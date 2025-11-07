Kopfhörer mit Thin-Ply Carbon

Der in Berlin beheimatete Hersteller HEDD Audio entwickelt seit einiger Zeit auch Kopfhörer. Mit dem HEDD Audio HEDDphone D1 kommt nun ein neues Modell auf den Markt, das HEDD als weltweit ersten dynamischen Kopfhörer mit Thin-Ply-Carbon-Diaphragm-Technologie (TPCD) anpreist. Was steckt dahinter?

HEDD Audio HEDDphone D1

Im Mittelpunkt der Entwicklung des HEDD Audio HEDDphone D1 steht die aufwendig entwickelte Membran, die laut Hersteller auf einem Hochleistungsmaterial basiert, das in Bereichen wie der Formel 1 und bei NASA-Missionen eingesetzt wird. Zusammen mit der schwedischen Firma Composite Sound hat man sich nach eingehender Forschung dazu entschieden, Thin-Ply-Carbon für den neuen Kopfhörer von HEDD zu nutzen.

Thin-Ply Carbon (TPC) ist laut HEDD kein gewöhnliches Kohlefasergewebe, denn es besteht aus ultradünnen, präzise ausgerichteten Schichten, die miteinander verbunden eine Kombination aus Steifigkeit, geringem Gewicht und Strapazierfähigkeit bieten.

Im HEDDphone D1 wird es erstmals als Thin-Ply-Carbon-Diaphragm (TPCD) eingesetzt: eine Membran, die Resonanzen strukturell kontrolliert, anstatt sie durch zusätzliche Dämpfung zu kompensieren. Dadurch bewegt sie sich laut Entwickler schneller, sauberer und präziser – und das über das gesamte Hörspektrum hinweg.

Den Frequenzbereich gibt HEDD mit 5 – 40.000 Hz an, die Empfindlichkeit liegt bei 100 dB (@ 1 mW), die Impedanz bei niedrigen 32 Ohm, so dass der Kopfhörer vermutlich an den meisten Zuspielern gut funktionieren sollte.

Er ist mit Ohrpolster aus perforiertem Velour ausgestattet, wiegt 350 g und wird beidseitig über Mini-Klinkenanschlüsse verbunden.

Der HEDDphone D1 ist ab sofort zum Preis von 699,- Euro im Handel erhältlich.