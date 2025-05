@Filterpad Eigentlich nein aber ich liebäugel sehr lange schon mit einer A7X, sofern die nicht abgeranzt und überteuert verkauft werden. Insofern bin ich hocherfreut wenn es was ohne DSP gibt. Die Adam TV finde ich schrecklich also hier vielleicht was gutes, zumindest für meinen Geschmack? Schaumermal. Sind ja noch nicht erhältlich.