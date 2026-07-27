Neues Eurorack DSP System

Hermetic Modular Alchemy Lab – neues Open Source DSP System basiert auf DaisyDSP

Hermetic Modular Alchemy Lab ist eine neue, quelloffene Eurorack-DSP-Plattform aus Seattle, die auf dem Electrosmith Daisy basiert. Vergleichbar mit den Noise-Engineering-Plattformen Alia, Versio und Legio, die ebenfalls Daisy-basiert sind, erlaubt das offene Alchemy SDK eigene Algorithmen und Firmware-Erweiterungen ab Werk.

Plattform-Kontext: Reiht sich ein neben Noise Engineering Alia/Versio/Legio und Bastl Kastle 2 als weiteres SDK-basiertes Open-Source-Eurorack-System

Reiht sich ein neben Noise Engineering Alia/Versio/Legio und Bastl Kastle 2 als weiteres SDK-basiertes Open-Source-Eurorack-System Hardware-Kern: 12 HP, skiff-tauglich; Electrosmith Daisy – STM32H750 @ 480 MHz, 64 MB SDRAM, 16 MB Flash

12 HP, skiff-tauglich; Electrosmith Daisy – STM32H750 @ 480 MHz, 64 MB SDRAM, 16 MB Flash Panel: 6 Potentiometer, 3 Taster, USB-C (MIDI), 10 Buchsen, microSD-Slot (Rückseite)

6 Potentiometer, 3 Taster, USB-C (MIDI), 10 Buchsen, microSD-Slot (Rückseite) Buchsen: 6 CV-In/Out vollständig firmware-kontrollierbar & SDK-hackbar; 4 weitere: Stereo-I/O bis 96 kHz / 24 Bit

6 CV-In/Out vollständig firmware-kontrollierbar & SDK-hackbar; 4 weitere: Stereo-I/O bis 96 kHz / 24 Bit LEDs: 102 individuell adressierbare RGB-LEDs – visualisieren Position, Modulation oder beliebige Firmware-Zustände

102 individuell adressierbare RGB-LEDs – visualisieren Position, Modulation oder beliebige Firmware-Zustände Erweiterbarkeit: Rückseitiger SPI/I2C-Header für Expander, Sensoren und eigene Peripherie; dedizierte Expander angekündigt; alles MIT-lizenziert

Rückseitiger SPI/I2C-Header für Expander, Sensoren und eigene Peripherie; dedizierte Expander angekündigt; alles MIT-lizenziert Motion Recorder (beide Module): bis zu 4 Sekunden Poti-Bewegung aufnehmen; ergibt einen Modulationskanal pro Parameter

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Zur Auslieferung gibt es bereits zwei Anwendungen Echoa und Spagyros , die enthalten sind. Beim Kauf erhaltet ihr auch die entsprechenden Overlays dazu.

Echoa – Stereo Dual-Delay/Reverb:

4 Delay-Lines (2 pro Kanal), Delayzeit 1 ms – 16 s

Routing: seriell, parallel, isoliert oder spektral

Bis zu 4 Taps pro Line, integriertes Feedback, Buffer Freeze, lineare & logarithmische Tape-Zeitoptionen

4 Klangcharakter-Engines pro Line: Digital, BBD, Tape, Vinyl (Sättigung, Bandbreitenbegrenzung, Wow & Flutter, Knistern, digitale Glitches)

Kein separater Reverb-Algorithmus – stattdessen stufenloses Morphen der Delay-Lines in Raumklang via 4-stufigem Allpass-Netzwerk; Timbre per Dämpfungsparameter formbar

Spagyros – Stereo Performance FX Chain:

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3 FX-Slots in Serie; je Taster wird aus einer festen Liste zyklisch gewählt:

B1: DJ-Filter / Bit Crusher / Riser

B2: Chopper / Beat Repeat / Reverse-Slow

B3: Phaser / Echo / Space

Der Einführungspreis für das Modul beträgt 299,- US Dollar, danach regulär 389,- US Dollar. Ihr könnt das Modul auf der Webseite von Hermetic Modular kaufen.

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