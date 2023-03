Headrush Prime Pedalboard für Gitarristen

Der neue Star der Pedalboard-Serie hat AutoTune an Bord

Das neue Headrush Prime Pedalboard stellt die neuste und größte Version der bekannten Pedalboard-Serie dar. Es vereint alles, was ein Gitarrist braucht in einem Gerät und bietet sogar AutoTune. Ausgestattet mit seinem Multi-Core Prozessor verfügt es über Gitarren Effekte, Amp und Boxen samt Mikrofon Emulationen. Außerdem ist ein Smart Amp Cloning und auch das Laden von IR möglich.

Das Headrush Prime toppt das bisherige Headrush Pedalboard und hebt es mit einer ganzen Menge nützlicher Features in neue Gefilde. Ideal also für den Gitarristen, der alles unter einer Haube haben möchte. Das Herzstück dieser Eierlegendenwollmilchsau ist Custom Designed Multi-Core DSP System, das ein Preset-Schalten ohne Unterbrechung ermöglicht und mit ordentlich Kraft viele Situationen meistern kann. Das Ganze kommt in einem Stahl Gehäuse mit eingebautem Expression Pedal und kann mit einem Standard Netzteil betrieben werden.

AutoTune

Kein geringerer als Antares programmierte das AutoTune für das Headrush Prime. Mit einer konstant erweiterbaren Preset-Liste, die über Firmware Updates verfügbar sein wird, wird das Headrush Prime nach und nach versorgt. Nutzer haben so die Möglichkeit, mit der Zeit eine schöne Sammlung an Gitarren- und Vocal-Effekten aufzubauen.

Amps und Effekt Cloning

Das Headrush Prime bietet die Möglichkeit, Verstärker und Effekte zu clonen und nach eigenen Vorstellungen anzupassen. Die Anleitung dazu wird auf dem schicken OLED Bildschirm angezeigt und soll das Erstellen kinderleicht machen.

Das Headrush Prime Pedalboard kommt bereits mit ca. 300 Impulse Responses und ermöglicht natürlich auch das Importieren von IRs anderer Hersteller. Zusammen mit dem Amp und Effekt Cloning und der großen Preset-Liste wird das Gerät dadurch zu einer umfangreichen und sehr individuell zusammenstellbaren All-in-One Lösung für tourende Gitarristen und Klangliebhaber.

Looper

Mit dem integrierten Looper, der eine maximale Aufnahmezeit von 5 Minuten und bis zu 20 Minuten von Layern liefert, können von kurzen Loops bis zu Begleitsongs alle Möglichkeiten eines Loopers genutzt werden. Die Songs können als WAV Files importiert und zum Jammen als Backing Tracks abgespielt werden. Natürlich lassen sich die Loops zu einer externen Midi Clock synchronisieren.

Das Nutzer Interface ist mit der Touch Screen Navigation des 7 Inch high Resolution Touchscreens übersichtlich und intuitiv. Die 12 Fußschalter mit einstellbarer LED Farbe und Bezeichnung auf dem OLED Display können individuell belegt werden. Die Modi Stomp Mode, Rig Mode und Hybrid geben verschiedene Schaltmöglichkeiten vor.

Anschlussmöglichkeiten

Neben Bluetooth, USB Anschluss ist auch Wifi möglich, um Presets zu teilen und externe Midi Controller zu nutzen. Darüber hinaus sind auf der Stirnseite zahlreiche Anschlussmöglichkeiten vorhanden, die auch die 4 Kabel Methode ermöglichen. Nicht zuletzt gibt es sogar auch noch einen Stereo Effekt Loop obendrau. Über den USB Anschluss kann das Headrush Prime Pedalboard sogar als 24-Bit 96 kHz Audio Interface genutzt werden.

Die Liste der Anschlüsse ist beeindruckend und umfasst einen XLR Eingang für ein Mikrofon, Klinkeneingang für die Gitarre, Expression Pedal Anschlüsse, TRS Ausgang zum Schalten eines Amps, XLR Stereo Ausgang, Kopfhörer Ausgang, Effekt Send und Return in Stereo sowie Midi Ein- und Ausgang.

Für all diesen Komfort muss man allerdings ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, denn das Headrush Prime kostet aktuell 1249 Euro.

