Harley Benton ST Modern Plus HSS, E-Gitarre

Jetzt in brandneuen Farben

Pünktlich zur Weihnachtszeit bekommen die Harley Benton ST Modern Plus HSS Gitarren ein farbenfrohes Update. Harley Benton erweitert seine moderne ST-Reihe um fünf neue Farbvarianten und verpasst den Instrumenten damit einen frischen, auffälligen Auftritt.

Harley Benton ST Modern Plus HSS mit neuen Finishes

Im Kern bleibt die ST-Modern Plus HSS gleich. Mit den fünf neuen Farboptionen bekommt sie allerdings ein visuelles Update, das die erfolgreiche Serie noch vielseitiger macht. Die Popularität des Modells basiert vor allem auf der Kombination aus moderner Ergonomie, hochwertigen Komponenten und flexibel einsetzbarer Elektronik bei unschlagbarem Preis. Die neuen Farben heißen Silver Blast, Sun Blast, Matte Olive Drab sowie Satin Black und Purple Blast (letztere auch als Linkshänder-Version). Die Blast-Varianten setzen dabei auf ein sandgestrahltes Design mit sichtbarer Holzstruktur und verleihen der ST-Modern Plus HSS einen deutlich individuelleren Charakter.

Harley Benton ST Modern Plus HSS im Detail

Die ST-Modern Plus HSS besteht aus einem amerikanischen Eschekorpus mit geröstetem kanadischem Flame-Maple-Hals mit Palisander- oder Ahorngriffbrett, abhängig vom Finish. Ein Compound-Radius und 22 Edelstahlbünde sorgen für leichtgängige Bespielbarkeit, während die glow-in-the-dark Side Dots praktische Orientierung in dunklen Umgebungen bieten.

Die Tonabnehmerkonfiguration besteht aus einem Tesla VR-Nitro Humbucker an der Brücke sowie zwei Tesla TV-S1 Alnico-5 Singlecoils. Gesteuert wird über einen 5-Weg-Schalter, Volume, Tone und einen Push/Pull-Coil-Split. Ergänzt wird das Setup durch das Babicz FCH 2-Point Z-Series Tremolo, Graphitsattel und ab Werk aufgezogene Elixir-Saiten.

Preis und Verfügbarkeit

Die Harley Benton ST Modern Plus HSS kostet in den Farben Matte Olive Drab und Mattschwarz nur 399,- Euro bei Thomann, für die Farben Silver Blast, Sun Blast und Purple Blast, inkl. der Leftie-Variante werden 449,- fällig.