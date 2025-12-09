ANZEIGE
Heritage Audio Herchild 670N, Fairchild-Nachbau

Fairchild-Nachbau im modernen Gewand

9. Dezember 2025
heritage audio herchild 670N

Heritage Audio Herchild 670N, Fairchild-Nachbau

Als Heritage Audio im Jahr 2021 seine Nachbauten des legendären Fairchild Kompressors vorgestellt hatte, blickten viele mit großen Interesse auf die Neuerscheinungen. Zum einen wegen des Legenden-Status des Kompressors, zum anderen aufgrund des Preises, denn Heritage Audio verlangt für die 1-Kanal-Version des Herchild 4.999,- Euro, die Stereo-Version kostet stolze 9.999,- Euro. Mit dem Heritage Audio Herchild 670N kommt nun eine etwas günstigere Version des Nachbaus auf den Markt.

Heritage Audio Herchild 670N

Neben den zwei o. g. Versionen des Herchild bietet Heritage Audio mit dem Grandchild auch eine API500-Version seines Nachbaus an. Der Heritage Audio Herchild 670N ist also die vierte Variante, und diese zeichnet sich u. a. durch einen günstigeren Preis aus.

Heritage Audio Herchild 670N, Fairchild-Nachbau

Auch funktional gibt es einige Änderungen, so dass der Herchild 670N über moderne Funktionen verfügt, die man von einem Fairchild bisher noch nicht kannte. Jeder Kanal verfügt über einen unabhängigen Bypass, Sidechain-Filter (80 Hz, 160 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 5 kHz) sowie eine speziell entwickelte Ausgangsverstärkungsstufe. Diese Stufe basiert laut Hersteller auf dem übertragergekoppelten HA-880-Operationsverstärker, der den Charakter des Herchild 670 zwar beibehält, gleichzeitig aber eine unaufdringliche Ausgangsverstärkung bieten soll.

Die sechs Attack- und Release-Zeiten wurden neu abgestimmt, um noch mehr Flexibilität als das Original zu bieten. Der DC-Threshold kombiniert die Steuerung der Ratio und des Knees. Sie reicht dabei von sehr sanfter, transparenter Kompression bis hin zu hartem Limiting.

Heritage Audio Herchild 670N, Fairchild-Nachbau

Der Heritage Audio Herchild 670N verwendet die gleichen NOS-Röhren wie der Herchild 670 sowie sechs neu entwickelte Übertrager. So soll er Aufnahmen eine satte analoge Wärme und Präsenz verleihen, gleichzeitig aber leise und transparent bleiben.

Die wichtigsten Eigenschaften des 670N:

  • Nachbildung des klassischen Fairchild-Sounds
  • Gerasterte Regler für jeden Parameter
  • Vari-MU-Kompression mit 4x 6BA6 NOS-Röhren und sechs speziell angefertigten Übertragern
  • sechs Attack- und Release-Zeiten
  • erweiterter Side-Chain-Filter
  • LAT/VERT-Modus für MID/SIDE-Processing
  • Dual-Mono-/Stereo-Betrieb
  • stufenlos regelbare Flankensteilheit
  • unabhängiger Bypass für jeden Kanal
  • Aufholverstärkung
  • Handgefertigt in Madrid, Spanien

Ab sofort ist der Heritage Audio Herchild 670N zum Preis von 3.199,- Euro im Handel erhältlich.

  1. Profilbild
    Mixit

    Sehr schönes Gerät. Für Hardware Enthusiasten sicher eine Verlockung so kurz vor X-Mas. 🙂

    Sobald mir mein Steuerbater grünes Licht gibt einkaufen gehen zu müssen, käme so etwas in Frage. Bis dahin bleibt es erst einmal bei der UAD-Software Variante, die ja auch schon recht ordentlich ist.

