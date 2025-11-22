Software zur Steuerung von Monitor-Setups

Mit HEDD CTRL stellt der Berliner Hersteller HEDD Audio eine Software zur Steuerung seiner HEDD MK2-Studiomonitore und Subwoofer vor. Damit lassen sich einzelne Lautsprecher oder Subwoofer bis hin zum kompletten Immersive-Audio-Setup steuern und anpassen.

HEDD CTRL

Mit der zweiten Generation seiner Type 05 bis Type 30 Lautsprecher sowie den Subwoofern Bass 08 und Bass 12 hat HEDD Audio vor einiger Zeit sehr leistungsstarke Studiomonitore entwickelt, die in unseren Tests sehr gut abgeschnitten haben.

Mit CTRL kommt nun eine dazu passende Software auf den Markt, über die alle einstellbaren Parameter über eine Bedienoberfläche gesteuert und eingestellt werden können. Hierzu gehören die Shelving- und Desktop-Filter, der CoP-Modus, der Lineariser oder die Bass-Erweiterung. Alles geschieht in Echtzeit und auf Wunsch lassen sich für unterschiedliche Sessions auch Profile anlegen.

Wie eingangs bereits erwähnt, kann die Software sowohl einzelne Speaker bzw. Stereo-Systeme als auch komplexe Setups aus bis zu 250 Lautsprechern steuern. Mehrere Lautsprecher lassen sich auf Wunsch gruppieren und pro Gruppe lässt sich ein 10-Band-Equalizer und individuelle Delay-Einstellungen nutzen.

