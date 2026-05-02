Monitorcontroller in limitierter Version erhältlich!

Der spanische Hersteller Heritage Audio hatte im Juni 2020 seinen Channelstrip HA-81A und den kompakten Monitorcontroller Heritage Audio Baby RAM vorgestellt. Beide Geräte haben wir bereits für euch getestet, unsere Artikel findet ihr hier:

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Herstellers bringt dieser nun eine limitierte Version des Monitorcontrollers auf den Markt. Hierbei handelt es sich um eine technisch identische, farblich aber komplett in Schwarz gehaltene Variante.

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Entsprechend handelt es sich um einen Monitorcontroller mit einem 24-stufigen passiven Dämpfungsregler. Er bietet Mono-, DIM- und Mute-Taster sowie jeweils zwei TRS-Ein- und TRS-Ausgänge. Er arbeitet passiv, benötigt also keine Stromversorgung.

Mit seinen Maßen 142 x 85 x 192 mm und einem Gewicht von 1,2 kg fällt er recht kompakt aus und lässt sich ohne Weiteres auf dem Studiotisch platzieren.

Alle weiteren Informationen zum Monitorcontroller sowie zum Channelstrip HA-81 findet ihr in unseren oben verlinkten Testberichten und in unserer folgenden News.

Heritage Audio HA-81A

Nachbauten von Neve sind bei Heritage Audio nichts Ungewöhnliches. Beim neuen Produkt HA-81A haben die Spanier nun aber zwei Recording-Legenden kombiniert und bringen damit einen 1073 Preamp mit einem Equalizer aus einer 81er Konsole von Neve zusammen.

Der Preamp ist als diskreter Class-A Vorverstärker aufgebaut und bietet eine maximale Aufholung von 80 dB. Ausgestattet ist er mit Carnhill und St. Ives Ein- und Ausgangsübertragern. Als Extras bietet die Preamp-Sektion ein schaltbares Pad (-20 dB), Phasenumkehr und 48 V Phantomspeisung.

Die Rückseite wartet mit separaten Mikrofon- und Line-Eingängen auf, auf der Vorderseite befindet sich zusätzlich ein leicht zugänglicher DI-Eingang.

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Der 1073 Preamp wird beim HA-81A mit einem 4-Band-Equalizer kombiniert, der laut Hersteller eine sehr gute Kontrolle über Glocken- und Kuhschwanzfilter bieten soll. Die mittleren Frequenzbänder bieten Hi-Q-Schalter und 30 fest Frequenzen.

Für den HA-81A ruft Heritage Audio 1.099,- US-Dollar auf.

Heritage Audio Baby RAM

Bisher hatte Heritage Audio nur größer dimensionierte Monitorcontroller im Programm, nun folgt mit Baby RAM eine deutlich kompaktere Version.

Baby RAM ist passiv aufgebaut und bietet zwei Stereo-Eingänge und zwei Stereo-Ausgänge, ist also grundsätzlich für die „einfacheren“ Aufgaben im Studio ausgelegt. Alle Anschlüsse sind im Klinkenformat ausgelegt und befinden sich auf der Rückseite.

Welcher Ein- und welcher Ausgang aktiv ist, darüber entscheiden die im Bordeauxrot und Weiß gehaltenen Buttons. Für die Einstellung der Lautstärke steht ein großer Drehregler zur Verfügung.

Mono-, DIM- und Mute-Funktion vervollständigen diesen kleinen Monitorcontroller, den Heritage Audio für 179,- US-Dollar anbietet.

