Heritage Audio Symph EQ, Baxandall Equalizer

Equalizer mit Retro-Charme

Obwohl die virtuell abgehaltene NAMM Show 2021 bereits seit einigen Tagen offiziell beendet ist, kommt hier und da noch eine weitere Neuheit hinzu. So auch bei dem spanischen Boutique Hersteller Heritage Audio, der zeitnah den Symph EQ auf den Markt bringen wird.

Features des Heritage Audio Symph EQ

Wie bei Heritage Audio fast schon Tradition, hat man sich für den Symph EQ wieder einen der Recording-Klassiker der 1950er- bis 1970er-Jahre herausgesucht, diesen in die moderne Zeit übertragen und mit entsprechenden zusätzlichen Features ausgestattet. Diesmal stellt der Anfang der 1950er-Jahre von Peter Baxandall erfundene Klangregler die Basis des neuesten Heritage Audio Produkts dar.

Als 19 Zoll und 1 HE umfassendes Gerät ist der Symph EQ konzipiert und er reiht sich optisch nahtlos in die aktuelle Produktreihe der Spanier ein.

Symph EQ steht für „Stereo Asymptotic Equalizer“ und er ist als Zwei-Kanal-Version ausgelegt. Aufgeteilt in High- und Low-Frequency lassen sich zunächst feste Frequenzen wählen, die daraufhin in gerasterten 0,5 dB Schritten (wahlweise auch 1 dB Schritten) eingestellt werden können. So bietet das obere Frequenzband die Wahlmöglichkeiten 8, 10, 12, 15, 20 und 24 kHz (maximal 10,5 dB Boost/Cut), das untere Low-Band bietet die Einstellmöglichkeiten 20, 60, 110, 220, 360 und 470 Hz (maximal 10,5 dB Bosot/Cut).

Zusätzlich bietet der Symph EQ jeweils ein Hoch- und Tiefpassfilter:

12 dB/Oktave Hochpassfilter, -3 dB bei 160, 82, 47, 20, 15 Hz

12 dB/Oktave Tiefpassfilter, -3 dB bei 10, 12, 18, 22, 30 Khz

Ein schönes Extra ist die Möglichkeit, Mitten- und Seitensignal auf Knopfdruck getrennt voneinander zu bearbeiten.

Heritage Audio wählt in der Regel immer hochwertige Komponenten für eine Produkte aus. Auch beim Symph EQ kommen wieder Übertrager von Carnhill zum Einsatz, die laut Hersteller extra für Heritage Audio angefertigt werden und u. a. auch im Channelstrip BritStrip und im Diodenbuskompressor Successor verbaut sind. Die Verstärkersektion des Symph EQs basiert wieder auf dem 73er Class-A-Design, das man schon öfters bei Heritage Audio gesehen und gehört hat.

Die Rückseite des Symph EQ präsentiert sich spartanisch: Jeweils zwei XLR-Ein- und Ausgänge werden von einer Netzteilbuchse komplettiert.

Wann die ersten Symph EQs von Heritage Audio in den Handel kommen sollen, ist bisher nicht bekannt. In der Regel dauert das bei Heritage nach der offiziellen Vorstellung neuer Produkte aber nicht allzu lange. Den Preis gibt das Unternehmen mit 1.499,- US-Dollar an.