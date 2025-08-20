ANZEIGE
ANZEIGE

Harrison Audio 3D Delay, kostenloses Effekt-Plug-in

Kostenloses Plug-in von Harrison Audio

20. August 2025
harrison audio 3d delay

Harrison Audio 3D Delay, kostenloses Effekt-Plug-in

Harrison Audio, bekannt für seine Mischpulte und Konsolen, auf denen vor allem in den 1980er und 1990er Jahren einige der legendärsten Songs und Alben produziert wurden, stellt mit dem Harrison Audio 3D Delay ein kostenloses Effekt-Plug-in für die DAW vor.

Harrison Audio 3D Delay

War Harrison Audio im o.g. Zeitraum vor allem als Hardware-Hersteller bekannt, der große Tonstudios mit passendem Recording-Equipment (und Budget) ausstattete, hat man den Fokus in den letzten Jahren mehr und mehr auf Equipment für kleinere Projektstudios gelegt. So hat man in den letzten Monaten neben dem auf der NAMM 2025 präsentierten Channelstrip 32Classic MS auch einige API500-Module vorgestellt. Und mit der DAW MixBus 11 hat man sogar eine eigene DAW im Portfolio.

ANZEIGE

Mit dem Harrison Audio 3D Delay bietet das Unternehmen nun aktuell ein kostenloses Effekt-Plug-in für die DAW an. Dazu gibt es mit Stunning Phaser, Dyno Mite und Spectral Gate drei neue (kostenpflichtige) Plug-ins des Herstellers.

harrison audio 3d delay

Bei dem Plug-in Harrison Audio 3D Delay handelt es sich um einen Stereo-Delay, das im Handumdrehen mixfertige Ergebnisse liefern soll. Egal ob man Doubling- oder Slapback-Echos mehr Tiefe und Breite in den Mix bekommen möchte, sich entwickelnde Multi-Tap-Ping-Pong-Effekte sucht oder einem Track ein wenig Vintage-Charme verleihen möchte, 3D Delay soll dies alles bieten.

Das Delay-Plug-in ist mit drei individuell einstellbaren Delay-Taps ausgestattet, die hinsichtlich Panning, Feedback, Filter, Modulation und Tempo-Synchronisation eingestellt werden können. Zehn fertige Presets sind bereits an Bord, eigene können erstellt und für die Zukunft gespeichert werden.

Weitere Informationen zum Harrison Audio 3D Delay findet ihr hier.

ANZEIGE

Informationen zu den ebenfalls neuen Plug-ins Spectral Gate, Dyno Mite und Stunning Phaser findet ihr hier. Diese sind ab sofort zum Preis von 58,- Euro im Handel erhältlich.

Alle vier Plug-ins können in den Formaten AAX, VST, VST3 und AU zum Einsatz kommen und laufen entsprechend unter macOS und Windows.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Harrison Audio Stunning Phaser Download
Harrison Audio Stunning Phaser Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
58,00€ Thomann
Harrison Audio Dyno Mite Download
Harrison Audio Dyno Mite Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
58,00€ Thomann
Harrison Audio Spectral Gate Download
Harrison Audio Spectral Gate Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
58,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Die 5 besten Reason 13 Plug-ins

Die 5 besten Reason 13 Plug-ins

15.08.2025 |7
Sinevibes Inertia V3, Sequencer-Plug-in

Sinevibes Inertia V3, Sequencer-Plug-in

13.08.2025 |0
Die 12 besten kostenlosen Filter Plug-ins für die DAW

Die 12 besten kostenlosen Filter Plug-ins für die DAW

11.08.2025 |11
Tim Exile The Tool Without A Name, Mix & Mastering Plug-in

Tim Exile The Tool Without A Name, Mix & Mastering Plug-in

11.08.2025 |5
iZotope FXEQ, Multi-Effekt-Plug-in

iZotope FXEQ, Multi-Effekt-Plug-in

05.08.2025 |8
IK Multimedia Prism Reverb, Hall-Plug-in

IK Multimedia Prism Reverb, Hall-Plug-in

02.08.2025 |6
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X