Harley Benton TE-52 Tremolo und TE-62 Tremolo, E-Gitarren

Der T-Style-Twang jetzt in Kombination mit B-Style-Tremolo

Harley Benton erweitert seine beliebte T-Style-Reihe um die Harley Benton TE-52 Tremolo, TE-62CC Tremolo und TE-62DB Tremolo. Mit diesen Gitarren wird T-Modell-Serie erstmals mit einem B-Style-Tremolo versehen. Einsteiger dürfen sich so neben dem bekannten Twang auch über Vibrato-Effekte freuen.

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Die Harley Benton TE-52 Tremolo und TE-62 Tremolo

Die Harley Benton TE-Serie bietet schon seit längerem klassischen T-Style Sound, Twang und Feel zum kleinen Preis. Die neuen Modelle liefern alle das TS01 B-Style Tremolo. Damit werden die Gitarren noch vielseitiger, und liefern zusätzlich noch einen markanten Look. Verfügbar sind sie in drei Varianten mit leicht unterschiedlichen Features.

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Harley Benton TE-52 Tremolo NA

Fangen wir an mit der Harley Benton TE-52 Tremolo NA. Diese T-Style Gitarre im 50er Jahre Stil kommt mit einem Korpus aus amerikanischer Esche im Nastur Hochglanz-Finish. Der geschraubte Hals sowie das Griffbrett sind aus karamellisiertem kanadischem Ahorn gefertigt, was dem Holz nicht nur eine dunklere Optik verleiht, sondern auch die Stabilität erhöht. Abgerundet durch ein C-Halsprofil und 21 Medium-Jumbo-Bünde.

Für den Ton zeichnen zwei Roswell TEA Alnico-5 Vintage TE-Style Single-Coils verantwortlich, die über einen 3-Wege-Schalter sowie jeweils einen Volume- und Tone-Regler gesteuert werden. Die Hardware ist in Deluxe-Chrom gehalten. Der Star der Gitarre: Natürlich das neue, auf den Korpus geschraubte TS01 B-Style tremolo.

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Harley Benton TE-62CC Tremolo LPB und TE-62DB Tremolo BK

Weiter geht es im 60s-Style. Die TE-62CC Tremolo orientiert sich an den farbenfrohen Klassikern der 60er-Jahre und kommt in Lake Placid Blue mit dreilagigem Schlagbrett. Bei der TE-62DB Tremolo mit schwarzem Hochglanz-Finish gibt es sogar ein edles Double-Binding.

Im Gegensatz zur TE-52 kommt bei den beiden TE-62-Varianten ein leichterer Lindenkorpus zum Einsatz. Hals und Griffbrett (21 Bünde) bestehen ebenfalls aus karamellisiertem Ahorn, jedoch mit Modern-D-Profil. Für den verstärkten Sound sind hier zwei Roswell Alnico 5 Single-Coils (TEA-F-CR am Hals und TEA-B am Steg) verantwortlich. Natürlich ebenfalls mit an Bord: das TS01 B-Style Tremolo.

Preis und Verfügbarkeit

Alle drei Modelle sind ab sofort bei Thomann verfügbar. Die TE-52 Tremolo kostet 199,- Euro. Die TE-62CC Tremolo gibt es schon für 169,- Euro, die TE-62DB Tremolo liegt bei 179,- Euro.