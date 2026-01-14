Keyboards bei Unheilig

Die Band Unheilig ist zurück! Überraschend für die Band-Mitglieder und die Fans kündigte Der Graf unlängst ein neues Album und eine Tour an. Insbesondere für Produzent und Keyboarder Henning Verlage bedeutete das nach langer Bühnenabstinenz die eine oder andere Überstunde. AMAZONA-Redakteur Gereon Gwosdek konnte rund um ein Konzert von Unheilig nun tiefere Einblicke in das Bühnen-Setup von Henning bekommen, das erstaunlicherweise sehr einfach gestrickt ist. Lest und schaut selbst.

Henning Verlage: Keyboard Setup bei Unheilig

Kurz vor dem Unheilig-Konzert am 29. Dezember 2025 in Oberhausen bekam ich für AMAZONA einen Einblick in das Live-Setup von Keyboarder und Produzent Henning Verlage, der mir seinen Arbeitsplatz auf der Bühne erklärte und über die technischen und auch musikalischen Entscheidungen zur aktuellen „Wieder Zurück“ Tour von Unheilig sprach. Ein ausführlicher Konzertbericht vom Unheilig-Konzert am 29. Dezember ist hier zu finden, außerdem gibt es Hennings Erklärung seines Keyboard-Setups auch als Video auf dem YouTube-Kanal von AMAZONA:

Vom Studio zurück auf die Bühne

Henning Verlage hat die vergangenen zehn Jahre vor allem als Produzent und Musiker im Studio verbracht und dauerhaft auf der Bühne zu stehen, gehörte lange nicht mehr zu seinem Alltag. Dementsprechend bedeutete das Comeback von Unheilig auch eine intensive Auseinandersetzung mit aktuellen Workflows und Trends, die im Live-Geschäft mittlerweile zum Industriestandard geworden sind. Hinzu kam auch die kurzfristige Ankündigung des Unheilig-Comebacks, weswegen die aktuelle Tour in kleineren Locations stattfindet, die teilweise mehrfach hintereinander bespielt werden und auch ein Stück weit ein Test für größere Open-Air-Bühnen im Sommer und die Album-Tour im Herbst sind.

Henning Verlage: Keyboard Setup

Der KORG Kronos

Im Mittelpunkt von Henning Verlages Live-Setup steht der KORG Kronos, denn die Verbindung zu KORG reicht bei ihm bereits viele Jahre zurück: Schon früh arbeitete er intensiv mit KORG Instrumenten, programmierte Sounds und erstellte Demo-Songs. Für die aktuelle Tour ist der KORG Kronos vollständig auf die Setlist abgestimmt und schnelle Sound-Wechsel sind während der Show problemlos möglich. Henning nutzt vor allem den internen Sampling-Speicher und hat sämtliche Originalsounds aus den Studioproduktionen in sein Setup integriert, die beispielsweise durch angelegte Splits flexibel gespielt werden können.

Vox Continental als Ergänzung

Ergänzt wird der KORG Kronos durch eine VOX Continental Orgel, denn für Henning Verlage ist das Auslagern bestimmter Sounds auf ein zweites Keyboard sehr wichtig. Dadurch bleibt alles übersichtlich und die Rollen der einzelnen Sounds und Elemente sind klar definiert.

Unheilig nutzt Ableton Live als Motor der Show

Henning Verlage beschreibt sein umfangreiches Ableton Live Projekt als „das technische Herz“ der gesamten Produktion, denn auch früher wurden bei Unheilig-Konzerten bereits Systeme für den Klick und den Timecode genutzt. Diese Aufgabe übernehmen nun zwei MacBooks mit einem M4-Prozessor, die in einem redundanten System mit Ableton Live 12 laufen.

Innerhalb dieser Session werden Click-Tracks, Timecode für die Lichtsteuerung und auch individuelle In-Ear-Signale für alle Musiker verwaltet. Der Drummer arbeitet beispielsweise mit einem durchgängigen Click, während Der Graf als Sänger diesen nur an ausgewählten Stellen hört. Zusätzlich dazu gibt es auch gezielte akustische Hinweise für Einsätze oder besondere Momente innerhalb der Show.

Die Ableton Live Session entstand in enger Zusammenarbeit mit Alex Hieke, der bei Henning Verlage an der Musikhochschule Münster im Studiengang „Keyboards und Musikproduktion“ studiert und sich dort auf Live-Systeme mit Ableton spezialisiert hat. Mittlerweile ist er mit Künstlern wie beispielsweise Ski Aggu und Zartmann unterwegs.

Henning Verlages MIDI-Steuerung

Als Hardware-Controller kommt bei Henning Verlage die LIOBOX 2 zum Einsatz, die eine vollständige Fernsteuerung der beiden MacBooks direkt vom Keyboard aus ermöglicht. Von dort aus werden die Songs gestartet, es können Loop-Punkte gesetzt werden und Henning sieht außerdem immer, wie lange der aktuelle Song noch läuft.

Ein weiterer Baustein der Produktion ist dann die Ausgabe von MIDI-Signalen, die über den Kenton LNDR Linedriver in ein Netzwerksignal umgewandelt werden und sich so problemlos über die gesamte Bühne verteilen lassen.

Beim E-Gitarristen auf der anderen Seite der Bühne wird das Signal wieder in das klassisches MIDI-DIN-Format gewandelt und steuert automatisch die Presets auf dem Neural DSP Quad Cortex des Gitarristen.

Weitere Artikel zur Unheilig-Produktion

Audiotechnisch setzt die gesamte Unheilig-Produktion auf Dante und die Verteilung erfolgt über die Dante Virtual Soundcard, während die In-Ear-Monitore vom Monitorpult, einem Yamaha DM7, auf der linken Seite der Bühne aus eingestellt werden.

Ausblick

Was dort vom Monitor-Tontechniker Alex Schmidt für technische Entscheidungen getroffen wurden und wie das Signal weiter bearbeitet wird, bis man es als Konzertbesucher zu hören bekommt, wird in Kürze in einem zusätzlichen Technik-Artikel erklärt, in dem dann neben dem Monitor-Tontechniker Alex Schmidt auch der FoH-Tontechniker Bernd Michael Tombült zu Wort kommt.

Außerdem gibt es bereits einen Konzertbericht zum Auftritt von Unheilig am 29. Dezember 2025 auf AMAZONA.de und auch ein Interview mit dem FoH-Tontechniker Bernd Michael Tombült über seine Routine und genutzte Tools am Mischpult steht noch aus. Ein ausführliches Interview mit Henning Verlage, in dem es unter anderem um seinen Werdegang und seine Rolle innerhalb von Unheilig geht, folgt ebenfalls noch.