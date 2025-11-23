ANZEIGE
Heritage Audio 73 DI ONE, 73 DI 2, DI-Boxen

Vier DI-Boxen von Heritage Audio

23. November 2025
Heritage Audio 73 DI ONE, 73 DI 2, DI-Boxen

Heritage Audio stellt insgesamt vier neue DI-Boxen vor, die laut Hersteller für Studio und Live Bühne gleichermaßen geeignet sind. Die wichtigsten Fakten zu Heritage Audio 73 DI ONE, 73 DI 2 und den passiven Ausführungen P DI One und P DI 2 haben wir für euch zusammengestellt.

Heritage Audio 73 DI ONE und 73 DI 2

Die 73 DI-Serie von Heritage Audio umfasst zwei aktive DI-Boxen mit Übertrager-Isolierung. Die 73 DI ONE stellt einen Kanal zur Verfügung, die 73 DI 2 eignet sich mit zwei Kanälen auch für Stereo-Signale. Dank ihrer Class-A-Ausgangsstufe und einem speziell angefertigten Ausgangsübertrager aus Siliziumstahl liefern sie laut Hersteller „den warmen, dynamischen und reichhaltig gesättigten Sound, für den die legendären 73er-Vorverstärker bekannt sind.“

Mit dem Ground-Lift-Schalter können Störgeräusche und Interferenzen beseitigt werden. Ein zusätzlicher 15-dB-PAD-Schalter hilft bei Instrumenten mit höherer Ausgangsleistung und die DI-Boxen ermöglichen den Anschluss von Lautsprecherausgängen.

Ein Gehäuse aus Aluminium macht die 73 DI Serie sehr robust und road-tauglich, dazu sind alle Anschlüsse für einen sicheren Betrieb im Gehäuse versenkt.

Die Heritage Audio 73 DI ONE wird zum Preis von 229,- Euro angeboten, die 2-kanalige 73 DI 2 kostet 349,- Euro.

Heritage Audio P DI One und P DI 2

Als passive Alternative bietet Heritage Audio die P DI One sowie die P DI 2 an. Diese basieren auf dem speziell angefertigten HA-DI-T Übertrager, der einen Nickelkern mit einer MU-Metallabschirmung kombiniert. Auch hier ist P DI One einkanalig ausgeführt, P DI 2 bietet zwei Kanäle. P DI One kostet 119,- Euro, P DI 2 189,- Euro.

 

