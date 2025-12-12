ANZEIGE
Harley Benton ST Modern Plus HSS, E-Gitarre

Jetzt in brandneuen Farben

12. Dezember 2025
Harley Benton ST-Modern Plus HSS

Harley Benton ST Modern Plus HSS

Pünktlich zur Weihnachtszeit bekommen die Harley Benton ST Modern Plus HSS Gitarren ein farbenfrohes Update. Harley Benton erweitert seine moderne ST-Reihe um fünf neue Farbvarianten und verpasst den Instrumenten damit einen frischen, auffälligen Auftritt.

Harley Benton ST-Modern Plus HSS MOD
Harley Benton ST-Modern Plus HSS MOD Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
399,00€ Thomann
Harley Benton ST-Modern Plus HSS SIBL
Harley Benton ST-Modern Plus HSS SIBL Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
449,00€ Thomann
Harley Benton ST-Modern Plus HSS SBBL
Harley Benton ST-Modern Plus HSS SBBL Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
449,00€ Thomann
Harley Benton ST-Modern Plus HSS

Matte Olive Drab

Harley Benton ST Modern Plus HSS mit neuen Finishes

Im Kern bleibt die ST-Modern Plus HSS gleich. Mit den fünf neuen Farboptionen bekommt sie allerdings ein visuelles Update, das die erfolgreiche Serie noch vielseitiger macht. Die Popularität des Modells basiert vor allem auf der Kombination aus moderner Ergonomie, hochwertigen Komponenten und flexibel einsetzbarer Elektronik bei unschlagbarem Preis. Die neuen Farben heißen Silver Blast, Sun Blast, Matte Olive Drab sowie Satin Black und Purple Blast (letztere auch als Linkshänder-Version). Die Blast-Varianten setzen dabei auf ein sandgestrahltes Design mit sichtbarer Holzstruktur und verleihen der ST-Modern Plus HSS einen deutlich individuelleren Charakter.

Harley Benton ST-Modern Plus HSS

Sun Blast

Harley Benton ST Modern Plus HSS im Detail

Die ST-Modern Plus HSS besteht aus einem amerikanischen Eschekorpus mit geröstetem kanadischem Flame-Maple-Hals mit Palisander- oder Ahorngriffbrett, abhängig vom Finish. Ein Compound-Radius und 22 Edelstahlbünde sorgen für leichtgängige Bespielbarkeit, während die glow-in-the-dark Side Dots praktische Orientierung in dunklen Umgebungen bieten.

Harley Benton ST-Modern Plus HSS

Leftie in Purple Blast

Die Tonabnehmerkonfiguration besteht aus einem Tesla VR-Nitro Humbucker an der Brücke sowie zwei Tesla TV-S1 Alnico-5 Singlecoils. Gesteuert wird über einen 5-Weg-Schalter, Volume, Tone und einen Push/Pull-Coil-Split. Ergänzt wird das Setup durch das Babicz FCH 2-Point Z-Series Tremolo, Graphitsattel und ab Werk aufgezogene Elixir-Saiten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.





Preis und Verfügbarkeit

Die Harley Benton ST Modern Plus HSS kostet in den Farben Matte Olive Drab und Mattschwarz nur 399,- Euro bei Thomann, für die Farben Silver Blast, Sun Blast und Purple Blast, inkl. der Leftie-Variante werden 449,- fällig.

 

Preis

  • 399,- bis 449,-

Links

