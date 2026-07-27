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Hermetic Modular Alchemy Lab, Eurorack Open Source DSP System

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Neues Eurorack DSP System

27. Juli 2026
Hermetic Modular Alchemy Lab - DSP Platform

Hermetic Modular Alchemy Lab und zwei Overlays

Hermetic Modular Alchemy Lab – neues Open Source DSP System basiert auf DaisyDSP

Hermetic Modular Alchemy Lab ist eine neue, quelloffene Eurorack-DSP-Plattform aus Seattle, die auf dem Electrosmith Daisy basiert. Vergleichbar mit den Noise-Engineering-Plattformen Alia, Versio und Legio, die ebenfalls Daisy-basiert sind, erlaubt das offene Alchemy SDK eigene Algorithmen und Firmware-Erweiterungen ab Werk.

  • Plattform-Kontext: Reiht sich ein neben Noise Engineering Alia/Versio/Legio und Bastl Kastle 2 als weiteres SDK-basiertes Open-Source-Eurorack-System
  • Hardware-Kern: 12 HP, skiff-tauglich; Electrosmith Daisy – STM32H750 @ 480 MHz, 64 MB SDRAM, 16 MB Flash
  • Panel: 6 Potentiometer, 3 Taster, USB-C (MIDI), 10 Buchsen, microSD-Slot (Rückseite)
  • Buchsen: 6 CV-In/Out vollständig firmware-kontrollierbar & SDK-hackbar; 4 weitere: Stereo-I/O bis 96 kHz / 24 Bit
  • LEDs: 102 individuell adressierbare RGB-LEDs – visualisieren Position, Modulation oder beliebige Firmware-Zustände
  • Erweiterbarkeit: Rückseitiger SPI/I2C-Header für Expander, Sensoren und eigene Peripherie; dedizierte Expander angekündigt; alles MIT-lizenziert
  • Motion Recorder (beide Module): bis zu 4 Sekunden Poti-Bewegung aufnehmen; ergibt einen Modulationskanal pro Parameter

Hermetic Modular Alchemy Lab - 3

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Zur Auslieferung gibt es bereits zwei Anwendungen Echoa und Spagyros , die enthalten sind. Beim Kauf erhaltet ihr auch die entsprechenden Overlays dazu.

Echoa – Stereo Dual-Delay/Reverb:

  • 4 Delay-Lines (2 pro Kanal), Delayzeit 1 ms – 16 s
  • Routing: seriell, parallel, isoliert oder spektral
  • Bis zu 4 Taps pro Line, integriertes Feedback, Buffer Freeze, lineare & logarithmische Tape-Zeitoptionen
  • 4 Klangcharakter-Engines pro Line: Digital, BBD, Tape, Vinyl (Sättigung, Bandbreitenbegrenzung, Wow & Flutter, Knistern, digitale Glitches)
  • Kein separater Reverb-Algorithmus – stattdessen stufenloses Morphen der Delay-Lines in Raumklang via 4-stufigem Allpass-Netzwerk; Timbre per Dämpfungsparameter formbar

Spagyros – Stereo Performance FX Chain:

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  • 3 FX-Slots in Serie; je Taster wird aus einer festen Liste zyklisch gewählt:
  • B1: DJ-Filter / Bit Crusher / Riser
  • B2: Chopper / Beat Repeat / Reverse-Slow
  • B3: Phaser / Echo / Space

Der Einführungspreis für das Modul beträgt 299,- US Dollar, danach regulär 389,- US Dollar. Ihr könnt das Modul auf der Webseite von Hermetic Modular kaufen.

Alchemy Lab auf YouTube

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Preis

  • Einführungspreis: 299,- US Dollar
  • Preis: 389,- US Dollar

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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