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HeadRush x TONE3000: nativer NAM-Support, Firmware-Update

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HeadRush und TONE3000 machen gemeinsame Sache bei NAM

3. August 2026
HeadRush x TONE3000: nativer NAM-Support

HeadRush x TONE3000: nativer NAM-Support

Neuigkeiten im Neural Amp Modeler Sektor: HeadRush tut sich mit TONE3000 zusammen und liefert mit dem neuesten Firmware-Update neben nativem NAM-Support auch einen Direktzugang zur größten NAM-Plattform.

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HeadRush x TONE3000: nativer NAM Support und Direktzugang

Die NAM-Entwicklung schreitet in rasantem Tempo voran und wer nicht auf der Strecke bleiben will, muss regelmäßig nachlegen. Mit der neuen Firmware 5.1 kündigt der Hersteller nun wie versprochen ein massives, kostenloses Update an, das nicht nur nativen NAM-Support, sondern gleich auch einen Direktzugang zu TONE3000, der größten Plattform für Neural-Amp-Modeler-Sounds, bietet.

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Diese läuft über eine direkte Anbindung per Wi-Fi an die hauseigene Cloud, was die Art und Weise, wie Nutzer neue Sounds entdecken, nachhaltig verändern dürfte.

Tone3000 Plattform

Verfügbar sind die Neuerungen für die Modelle Prime, Core und Flex Prime. Nutzer können nun ohne zusätzliche Konvertierung NAM A2 Full, A2 Lite und ältere Architekturen direkt auf der Hardware nutzen.

In Kooperation mit TONE3000 erhält man über die Cloud direkten Zugriff auf über 500.000 Community-Captures. Das Durchsuchen und Laden von Rigs, Clones und IRs passiert nun direkt am Gerät über eine Wi-Fi-Verbindung, ein Computer wird nicht mehr benötigt.

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Neben dem Download von vielen kostenlosen Sounds ist auch der Upload eigener Rigs in die Community möglich. So wie ich es verstehe, ohne Umwege direkt vom Gerät aus.

Floorboard im Einsatz

Weitere Neuerungen mit Firmware 5.1

Zusätzlich erweitert das Update die klanglichen und technischen Möglichkeiten der Pedale abseits von NAM. Mit an Bord sind der brandneue ReValver Amp 90 ACM 900 inklusive der zugehörigen Matching IR, ein neuer grafischer Bass-EQ, neue Classic- und MOD-Modi für das BBD Delay sowie diverse neue Parametereinstellungen.

Hinzu kommen Neuerungen für die Bedienung beim Spielen: Die Remote erlaubt nun die Steuerung der Drum-Machine. Eine integrierte Uhr mit Timer und Stoppuhr hilft beim Üben oder bei zeitkritischen Live-Sets. Zudem lässt sich der Tuner nun so einstellen, dass er sich von selbst einschaltet, sobald das Volume-Pedal vollständig zurückgenommen wird.

Wie beim Hersteller üblich, ist auch die Firmware 5.1 ein völlig kostenfreies Update. Es kann direkt über eine bestehende Wi-Fi-Verbindung am Pedal installiert werden.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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