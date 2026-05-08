Drei neue Lefty-Modelle

Mit der komplett neuen Harley Benton ST-JAMster LH SCA und zwei ST-Modern Plus HSS LH Varianten gibt es drei neue Lefty-Modelle speziell für Linkshänder. Dabei stellt die ST-JAMster eine innovative All-in-One-Lösung dar. Schauen wir uns das Ganze mal an.

Für Linkshänder: Die Harley Benton ST-JAMster LH SCA

Die ST-JAMster LH SCA ist, wie der Name schon andeutet, zum direkten Jammen konzipiert. Die Gitarre aus HBs Standard Series bündelt nämlich die wichtigsten Sounds und Effekte direkt im Instrument und macht somit zusätzliches Equipment überflüssig und lässt einen jederzeit und überall loslegen. Sie kommt im edlen Sparkling Candy Apple Finish.

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Im Zentrum steht dafür die integrierte Multi-Effekt-Einheit. Dieser liefert fünf integrierte Sounds: Clean, Clean/Reverb, Overdrive, Distortion und Distortion/Delay. Ein Kippschalter erlaubt den Wechsel zwischen dem aktiven Modus mit Effekten und dem passiven Betrieb für den Anschluss an einen herkömmlichen Verstärker. Die Stromversorgung erfolgt über drei AA-Batterien. Dank eines 3,5 mm Kopfhörerausgangs und eines Aux-Inputs ist somit lautloses Üben zu Backing-Tracks direkt über die Gitarre möglich.

Gebaut ist die Gitarre aus einem Pappelkorpus im ST-Design kombiniert mit einem geschraubten Ahornhals mit modernem C-Profil. Ein Griffbrett aus Roseacer, 22 Bünde und 350 mm Griffbrettradius kommen dazu.

Die Hardware umfasst ein synchronisiertes Tremolo-System und präzise Druckguss-Mechaniken, die komplett in schwarzem Finish gehalten sind. Elektronisch bietet die Gitarre eine vielseitige HSS-Konfiguration, bestehend aus zwei Single-Coils in der Hals- und Mittelposition sowie einem Humbucker am Steg.

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Harley Benton ST-Modern Plus HSS LH

Die anderen beiden Modelle sind Linkshänder-Varianten der bewährten ST-Modern Plus HSS aus Harley Bentons Pro Series. Sie kommen entweder in Dark Purple Sparkle oder Matt Black.

Sie verfügen über einen Korpus aus amerikanischer Erle kombiniert mit einem geschraubten Hals aus geröstetem kanadischen Riegelahorn mit „Smooth D“-Profil. Das Laurel-Griffbrett verfügt über 22 Edelstahlbünde und einen Compound-Radius von 12″ bis 16″.

Die Hardware-Ausstattung umfasst ein Babicz FCH 2-Punkt Tremolo für maximale Resonanzübertragung sowie Staggered-Mechaniken und einen Graphitsattel. Die HSS-Bestückung ist mit Tonabnehmern von Tesla ausgestattet: Ein VR-Nitro Alnico 5 Humbucker am Steg sowie zwei TV-S1 Alnico 5 Single-Coils in der Mitte und am Hals. Eine Push/Pull-Funktion im Tone-Regler ermöglicht zudem das Coil-Splitting des Humbuckers für zusätzliche Single-Coil-Sounds.

Preis und Verfügbarkeit

Alle drei Modelle sind ab sofort bei Thomann verfügbar. Die Harley Benton ST-JAMster LH SCA kostet mit all ihren Features unglaubliche 139,- Euro! Die beiden ST-Modern Plus HSS LH kosten je nach Finish 339,- bzw. 349,- Euro.