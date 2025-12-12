Patchbares Effektgerät mit 8 Algorithmen

Mit Herbs and Stones Soft Memo kommt ein neues Stereo-Effektgerät auf den Markt, das semi-modular aufgebaut und patchbar ist. Acht Algorithmen samt Modulationsmöglichkeiten sorgen für einen interessanten Sound und ein großes Einsatzgebiet.

Desktop-Effektgeräte sind aktuell wieder sehr angesagt. Erica Synths ist da mit seinen Geräten wie Xenodrive, Zen Delay oder Echolocator recht weit vorne mit dabei, aber auch andere Hersteller wie Herbs and Stones zeigen interessante Produkte aus diesem Bereich.

Mit dem Herbs and Stones Soft Memo veröffentlicht der auch im Drum-Bereich beheimatete italienische Hersteller ein vollständig patchbares Stereo-Effektgerät, das mit acht digitalen CV-gesteuerten FX-Programmen, zwei analogen Feedback-Schleifen und zwei spannungsgesteuerten LFOs aufwartet. Über Patch-Punkte lassen sich externe Synthesizer und Sequencer einbinden.

Das Effektgerät bietet zwei Audiokanäle (A & B) und in jedem Kanal ermöglicht eine integrierte Feedback-Schleife mit einem analogen VCA und einem analogen Tiefpassfilter das Zurückführen des bearbeitenden Signals.

Beide Kanäle sind auf den zentralen FX-Bereich geroutet, der die acht folgenden Algorithmen bietet. Pro Algorithmus lassen sich drei Parameter zur individuellen Anpassung nutzen, dazu gibt es jeweils Dry/Wet-Regler. Im verlinkten Video könnt ihr euch einen Eindruck davon verschaffen.

Twin Gorge – dual drifting delay

Faux Mirrors – Lo-Fi reverse time processor

Empty Shell – shimmer feedback delay

Fixed Thoughts – double-pitched freeze reverb

Grotto Divide – stereo crossfade reverb

Rival Choir – freeform stereo chorus

Moon Swings – drifting stereo pitch shifter

Late Rings – dual stereo ring modulator + tempo offset

Richtig spannend wird es dank der 25 Patch-Punkte des Herbs and Stones Soft Memo. So lassen sich Parameter nicht nur manuell, sondern auch über CV steuern. Passend dazu bietet das Effektgerät verschiedene Modulatoren, darunter zwei spannungsgesteuerte LFOs mit Clock-Division, Phasen-Regler und mehr sowie einen Envelope Follower.

Anschlussseitig ist der Herbs and Stones Soft Memo mit Klinkenanschlüssen pro Kanal ausgestattet, so dass man sowohl mit Mono- als auch mit Stereo-Signalen arbeiten kann. Betrieben wird das Effektgerät mit einem externen Netzteil.

Ab sofort könnt ihr das Effektgerät von Herbs and Stones vorbestellen. Der Preis beläuft sich auf 569,- Euro. Ab Mitte Januar werden die ersten Geräte ausgeliefert.