ANZEIGE
ANZEIGE

Harley Benton TE-52 Tremolo und TE-62 Tremolo, E-Gitarren

Der T-Style-Twang jetzt in Kombination mit B-Style-Tremolo

20. März 2026
Harley Benton TE-52 Tremolo und TE-62 Tremolo

Harley Benton TE-52 Tremolo und TE-62 Tremolo

Harley Benton erweitert seine beliebte T-Style-Reihe um die Harley Benton TE-52 Tremolo, TE-62CC Tremolo und TE-62DB Tremolo. Mit diesen Gitarren wird T-Modell-Serie erstmals mit einem B-Style-Tremolo versehen. Einsteiger dürfen sich so neben dem bekannten Twang auch über Vibrato-Effekte freuen.

Affiliate Links
Harley Benton TE-52 Tremolo NA Vintage Serie
Harley Benton TE-52 Tremolo NA Vintage Serie Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann

Die Harley Benton TE-52 Tremolo und TE-62 Tremolo

Die Harley Benton TE-Serie bietet schon seit längerem klassischen T-Style Sound, Twang und Feel zum kleinen Preis. Die neuen Modelle liefern alle das TS01 B-Style Tremolo. Damit werden die Gitarren noch vielseitiger, und liefern zusätzlich noch einen markanten Look. Verfügbar sind sie in drei Varianten mit leicht unterschiedlichen Features.

ANZEIGE
Harley Benton TE-52 Tremolo NA

Harley Benton TE-52 Tremolo NA

Harley Benton TE-52 Tremolo NA

Fangen wir an mit der Harley Benton TE-52 Tremolo NA. Diese T-Style Gitarre im 50er Jahre Stil kommt mit einem Korpus aus amerikanischer Esche im Nastur Hochglanz-Finish. Der geschraubte Hals sowie das Griffbrett sind aus karamellisiertem kanadischem Ahorn gefertigt, was dem Holz nicht nur eine dunklere Optik verleiht, sondern auch die Stabilität erhöht. Abgerundet durch ein C-Halsprofil und 21 Medium-Jumbo-Bünde.

Für den Ton zeichnen zwei Roswell TEA Alnico-5 Vintage TE-Style Single-Coils verantwortlich, die über einen 3-Wege-Schalter sowie jeweils einen Volume- und Tone-Regler gesteuert werden. Die Hardware ist in Deluxe-Chrom gehalten. Der Star der Gitarre: Natürlich das neue, auf den Korpus geschraubte TS01 B-Style tremolo.

ANZEIGE
Affiliate Links
Harley Benton TE-62 CC Tremolo LPB
Harley Benton TE-62 CC Tremolo LPB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
169,00€ Thomann
Harley Benton TE-62DB Tremolo BK
Harley Benton TE-62DB Tremolo BK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
179,00€ Thomann
Harley Benton TE-62CC Tremolo

Harley Benton TE-62CC Tremolo

Harley Benton TE-62CC Tremolo LPB und TE-62DB Tremolo BK

Weiter geht es im 60s-Style. Die TE-62CC Tremolo orientiert sich an den farbenfrohen Klassikern der 60er-Jahre und kommt in Lake Placid Blue mit dreilagigem Schlagbrett. Bei der TE-62DB Tremolo mit schwarzem Hochglanz-Finish gibt es sogar ein edles Double-Binding.

Im Gegensatz zur TE-52 kommt bei den beiden TE-62-Varianten ein leichterer Lindenkorpus zum Einsatz. Hals und Griffbrett (21 Bünde) bestehen ebenfalls aus karamellisiertem Ahorn, jedoch mit Modern-D-Profil. Für den verstärkten Sound sind hier zwei Roswell Alnico 5 Single-Coils (TEA-F-CR am Hals und TEA-B am Steg) verantwortlich. Natürlich ebenfalls mit an Bord: das TS01 B-Style Tremolo.

Harley Benton TE-62DB Tremolo

Harley Benton TE-62DB Tremolo

Preis und Verfügbarkeit

Alle drei Modelle sind ab sofort bei Thomann verfügbar. Die TE-52 Tremolo kostet 199,- Euro. Die TE-62CC Tremolo gibt es schon für 169,- Euro, die TE-62DB Tremolo liegt bei 179,- Euro.

ANZEIGE
Affiliate Links
Harley Benton TE-52 Tremolo NA Vintage Serie
Harley Benton TE-52 Tremolo NA Vintage Serie Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann
Harley Benton TE-62 CC Tremolo LPB
Harley Benton TE-62 CC Tremolo LPB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
169,00€ Thomann
Harley Benton TE-62DB Tremolo BK
Harley Benton TE-62DB Tremolo BK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
179,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Harley Benton TE-52 Tremolo NA Vintage Serie
Harley Benton TE-52 Tremolo NA Vintage Serie Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
199,00€ Thomann
Harley Benton TE-62 CC Tremolo LPB
Harley Benton TE-62 CC Tremolo LPB Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
169,00€ Thomann
Harley Benton TE-62DB Tremolo BK
Harley Benton TE-62DB Tremolo BK Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
179,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Harley Benton SC-Custom III Baritone, E-Gitarre

Test: Harley Benton SC-Custom III Baritone, E-Gitarre

08.03.2026 |3
Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE, Akustikgitarren

Harley Benton CLD-65AE und CLO-65AE, Akustikgitarren

02.02.2026 |0
NAMM 2026: Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS, E-Gitarren

NAMM 2026: Harley Benton SC-Custom III und ST-Modern Plus HSS, E-Gitarren

23.01.2026 |0
Fender 75th Anniversary Telecaster, E-Gitarren

Fender 75th Anniversary Telecaster, E-Gitarren

18.03.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X