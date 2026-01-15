Harley Benton THE CLUB, Community-Newsletter

Neuigkeiten, Giveaways, und Einblicke

Mit Harley Benton THE CLUB launcht Thomann’s Hausmarke einen Newsletter mit stark ausgeprägtem Community Flair für die stetig wachsende Anhängerschaft.

Harley Benton THE CLUB

Harley Benton haut ja gerne neue Produkte in allen möglichen Kategorien auf den Markt. Egal ob E-Gitarren, Western- und Nylongitarren oder Effektgeräte und, und, und. Zudem sind die Produkte von Harley Benton auch noch so preisgünstig, dass es nicht abwegig ist, immer mal wieder bei etwas zuzuschlagen. Für alle Fans gibt es jetzt dafür THE CLUB – einen Newsletter, der einen starken Community Gedanken verfolgt.

THE CLUB liefert seinen Mitgliedern natürlich in erster Linie die Möglichkeit, direkt und als einer der Ersten über Produktneuheiten informiert zu werden. Und zwar Tage im Voraus, um sich rechtzeitig vorbereiten zu können und den Kauf des nächsten Paares Schuhe vielleicht doch auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen, denn klar: Equipment geht vor!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Aber nicht nur das. Denn die Marke liebt auch Giveaways. Als THE CLUB Member hat man jeden Monat die Chance, Gitarren, Bässe, Amps oder andere Accessories zu gewinnen.

Darüber hinaus wird man auch mit detaillierten Einblicken zu bestimmten Produkten oder Behind-The-Scenes Material versorgt, um die DNA und Geschichte von Harley Benton besser kennenzulernen. Oder sogar eventuell noch das ein oder andere bis dato unbekannte Detail des eigenen Instruments zu entdecken. Vorbeischauen lohnt sich also!