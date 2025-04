All-In-One für ganz schmalen Kurs - Harley Benton ST-JAMster

Die Harley Benton ST-JAMster sind E-Gitarren mit integriertem Multieffekt, mit fünf Sound- und Effekt-Modi.

Zugegeben, diese Idee ist nicht ganz neu, ich habe in den 80er-Jahren schon über eine Gitarre mit integriertem Verstärker gespielt. Damals, bei Ray’s Music in Kassel. Aber hier haben wir es mit einem Instrument zu tun, das gerade einmal 129 € kostet und vor allem für Anfänger geeignet ist. Davon war damals, mit einem utopischen Preis im vierstelligen D-Mark-Bereich, nicht die Rede.

Harley Benton ST-JAMster E-Gitarre mit Effekten

Die Harley Benton ST-JAMster bietet 5 Sound- und Effektmodi, mit Hilfe des Master Sound Selectors kann zwischen Clean, Clean/Reverb, Overdrive, Distortion, Distortion/Delay gewählt werden und damit ist eigentlich alles abgedeckt, was der geneigte Anfänger so benötigt.

Die Harley Benton ST-JAMster E-Gitarren sind in zwei Finishes erhältlich, Metallic Deep Silver, oder Sparkling Candy Apple. Der Korpus besteht jeweils aus Pappel, der Hals aus Ahorn ist mit einem Griffbrett aus „Roseacer“ bestückt. 22 Bünde und ein Moderner C-Shape-Hals sorgen für ein angenehmes Feeling.

Die Elektrik besteht aus einem Humbucker am Steg und zwei Single Coils in Mittel- und Halsposition, die über einen 5-Wege-Schalter verwaltet werden. Ein Volume- und ein Tone-Poti sind fürs Grobe zuständig. Betrieben wird der integrierte Effekt mit drei AA-Batterien, mit denen die Gitarre etwas zehn Stunden durchhalten soll. Wer die Gitarre ganz klassisch nutzen will, kann den Effekt-Schaltkreis natürlich auch umgehen.

Neben der normalen 6,3 mm Klinkenbuchse verfügt die Harley Benton ST-JAMster noch über einen 3,5 mm Headphone-Anschluss, über den auch aufgenommen werden kann. Angesichts des Preises von gerade einmal 129 € und der bekannten Qualität der Harley Benton Instrumente muss ich mich fragen, wo hier der Haken ist. Ich finde keinen.