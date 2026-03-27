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Harley Benton ST-80FR, E-Gitarren

Atemberaubende neue Finishes!

27. März 2026
Harley Benton ST-80FR

Harley Benton ST-80FR

Die Harley Benton ST-80FR bekommt brandneue Finishes! Mit diversen Farben in Sparkle oder Holographic Optik unterstreicht HB den ohnehin schon starken 80er-Jahre-Charakter der beliebten S-Style-Gitarren. Mit diesen neuen Hinguckern ist man absolut „ready to rock“!

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Die Harley Benton ST-80FR – die neuen Finishes

Nachdem die ST-80FR bereits direkt nach dem ursprünglichen Release durch ihre Performance überzeugte, stehen nun die neuen Lackierungen im Rampenlicht. Die Harley Benton ST-80FR ist ab sofort in den Varianten Pink Sparkle Burst, Silver Sparkle Burst sowie Gold, Emerald und Amethyst Sparkle Burst erhältlich. Für alle, denen das noch nicht genug Aufmerksamkeit auf sich zieht, gibt es noch zwei neue Holographic-Finishes, die im Licht intensive Farbeffekte erzeugen und den 80er-Jahre-Vibe so richtig ausleben.

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Harley Benton ST-80FR in Amethyst Sparkle Burst

Farbe: Amethyst Sparkle Burst

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Der Korpus der Harley Benton ST-80FR besteht aus amerikanischer Linde und ist mit einem ergonomisch geformten Hals-Korpus-Übergang versehen. Der Hals aus Roasted Flame Maple mit asymmetrischem C-Profil beherbergt ein Griffbrett mit „Square Rolled Edges“, 12″-16″ Compound Radius und 22 Edelstahlbünden. Dieses ist je nach Modell aus geröstetem amerikanischem Ahorn oder Palisander. Die Mensur beträgt klassische 648 mm und als Mechaniken kommen Jinho J-02 15:1 Locking Tuner zum Einsatz. Features, die man in diesem Preissegment sonst selten sieht!

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In Sachen Elektronik bietet die Harley Benton ST-80FR zwei kraftvolle Tesla Plasma-X1 Humbucker mit Alnico V Magneten. In der Single-Humbucker-Version steht lediglich ein Volume-Regler zur Verfügung, während die HH-Variante zusätzlich einen Tone-Regler und einen 3-Wege-Wahlschalter bietet. Das verbaute Floyd Rose 1000 Tremolo sorgt für die nötige Zuverlässigkeit bei intensiver Nutzung des Vibrato-Hebels. Die hochwertigen Werkssaiten kommen von Elixir.

Harley Benton ST-80FR in Holographic

Die ST-80FR in Holographic

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Preis und Verfügbarkeit

Die Harley Benton ST-80FR in den neuen Farben kostet je nach Modell 349,- Euro oder 399,- Euro und ist direkt lieferbar.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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