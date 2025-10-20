ANZEIGE
Limiterte Version mit 18 Karat-Elementen

20. Oktober 2025
Der deutsche Lautsprecherhersteller HEDD Audio feiert in diesem Jahr sowohl sein 10-jähriges Jubiläum, als auch 40 Jahre Lautsprecherdesign von Gründer Klaus Heinz. Anlässlich dieses Jubiläums bietet das Unternehmen ab heute eine auf 100 Stück limitierte Version eines Lautsprechers an, dem HEDD Type 05 A-CORE Edition X.

Die beiden aktuellen Modelle der A-Core-Serie von HEDD Audio haben wir bereits für euch getestet, und sowohl der Type 05, als auch der größere Speaker Type 07 A-Core haben in unseren Tests sehr gut abgeschnitten.

Anlässlich der eingangs erwähnten Jubiläen bietet der Hersteller nun die limitierte Version HEDD Type 05 A-CORE Edition X an. Davon werden lediglich 100 Pärchen hergestellt. Zwar basiert die Edition X technisch auf der regulären Type 05 A-CORE, wurden jedoch an vielen Stellen veredelt. So verfügt die Edition X bspw. über eine spezielle Leiterplatte mit ENIG-Oberfläche und einige Designelemente aus 18 Karat Gold, darunter die Rückplatte samt Regler und das Gitter des Tweeters auf der Vorderseite.

HEDD hat bei der HEDD Type 05 A-CORE Edition X bewusst auf Gold gesetzt, denn die Reinheit dieses Elements soll sinnbildlich für die hochwertige Verarbeitung, die präzise Abstimmung der Komponenten und den komplett analogen Aufbau stehen. Als weiteres Highlight wird eines der 100 Paare mit einer goldbeschichteten, gravierten Garantiekarte ausgeliefert, die 40 Jahre Garantie verspricht.

Der limiterte Nahfeldmonitor HEDD Type 05 A-CORE Edition X ist ab sofort zum Preis von 749,- Euro erhältlich.

Die wichtigsten Features haben wir euch hier nocheinmal zusammengestellt:

  • limitierte Sonderauflage mit 18k vergoldeten italienischen Designelementen, schwarzer ENIG-Leiterplatte und gravierter Seriennummer
  • 5″ Honeycomb-Tiefmitteltöner (100 W), 2″ Air Motion Transformer-Hochtöner (100 W)
  • ICEpower Class D-Endstufen
  • rein analoger Signalweg
  • Frequenzbereich: 43 – 50.000 Hz
  • Trennfrequenz: 2.500 Hz
  • max. SPL: 112dB (Paar, 1 m)
  • High-/Low-Shelf-Filter zur Raumanpassung sowie Lautstärkeregler und Eingangswahlschalter auf der Rückseite
  • High-/Low-Shelf-Filter: ± 6 dB
  • Lautstärkenregelung: ± 12 dB
  • frontseitiger Standby-Schalter
  • LED-Indikatoren
  • Atmos-Mounting-ready
  • Combo-Eingang: XLR / 6,3 mm Klinke, symmetrisch
  • Line-Eingang: Cinch, unsymmetrisch
  • Abmessungen (H x B x T): 308 x 180 x 245mm
  • Gewicht: 6,8 kg

