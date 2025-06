Ein kultiger Preamp kehrt zurück!

Passend zum kürzlich vorgestellten Kompressor LANG P.Lane Type 436 hat Heritage Audio nun auch einen Mikrofonvorverstärker präsentiert. Bei dem Heritage Audio LANG Silverr 47 handelt es sich um einen Röhren-Preamp in zweikanaliger Ausführung.

Heritage Audio LANG Silverr 47

Der Hersteller Heritage Audio bewirbt den LANG Silverr 47 als Nachbildung des „HOLY GRAIL OF VINTAGE TUBE PREAMPS“ und legt die Messlatte für diesen Vorverstärker damit sehr hoch an. Um welches Original-Gerät es sich dabei handelt, wird (sicherlich aus Lizenzgründen) nicht erwähnt, doch laut der Website von Heritage Audio handelt es sich hierbei um einen „kultigen Röhren-Preamp, dessen Klang in den 1960er Jahren in einer berühmten Straße Londons nahezu jeden Schritt des Aufnahmeprozesses beeinflusst hat“. Mehr braucht man dazu vermutlich nicht sagen…

Die Bedienoberfläche des Heritage Audio LANG Silverr 47 ist simpel aufgebaut. Er bietet auf 2 Höheneinheiten eine stufenweise Gain-Aufholung von bis zu 52 dB, eine schaltbare +48V Phantomspeisung, Pad-, High-Pass-Filter und Phasenumkehrschalter sowie einen Lautstärkeregler für das Ausgangssignal.

Jeder der zwei Kanäle ist mit zwei Röhren ausgestattet: 6AU6 (Eingang) und EC88 (Ausgang) sollen für einen charakteristischen Klang sorgen. Als sehr interessant erscheint die „No Feedback“ genannte Gain-Regler-Stellung, die zu einer deutlichen harmonischen Verzerrung führen soll, so dass der Heritage Audio LANG Silverr 47 auch als kreatives Tool genutzt werden kann.

Rückseitig bietet der Silverr 47 jeweils symmetrische XLR-Ein- und Ausgänge pro Kanal, dazu auch unsymmetrische Klinkenausgänge. Dazu ist er auf der Vorderseite mit zwei DI-Klinkeneingängen ausgestattet.

Zeitnah wird der Heritage Audio Silverr 47 im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 1.149,- Euro.

Hier das Video dazu: