Hears Perfection, DAW-Plug-in für besseres Hören

Mit diesem Plug-in hört ihr besser

12. September 2025
Hears Perfection, DAW-Plug-in für besseres Hören

Während ein junges, gesundes Ohr ohne Probleme Frequenzen zwischen ca. 20 und 20.000 Hz wahrnehmen kann, eng sich der hörbare Bereich altersbedingt über die Jahre hinweg ein – ganz abgesehen von Schäden am Gehör, die von jetzt auf gleich das Hörvermögen beeinträchtigen können (Stichwort Tinnitus). Unweigerlich sind davon auch Mix- und Mastering-Entscheidungen betroffen, denn wenn man bestimmte Frequenzbereiche nicht mehr richtig wahrnimmt, wird man sie auch im Mix nicht richtig einordnen und bearbeiten. Das Plug-in Hears Perfection nimmt sich dieser Problematik an und möchte Nutzern dabei helfen, die individuellen Problembereiche zu erkennen und auszugleichen.

Hears Perfection

Im Gegensatz zu mittlerweile etablierten Raumkorrektur-Software wie SoundID oder ARC von IK Multimedia geht es bei diesem Plug-in nicht darum, den Klang eines nicht idealen Abhörraums per Software zu kompensieren, sondern die individuellen Problembereiche des menschlichen Gehörs, die von Nutzer zu Nutzer natürlich höchst unterschiedlich sind, auszubügeln.

Um Problembereiche zu erkennen, führt die Software mit dem Nutzer zunächst einen Hörtest durch, spielt hierfür Töne in unterschiedlichen Lautstärken ab und der Nutzer muss auf einen Button klicken, sobald er einen Ton wahrnimmt – grundsätzlich läuft das also wie bei einem Hörtest bei HNO-Arzt ab.

Am Ende des knapp fünfminutigen Tests erstellt Hears Perfection eine individuelle Frequenzkurve des Hörvermögens und kann, so bald man das Plug-in in den Master-Kanal seiner DAW lädt, potenzielle Problemzone per EQ ausgleichen.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen Eindruck davon machen:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Plug-in läuft als VST3-, AU- und AAX Native-Plug-in in DAWs unter macOS un Windows und ist ab sofort zum Einführungspreis von 79,99 US-Dollar erhältlich. Später wird das Plug-in 129,99 US-Dollar kosten.

Links

  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    An sich eine super Idee um seine Songs noch transparenter und authentischer zu machen. Auch die Installation ist im Plugin-Alliance Produktportal maximal simple. Kein Produktportal ist IMO so schnell und easy als dies von Plugin-Alliance. Geile Sache ohne Flax! Kein Vergleich zu NI oder Steinberg. Aber was ich mich ernsthaft frage: Möchte man wirklich das Ergebnis wissen mit den dazugehörigen Korrekturen? 🤭🦄

