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Harley Benton ST-Modern HH, E-Gitarren

Das fette Rock-Brett ist zurück

28. Mai 2026
Harley Benton ST-Modern HH

Harley Benton ST-Modern HH

Die Harley Benton ST-Modern HH feiert ihr triumphales Comeback! Nach einer längeren Pause kommt das kompromisslose Rock-Brett in In fünf brandneuen, hochglänzenden Metallic-Farben zurück. Auch bei der technischen Ausstattung und den Pickguards hat Harley Benton noch einmal nachgelegt.

Die neuen Harley Benton ST-Modern HH Modelle

Die lange Wartezeit hat ein Ende: Die extrem beliebte Harley Benton ST-Modern HH ist mit einem Upgrade zurück, und HB scheint mal wieder alles richtig gemacht zu haben.

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Harley Benton ST-Modern HH Vollansicht

Die neuen Farben sind so schillernd, dass man schon fast die Sonnenbrille rausholen muss, und heißen Radiant Red, Desert Sand, Purple Metallic, Tangerine Gloss und mein persönlicher Favorit Rootbeer Metallic.

Ansonsten geht es bei der Gitarre ähnlich funkelnd weiter. Der Korpus besteht aus amerikanischer Erle samt verjüngtem Halsübergang und geshapetem Cutaway auf der Rückseite für erhöhten Spielkomfort. Der geschraubte Hals aus geröstetem kanadischem Ahorn kommt mit einem Modern-C-Profil. Darauf thront ein edles Lorbeer-Griffbrett mit 12“-16“ Compound-Radius und 22 Medium-Jumbo-Bünden. Zusätzlich gibt es einen Double-Action Spoke-Wheel-Trussrod am Halsfuß.

Harley Benton ST-Modern HH Vollansicht

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In Sachen Elektronik und Hardware setzt die Harley Benton ST-Modern HH auf kompromisslose Vielseitigkeit. Neben einer Hardtail String-Through-Body-Brücke in mattem Schwarz und einem Single-Ply Schlagbrett (je nach Modell auch mit 3-lagigem Tortoise) arbeiten in der Gitarre zwei Isola Hydrazine Alnico 5 Open Humbucker in der Hals- und Stegposition.

Sie liefern satte, warme aber dennoch bissige Sounds die beim harten Riffing genauso überzeugen wie bei singenden Lead-Soli. Über die Push/Pull-Funktion des Tone-Potis lassen sich beide Humbucker splitten

Die ST-Modern Plus HSS DPS – Endlich auch für Rechtshänder

Als besonderes Highlight bringt der Relaunch auch eine Überraschung für alle Rechtshänder: Die begehrte ST-Modern Plus HSS DPS im atemberaubenden Dark Purple Sparkle Finish ist nicht mehr länger nur der Leftie-Fraktion vorbehalten!

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Harley Benton ST-Modern HH Modelle gibt es bei Thomann für atemberaubend günstige 159,- Euro. Eine echte Überraschung bei diesen Specs. Die ST-Modern Plus HSS DPS gibt es für 349,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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