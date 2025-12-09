Fairchild-Nachbau im modernen Gewand

Als Heritage Audio im Jahr 2021 seine Nachbauten des legendären Fairchild Kompressors vorgestellt hatte, blickten viele mit großen Interesse auf die Neuerscheinungen. Zum einen wegen des Legenden-Status des Kompressors, zum anderen aufgrund des Preises, denn Heritage Audio verlangt für die 1-Kanal-Version des Herchild 4.999,- Euro, die Stereo-Version kostet stolze 9.999,- Euro. Mit dem Heritage Audio Herchild 670N kommt nun eine etwas günstigere Version des Nachbaus auf den Markt.

Heritage Audio Herchild 670N

Neben den zwei o. g. Versionen des Herchild bietet Heritage Audio mit dem Grandchild auch eine API500-Version seines Nachbaus an. Der Heritage Audio Herchild 670N ist also die vierte Variante, und diese zeichnet sich u. a. durch einen günstigeren Preis aus.

ANZEIGE

Auch funktional gibt es einige Änderungen, so dass der Herchild 670N über moderne Funktionen verfügt, die man von einem Fairchild bisher noch nicht kannte. Jeder Kanal verfügt über einen unabhängigen Bypass, Sidechain-Filter (80 Hz, 160 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 5 kHz) sowie eine speziell entwickelte Ausgangsverstärkungsstufe. Diese Stufe basiert laut Hersteller auf dem übertragergekoppelten HA-880-Operationsverstärker, der den Charakter des Herchild 670 zwar beibehält, gleichzeitig aber eine unaufdringliche Ausgangsverstärkung bieten soll.

Die sechs Attack- und Release-Zeiten wurden neu abgestimmt, um noch mehr Flexibilität als das Original zu bieten. Der DC-Threshold kombiniert die Steuerung der Ratio und des Knees. Sie reicht dabei von sehr sanfter, transparenter Kompression bis hin zu hartem Limiting.

Der Heritage Audio Herchild 670N verwendet die gleichen NOS-Röhren wie der Herchild 670 sowie sechs neu entwickelte Übertrager. So soll er Aufnahmen eine satte analoge Wärme und Präsenz verleihen, gleichzeitig aber leise und transparent bleiben.

ANZEIGE

Die wichtigsten Eigenschaften des 670N:

Nachbildung des klassischen Fairchild-Sounds

Gerasterte Regler für jeden Parameter

Vari-MU-Kompression mit 4x 6BA6 NOS-Röhren und sechs speziell angefertigten Übertragern

sechs Attack- und Release-Zeiten

erweiterter Side-Chain-Filter

LAT/VERT-Modus für MID/SIDE-Processing

Dual-Mono-/Stereo-Betrieb

stufenlos regelbare Flankensteilheit

unabhängiger Bypass für jeden Kanal

Aufholverstärkung

Handgefertigt in Madrid, Spanien

Ab sofort ist der Heritage Audio Herchild 670N zum Preis von 3.199,- Euro im Handel erhältlich.