuert über einen 3-Wege-Toggle-Switch sowie jeweils einen Volume- und Tone-Regler.

Preis und Verfügbarkeit

Wenn man die Features dieser modernen 8-saitigen Gitarre liest, ist es kaum zu glauben, dass die Harley Benton R-458MN LH WH MultiScale für sage und schreibe 219,- Euro angeboten wird. Wow! Bei Thomann ist das Instrument sofort lieferbar.