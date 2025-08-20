Kostenloses Plug-in von Harrison Audio

Harrison Audio, bekannt für seine Mischpulte und Konsolen, auf denen vor allem in den 1980er und 1990er Jahren einige der legendärsten Songs und Alben produziert wurden, stellt mit dem Harrison Audio 3D Delay ein kostenloses Effekt-Plug-in für die DAW vor.

Harrison Audio 3D Delay

War Harrison Audio im o.g. Zeitraum vor allem als Hardware-Hersteller bekannt, der große Tonstudios mit passendem Recording-Equipment (und Budget) ausstattete, hat man den Fokus in den letzten Jahren mehr und mehr auf Equipment für kleinere Projektstudios gelegt. So hat man in den letzten Monaten neben dem auf der NAMM 2025 präsentierten Channelstrip 32Classic MS auch einige API500-Module vorgestellt. Und mit der DAW MixBus 11 hat man sogar eine eigene DAW im Portfolio.

ANZEIGE

Mit dem Harrison Audio 3D Delay bietet das Unternehmen nun aktuell ein kostenloses Effekt-Plug-in für die DAW an. Dazu gibt es mit Stunning Phaser, Dyno Mite und Spectral Gate drei neue (kostenpflichtige) Plug-ins des Herstellers.

Bei dem Plug-in Harrison Audio 3D Delay handelt es sich um einen Stereo-Delay, das im Handumdrehen mixfertige Ergebnisse liefern soll. Egal ob man Doubling- oder Slapback-Echos mehr Tiefe und Breite in den Mix bekommen möchte, sich entwickelnde Multi-Tap-Ping-Pong-Effekte sucht oder einem Track ein wenig Vintage-Charme verleihen möchte, 3D Delay soll dies alles bieten.

Das Delay-Plug-in ist mit drei individuell einstellbaren Delay-Taps ausgestattet, die hinsichtlich Panning, Feedback, Filter, Modulation und Tempo-Synchronisation eingestellt werden können. Zehn fertige Presets sind bereits an Bord, eigene können erstellt und für die Zukunft gespeichert werden.

Weitere Informationen zum Harrison Audio 3D Delay findet ihr hier.

ANZEIGE

Informationen zu den ebenfalls neuen Plug-ins Spectral Gate, Dyno Mite und Stunning Phaser findet ihr hier. Diese sind ab sofort zum Preis von 58,- Euro im Handel erhältlich.

Alle vier Plug-ins können in den Formaten AAX, VST, VST3 und AU zum Einsatz kommen und laufen entsprechend unter macOS und Windows.