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Heritage Audio Baby RAM BK, Monitorcontroller

Monitorcontroller in limitierter Version erhältlich!

2. Mai 2026
heritage audio baby ram bk monitorcontroller

Heritage Audio Baby RAM BK, Monitorcontroller

Der spanische Hersteller Heritage Audio hatte im Juni 2020 seinen Channelstrip HA-81A und den kompakten Monitorcontroller Heritage Audio Baby RAM vorgestellt. Beide Geräte haben wir bereits für euch getestet, unsere Artikel findet ihr hier:

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Herstellers bringt dieser nun eine limitierte Version des Monitorcontrollers auf den Markt. Hierbei handelt es sich um eine technisch identische, farblich aber komplett in Schwarz gehaltene Variante.

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Entsprechend handelt es sich um einen Monitorcontroller mit einem 24-stufigen passiven Dämpfungsregler. Er bietet Mono-, DIM- und Mute-Taster sowie jeweils zwei TRS-Ein- und TRS-Ausgänge. Er arbeitet passiv, benötigt also keine Stromversorgung.

heritage audio baby ram bk

Mit seinen Maßen 142 x 85 x 192 mm und einem Gewicht von 1,2 kg fällt er recht kompakt aus und lässt sich ohne Weiteres auf dem Studiotisch platzieren.

Alle weiteren Informationen zum Monitorcontroller sowie zum Channelstrip HA-81 findet ihr in unseren oben verlinkten Testberichten und in unserer folgenden News.

heritage audio baby ram bk 3

Heritage Audio HA-81A

Nachbauten von Neve sind bei Heritage Audio nichts Ungewöhnliches. Beim neuen Produkt HA-81A haben die Spanier nun aber zwei Recording-Legenden kombiniert und bringen damit einen 1073 Preamp mit einem Equalizer aus einer 81er Konsole von Neve zusammen.

heritage audio ha81 a

Der Preamp ist als diskreter Class-A Vorverstärker aufgebaut und bietet eine maximale Aufholung von 80 dB. Ausgestattet ist er mit Carnhill und St. Ives Ein- und Ausgangsübertragern. Als Extras bietet die Preamp-Sektion ein schaltbares Pad (-20 dB), Phasenumkehr und 48 V Phantomspeisung.
Die Rückseite wartet mit separaten Mikrofon- und Line-Eingängen auf, auf der Vorderseite befindet sich zusätzlich ein leicht zugänglicher DI-Eingang.

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heritage audio ha81 aDer 1073 Preamp wird beim HA-81A mit einem 4-Band-Equalizer kombiniert, der laut Hersteller eine sehr gute Kontrolle über Glocken- und Kuhschwanzfilter bieten soll. Die mittleren Frequenzbänder bieten Hi-Q-Schalter und 30 fest Frequenzen.

Für den HA-81A ruft Heritage Audio 1.099,- US-Dollar auf.

heritage audio ha81 a

Heritage Audio Baby RAM

Bisher hatte Heritage Audio nur größer dimensionierte Monitorcontroller im Programm, nun folgt mit Baby RAM eine deutlich kompaktere Version.

Heritage Audio Baby RAM

Baby RAM ist passiv aufgebaut und bietet zwei Stereo-Eingänge und zwei Stereo-Ausgänge, ist also grundsätzlich für die „einfacheren“ Aufgaben im Studio ausgelegt. Alle Anschlüsse sind im Klinkenformat ausgelegt und befinden sich auf der Rückseite.

Heritage Audio Baby RAM

Welcher Ein- und welcher Ausgang aktiv ist, darüber entscheiden die im Bordeauxrot und Weiß gehaltenen Buttons. Für die Einstellung der Lautstärke steht ein großer Drehregler zur Verfügung.

Heritage Audio Baby RAM

Mono-, DIM- und Mute-Funktion vervollständigen diesen kleinen Monitorcontroller, den Heritage Audio für 179,- US-Dollar anbietet.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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