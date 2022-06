Heritage Audio stellt Super 8 Mikrofonvorverstärker vor

Acht 73er Preamp auf zwei Höheneinheiten

Erst kürzlich hat Heritage Audio seine Fairchild Kompressor-Nachbauten Herchild 660 und Herchild 670 vorgestellt, heute folgt schon die nächste Neuheit der Spanier. Auf der NAMM Show (3.-5. Juni) in Anaheim, USA zeigt Heritage Audio den Súper 8, einen neuen 8-Kanal-Mikrofonverstärker in Class-A-Technik mit vollständig trafosymmetrierten analogen Ein- und Ausgängen. Im Zusammenspiel mit dem integrierten 24 Bit/192 kHz AD-Wandler präsentiert sich der Súper 8 als All-In-One-Paket für Musiker, Produzenten und Toningenieure, die bis zu acht analoge Audiosignale mit minimalem Aufwand und in professioneller Qualität in eine DAW-Umgebung übertragen möchten.

Heritage Audio Super 8

Zum ersten Mal präsentiert Heritage Audio eine Paketlösung mit acht 73er Vorverstärkern in einem 2HE-Gehäuse. Jeder Class-A-Vorverstärker bietet 80 dB Gain und verfügt über Tantal-Kondensatoren sowie Carnhill-Übertrager im Ein- und Ausgang. Neben der individuellen Aktivierung der 48-V-Phantomspeisung stehen pro Kanal eine LINE-Taste für die Arbeit mit Line-Signalen, eine PHASE-Taste zur Phasenumkehrung sowie eine Low-Cut-Taste zur Verfügung, die eingehende Signale ab einer Grenzfrequenz von 80 Hz um -3 dB senkt.

Noch mehr Flexibilität bieten die ersten beiden Kanäle, die mit einer diskreten JFET D.I.-Stufe und einem zwischen 20-250 Hz durchstimmbaren Low-Cut-Filter ausgestattet sind. Darüber stehen ein PAD mit -20 dB Dämpfung sowie eine Lo-Z-Schaltung zur Verfügung – letztere senkt die Eingangsimpedanz von 1.200 auf 300 Ohm ab.

Der integrierte Analog-Digital-Wandler des Súper 8 arbeitet mit 24 Bit und bietet wählbare Samplingfrequenzen von 44,1 bis 192 kHz. Die Übertragung der digitalen Signale erfolgt wahlweise über ADAT/SMUX, SPDIF oder AES/EBU. Zudem steht ein WordClock Ein- und Ausgang für die externe Synchronisierung zur Verfügung.

Eine Besonderheit des Súper 8 ist die Möglichkeit, individuell pro Kanal festzulegen, ob das Signal, das gewandelt und auf die DAW gespeist wird, direkt vom zugehörigen Vorverstärker-Eingang oder von einer externen Quelle stammt. Auf diese Weise lassen sich vorverstärkte Signale vor der AD-Wandlung auf einen externen Prozessor ausspielen – zum Beispiel einen EQ oder Kompressor – und über die acht Returns wieder in das Gerät zurückspielen. Darüber hinaus bieten die Return-Kanäle die Möglichkeit, den Súper 8 als reinen AD-Wandler zu nutzen.

Die analogen Ein- und Ausgänge des Súper 8 sind als goldbeschichtete XLR-Buchsen ausgeführt, während die Line-Ein- und -Ausgänge sowie die analogen Returns als DB25-Anschlüsse vorliegen.

Der Heritage Audio Súper 8 ist voraussichtlich ab Juli über den Fachhandel erhältlich. Die UVP beträgt 4.399,- Euro zzgl. Mehrwertsteuer (5.234,81 Euro).