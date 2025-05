API500-Rack - fit für Tonstudio und Live-Bühne

Das Harrison Audio D510 ist ein neues API500-Rack, das der Hersteller gleichzeitig mit passenden Erweiterungsmodulen für Mixing-und Summing-Aufgaben sowie Dante-Extensions auf den Markt bringt. Damit bietet es sich sowohl für den Tonstudio- als auch den Live-Einsatz an.

Harrison Audio D510

Das D510 Rack ist im 19-Zoll-Format konzipiert und benötigt in einem Rack insgesamt 3 Höheneinheiten. Es ist mit einem internen Netzteil ausgestattet und bietet Platz für zehn Module. Nachdem Harrison Audio im letzten Jahr bereits verschiedene Module vorgestellt hat, kommt mit dem D510 nun auch das passende Rack auf den Markt.

Die Features des Harrison Audio D510 im Überblick:

10 Steckplätze

Optionale Dante-AoIP-Schnittstelle

Optionale USB/ADAT Schnittstelle (in Entwicklung)

Leistung pro Steckplatz: > 4W

Verfügbare Optionen: Analoges Summenmischer Modul, Dante Interface Karte (Rückseite), USB/ADAT Interface Karte (Rückseite – in Entwicklung), 500er Serie Module von Harrison, SSL u.a.

Maße (B/H/T): 4.826 x 1.334 x 1.829 mm (19“/3 HE)

Gewicht: 4,7 kg

Harrison Audio D510mx

Wie eingangs erwähnt, führt Harrison Audio mit dem D510 Rack weitere Module ein, so u.a. den analogen Summing-Mixer Harrison Audio D510mx. Hierüber lassen sich bis zu 10 Signale auf einen Stereokanal summieren.

Nutzt man den D510mx in einem Harrison Rack, lassen sich neben den beiden analogen Eingängen der Steckplätze 9/10 auch Stereo-Mixdowns von jedem der acht verbleibenden Steckplätze erstellen. Mit Pegel- und Panoramareglern für jeden Kanal sowie zwei unabhängigen Kopfhörerausgängen samt Überblendfunktion bietet der kompakte API500-Mixer sinnvolle Funktionen. Hier gibt es weitere Informationen dazu.

Harrison Audio D510 Dante

Um das neue API500-Rack von Harrison Audio auch digital einbinden zu können, bietet der Hersteller mit dem D510 Dante ein optionales Modul an, was es erlaubt das Rack in ein Dante-Netzwerk einzubinden. Alle Informationen dazu gibt es hier.

Einen Preis und auch die Verfügbarkeit hat Harrison Audio für das D510 Rack bisher nicht bekannt gegeben. Diese Informationen reichen wir schnellstmöglich nach.