Harley Benton stellt Mighty-15th Amp Head vor

Lunchbox-Amp mit mehr Power von Harley Benton

In Sachen Lunchbox Amp haben Revv vorläufig mit dem G20 die Pole Position eingenommen. Doch in Sachen Preis-Range kann es sicher ein bisschen bescheidener zugehen. Der Lunchbox-Amp hat durchaus Charme, und ist für zuhause ein aus vielen Gründen durchaus praktisches Format. Doch gab es in der Hinsicht noch keinen so richtigen Preis-Hammer. Dies übernimmt mal wieder – welch Überraschung – Harley Benton.

15 Watt, die auf 7 Watt gedrosselt werden können – aber nur ein Kanal. Der Mighty 5th hatte schon seinen Charme, ist aber in Feature-Hinsicht von einigen Konkurrenten überholt worden. Wer jetzt auf mehrere Kanäle gesetzt hat, dürfte enttäuscht werden. Der Harley Benton Mighty-15th besitzt eine separate Boost-Stufe für den Single-Channel und ist darüber hinaus recht puristisch gehalten. Was heißt das konkret? Ein Regler für Gain, einer für Volume und drei EQs für Low- und Mid-Frequencies sowie Treble. Midi? Fehlanzeige. Footswitch? Auch Fehlanzeige. Der Harley Benton Mighty-15th ist eine sehr reduzierte Angelegenheit, die mit diesem enorm reduzierten Preis trotzdem für einige Furore sorgen könnte. 2×16 Ohm Boxen können angeschlossen werden, ebenso eine einfache 8-Ohm und 16-Ohm Option.

Ein bisschen schade, dass da so wenig geht in Sachen Features. Yamaha haben mit ihrer THR-Serie gezeigt, dass guter Sound und eine große Palette an Features durchaus im Lunchbox-Format für einen guten Preis unterzubringen sind. Was jedoch neugierig macht, ist die grundsolide Ausstattung in der Vor- und Endstufen-Sektion: 2 12AX7er sowie zwei EL84er in der Endstufe versprechen zumindest, dass der Harley Benton Mighty-15th über eine vernünftige Cab gute Sounds raushauen könnte – womit Modeller und Desktop-Amps wie der THR eher Schwierigkeiten haben. Werden wir uns durchaus näher zu Gemüte führen!

Der großartige EytschPi-Channel hat ein umfangreiches Show-Off des Harley Benton Mighty-5th.