Harley Benton TableAmp V2

Letztes Jahr um diese Zeit waren es die Modelling-Amps und -boards. Der aktuelle Trend? Desktop-, Übungs- und Table-Amps. Wir hocken daheim und warten auf Normalität, und diese Zeit will überdauert werden. Und manche wollen es einfach – einfach im Sound, im Handling, ohne den Anspruch, die Welt verändern zu müssen mit genialem Sound. Gute Übungsamps machen es dir leicht – gut möglich, dass der TableAmp V2 genau das leistet.

Vintage-Look, ein Stück weit mehr als beim AirBorne Go, zurückhaltender in der Optik und geeignet sowohl für Gitarre als auch Gesang: Für knapp 80 Euro bekommt man hier einen 30 Watt starken Übungsverstärker in schnieker Optik mit TRS und XLR Kombianschluss. Hat was. Und sieht irgendwie tatsächlich sehr fein aus. Was kann das Gerät?

Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth – ohne kommt ein nennenswerter Übungsamp nicht mehr aus. Genauso wenig darf ein Aux-Anschluss fehlen. Die gesamte Idee des Playback ist beim Übungsablauf von höchster Bedeutung, und sein Handy für Loops anzuschließen ist eine einfache und vielfach bewährte Möglichkeit, alles zusammenzuführen. Egal also, was ihr abnehmen wollt: Eure Akustikgitarre, euren Gesang, eure E-Gitarre – wenn ihr covern wollt, Skalen oder Kadenzen mit Playback üben wollt, hier werdet ihr bestens bedient. Ein integrierter Halleffekt und ein rudimentärer Zweiband Equalizer runden das Ganze ab. Die Größe ist ideal und in Kombination mit einer vernünftigen keinen Travel Guitar bestimmt eine unwiderstehliche Kombination. Nur schade – kein Batteriebetrieb!