Kompaktes JFET-Mixer-Kraftpaket verspricht kompromisslosen Klang

Der spanische Audiospezialist Heritage Audio hat seine Buddy-Serie um ein weiteres Modell erweitert. Dem Synth Buddy, einem passiven Umschalter für 10 Stereoquellen auf einen Stereoausgang, folgt nun der Heritage Audio Mix Buddy, ein kompakter Mixer mit 19 Eingängen und vier Ausgängen. Statt auf den üblichen Mix von Line- und Mikrofon-Kanälen setzt der Mix Buddy auf die extrem rauscharme JFET-Technologie, um Instrumente vom Vintage-Keyboard oder einem Höfner-Beatles-Bass bis hin zu Gitarren, Drum-Machines oder modernen Synthesizern ohne Umwege einzustöpseln und sie entweder mit einer cremigen Sättigung zu versehen oder klangneutral wiederzugeben.

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Heritage Audio Mix Buddy: 19 Eingänge …

Die 19 Eingänge des Heritage Audio Mix Buddy teilen sich folgendermaßen auf:

Hi-Gain-Eingänge (8x mono, 4x stereo): Ausgerüstet mit Toshiba 2SK JFET-Buffern und 12 dB Verstärkung bieten sie eine leichte Klangfärbung und sind speziell darauf abgestimmt, organischen Instrumenten und Quellen mit niedrigerem Pegel Leben einzuhauchen, wie passive Bässe, Vintage-Rhodes, Moog Prodigy oder Höfner Beatles-Bass.

Unity-Eingänge (6x mono, 3x stereo): Ebenfalls mit Toshiba 2SK JFET-Buffern bestückt, aber ohne Verstärkung, sind sie perfekt abgestimmt auf Quellen mit höherem Pegel, die keine Klangfärbung, sondern reine Klarheit benötigen, beispielsweise TR-808, TR-909, 90er-Jahre-Sampler, aktive Bässe oder moderne Synthesizer.

Mikrofonvorverstärker (1x XLR): Ein Kanal mit extrem rauscharmem JFET-Mikrofonvorverstärker und bis zu 70 dB Verstärkung. Das Mikrofon-Signal wird vollständig bearbeitet, ohne dass externes Equipment nötig ist und lässt sich auch in den AUX-Effektweg routen, um Vocal-Pedale einzubinden.

Symmetrischer Line-Eingang (1x stereo): Ein Stereopaar symmetrischer Line-Eingänge für Audiointerfaces, Computer oder jede andere Line-Quelle, die eine saubere, professionelle, voll symmetrische und rauschfreie Verbindung benötigt. Zudem lassen sich damit mehrere Mix Buddy-Einheiten in Reihe schalten (Daisy-Chaining).

FX-Return (1x stereo): Ein Stereopaar aus rauscharmen, symmetrischen FX-Return-Eingängen zur Integration von Hardware-Effekten; sie nutzen dieselbe Schaltungstopologie wie die Line-Eingänge und dienen bei Bedarf auch als zusätzliches Paar Stereo-Eingänge. Wird nur der linke Kanal belegt, wird das Signal automatisch in die Mitte gepannt.

Alle Kanäle verfügen über einen AUX-Regler und einen Pre/Post-Schalter und lassen sich auch auf einen Mono/Thru-Modus schalten. In diesem Modus dient der frei gewordenen Kanal als Durchgangskanal, um das Kanalsignal weiterzuleiten. Ein globaler FX-On/Off-Schalter ermöglicht einen schnellen A/B-Vergleich.

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… und vier Ausgänge plus Kopfhörer

Heritage Audio ist es gelungen, in dem kompakten Gehäuse auch noch vier Ausgänge plus Kopfhörer unterzubringen.

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Master Main Out (2x XLR): Der Master Main Out läuft über den integrierten aktiven DI 73 DI 2 von Heritage Audio und ist zwischen Line-Level- und Mic-Level-Ausgang umschaltbar.

Master Out 2 (2x Klinke): Der Master Out 2 arbeitet übertragerlos, sauber und schnell. Er liefert eine absolut reine Wiedergabe des Mixes – ohne klangliche Zusätze oder Verfärbungen.

Beide Ausgänge verfügen zudem über einen Lift/GND-Schalter (ISOLATE).

Hinzu kommt ein Kopfhörerausgang mit eigenem Lautstärkeregler an der Frontseite des Mix Buddy.

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Massives Gehäuse

Der Heritage Audio Mix Buddy steckt in einem massiven Metallgehäuse in Pultform, was sich im Gewicht von knapp zwei Kilogramm niederschlägt – „Built like a tank“, verspricht der Hersteller. Er ist ab sofort zu einem Preis von 649 Euro erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf der Produktseite des Herstellers.