Don Buchla: Vater des Westcoast-Synthesizers

Heute startet eine neue Reihe, in der wir euch alle namhaften Hersteller in einem Portrait präsentieren wollen. Alle wichtigen Fakten über die Firmen und die Menschen, die dahinter stehen, alle Besonderheiten, Innovationen und auch Rückschläge könnt ihr hier lesen. Den Anfang machen wir heute mit: Buchla.

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Kurz & knapp Firma: Buchla Elektronik Musical Instruments (heute: Buchla) Gründer: Don Buchla (1937-2016) Gründungsjahr: 1963 in USA (Berkeley, Kalifornien) Bekannt für: Wegbereiter modularer Synthesizer, eigenständiges Bedienkonzept ohne Klaviatur, nutzt Sinus-Schwingungen statt Rechteck und Sägezahn, experimentelle Klangformungen. Wichtigste Geräte: Buchla Series 100 (1963), Buchla Series 200 (1972), Buchla Musik Easel (1972), Buchla 200e (2004)

Hersteller im Porträt: Buchla

Don Buchla (1937–2016) gehörte zu den großen Pionieren des Synthesizerbaus – auch wenn sein Name nie die Bekanntheit von Bob Moog erreichte. Während Moog den Synthesizer mit Tastatur zum Instrument für Rock- und Popmusiker machte, entwickelte Buchla in enger Zusammenarbeit mit der Avantgarde an der amerikanischen Westküste ein völlig anderes Konzept.

Was ist ein Synthesizer?

Buchla war schon das Wort Synthesizer sehr bald suspekt geworden: „Ich gehe an das Thema Klang sehr wissenschaftlich heran“, hat er einmal klargestellt. „Wir nannten es damals ‚Synthesizer‘, weil wir Klänge aus Grundelementen wie Tonhöhe, Klangfarbe, Lautstärke kreierten. Heute meint Synthese etwas anderes: Es ist zu gewöhnlicher Imitation verkümmert.“ Aus diesem Grund lehnte Buchla auch Tastaturen ab: „Wenn du weiße und schwarze Tasten vor dir hast, dann wird es sehr schwer, etwas anderes als Keyboard-Musik drauf zu spielen.“

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Buchla: Selbstgewählte Außenseiterrolle

Während Moog bald anfing, neben den großen Modularsystemen Instrumente für Bühnenmusiker zu bauen, hatten die Buchla-Instrumente ihren Stammplatz lange Zeit eher in Forschungs- und Universitätseinrichtungen. Buchla blieb der esoterische Außenseiter: „Ich stand immer draußen und ich habe es vorgezogen, dort zu bleiben.“ Immerhin: Buchla-Synthesizer werden auch nach dem Tod des Gründers noch produziert. Und damals wie heute stehen sie für Exklusivität: Das Skylab Modularsystem mit 10 Modulen wird auf der Buchla-Website für 14.999,- $ angeboten.

Don Buchla – Visionär der elektronischen Musik

Don Buchla wurde am 17. April 1937 im kalifornischen South Gate geboren. Er studierte u. a. Physik und Musik an der University of California in Berkeley. Schon früh beschäftigte er sich mit Elektronik und Halbleitertechnik – genau zu jener Zeit, als Transistoren die sperrige Röhrentechnik abzulösen begannen. Dadurch wurden kompaktere elektronische Instrumente möglich, was die Grundlage für Buchlas spätere Entwicklungen war.

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Mitte der 1960er-Jahre las Buchla eine Zeitungsanzeige: „Wir wollen eine neue Maschine bauen.“ So entstand der Kontakt zu Morton Subotnick und anderen Künstlern am San Francisco Tape Music Center. Die empfanden das Zerschnippeln von präparierten Tonbändern langsam als nervtötend. Und die riesigen elektronischen Studiosystemen der damaligen Zeit ließen sich oft nur mittels Lochkarten programmieren. Don Buchla nahm die Herausforderung begeistert an. Mit etwas finanzieller Unterstützung der Rockefeller Foundation entwickelte er den Buchla 100.

Sein System verzichtete bewusst auf eine Klaviatur und setzte stattdessen auf Touch-Flächen, Sequencer und frei kombinierbare Module. Für Buchla sollte elektronische Musik nicht traditionelle Instrumente imitieren, sondern völlig neue Klangwelten erschließen. Morton Subotnick hat auf seinem Album „Silver Apples of the Moon“ 1968 dem Buchla-Klang ein Denkmal gesetzt. Die Buchla Box war alles andere als perfekt: Immer, wenn Subotnick die Bandmaschine starten wollte, hatten sich die Oszillatoren wieder verstimmt. Subotnick fragte sich später: “Bis heute weiß ich nicht, wie ich das damals eigentlich hingekriegt habe.“

In deutlichem Gegensatz zu Subotnicks abstrakten Klängen auf dem Buchla steht Wendy Carlos mit ihrer elektronischen Adaption von Barockmusik in „Switched-on Bach“, gespielt auf einem Moog-Modularsystem. Ein schönes Beispiel für die unterschiedlichen Synthesizer-Philosophien von West- und Ostküste.

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Nachdem Buchla die ersten 100er-Systeme noch in seiner eigenen Werkstatt gefertigt hatte, übernahm CBS den Vertrieb. Doch die Nachfrage blieb gering und die Produktion wurde bald wieder eingestellt. Die Zielgruppe experimenteller Komponisten war schlicht zu klein.

Mit der Serie 200 entstand in den 1970er-Jahren das bis heute legendärste Buchla-System. Besonders der kompakte Music Easel entwickelte sich zu einem Klassiker. Gleichzeitig experimentierte Buchla früh mit hybriden Konzepten aus analoger Klangerzeugung und digitaler Steuerung sowie mit innovativen Bedienkonzepten, die ihrer Zeit oft Jahrzehnte voraus waren.

Buchlas späte Jahre: Rechtsstreitigkeiten und Krankheit

Auf der NAMM Show im Januar 2012 gab Buchla & Associates einen Eigentümerwechsel bekannt. Die australische Holding-Gesellschaft Buchla Electronic Musical Instruments (BEMI) hatte die Rechte erworben. Don Buchla übernahm zunächst die Position des Chief Technology Officers (CTO). Doch schon bald fühlte er sich von den neuen Eigentümern aus dem Unternehmen gedrängt. Schließlich verklagte er BEMI wegen der Verletzung seiner geistigen Eigentumsrechte sowie ausstehender Beraterhonorare. Im Sommer 2016 einigten sich beide Parteien außergerichtlich.

Die letzten Lebensjahre Don Buchlas waren von einem belastenden Rechtsstreit und seiner Krebserkrankung geprägt. Am 14. September 2016 verstarb er im Alter von 79 Jahren an den Folgen der Krankheit.

Technische Besonderheiten: Sequencer und Low Pass Gate

Die Synthesizerwelt verdankt Don Buchla zahlreiche Neuerungen und Erfindungen, darunter den Sequencer. Zwar kommt Raymond Scott die Ehre zu, 1953 den ersten elektromechanischen Sequencer entwickelt zu haben. Den ersten massentauglichen Sequencer baute jedoch Don Buchla 1964 für sein System 100. Bob Moog saß damals noch am Prototypen für seinen 960 Sequential Controller.

Was vielen auffällt, die sich zum ersten Mal mit einem Buchla beschäftigen: Es gibt nicht die klassische Kombination von Tiefpassfilter und Resonanz. Don Buchla setzte dagegen auf ein “Low Pass Gate“ mit Vactrolschaltung. Das Low Pass Gate verbindet ein Tiefpass-Filter mit einem VCA, zwischen denen umgeschaltet werden kann. Die Vactrolschaltung kombiniert einen lichtempfindlichen Widerstand und eine Lichtquelle. Anders als Dioden, Transistoren oder FETs haben Vactrols sehr große Übersteuerungsreserven. Weil sie so unempfindlich gegen Verzerrungen sind, werden sie subjektiv als sehr „weich“ klingend empfunden.

Zufallsgeneratoren und Complex Waveform Generators

Ganz wichtig sind bei Buchla alle Arten von Zufallsgeneratoren, denen er oft phantasievolle Namen wie Source of Uncertainty gab. Hier ist alles möglich vom klassischen S/H bis zu komplettem Chaos.

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Wo es bei Moog, Oberheim oder Roland Oszillatoren gibt, macht es Buchla nicht unter einem Complex Waveform Generator. Ausgelegt als Dual Oscillator besteht er aus einem komplexen Haupt-VCO und einem Modulations-VCO. Der Hauptoszillator kann in einem Bereich von 27,5 Hz bis 7040 Hz gestimmt werden – beachtliche acht Oktaven. Eigentlich produziert der Hauptoszillator nur eine Sinusschwingung, die aber zweifach ausgegeben wird mit jeweils acht verschiedenen Waveshaping-Positionen.

Beim Modul 259e gibt es einen „Warp“ und einen „Morph“-Regler, mit dem die harmonischen Strukturen kräftig aufgemischt werden können. Auch beim „kleinen“ Buchla Easel verändert sich die Schwingungsform via Waveshaping vom Sinus zu einem Dreieck, Rechteck oder Nadelpuls. Bewegt man den Timbre-Fader, werden diese Schwingungsformen mittels eines Wavemultipliers modifiziert, der komplexe obertonreiche Klänge liefert.

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Gibt es einen typischen Buchla-Klang?

Auf die Frage, wie ein Buchla-Synthesizer klingen würde, hat Don Buchla geantwortet: „Wenn ich etwas spielen würde, würde das nicht die Klangmöglichkeiten des Instruments widerspiegeln. Man kann unmöglich sagen: Das klingt wie ein Buchla-Synthesizer.“

Die Klangformung unterscheidet sich stark z. B. von Moog oder Oberheim, die auf klassische subtraktive Synthese setzen. Statt Klänge aus obertonreichen Sägezahn- oder Rechteckschwingungen mittels eines Filters (in der Regel mit Resonanz) und Hüllkurven zu bilden, nutzt Buchla Sinusschwingungen. Ihnen rückt man mit Frequenzmodulation und Waveshaping zu Leibe und bearbeitet sie dynamisch mit Steuerspannungen.

Das Moment der „Uncertainty“ – der Unvorhersehbarkeit und Spontaneität spielt dabei eine entscheidende Rolle. Dabei entstehen pochend-hölzerne Klänge oder auch metallische Sounds. Diese perkussiven und abstrakten Klänge eignen sich hervorragend für Rhythmisierungen durch Sequencer. Die klassische vierstufige ADSR-Hüllkurve, mit der bei einem Moog-Synthesizer die bekannten Filtersweeps erzeugt werden können, gibt es bei Buchla nicht. Stattdessen AD-Kurven, die besonders gut für perkussive Klänge geeignet sind. Wer mehr auf elegische Moog-Synthesizerlinien stand, nutzte das Wort „Buchla-Bongos“ manchmal auch despektierlich.

Kynästhetische Sensoren statt Tastaturen

Klassische Tastaturen waren für Buchla ein die künstlerische Kreativität einengendes Ärgernis. Der ultimative Gegenentwurf ist das Multi-Dimensional Kinesthetic Input Model & Tactile Sensor. Ob federleichtes Streicheln oder energischer Druck: Alles wird in Steuerspannungen umgewandelt. 27 Felder reagieren auf Druck oder Anschlagstärke, ein Teil der Felder auch auf die räumliche Information, wo der Finger aufgesetzt wird, etwa für die Veränderung der Tonhöhe oder die Geschwindigkeit des Sequencers. Die Möglichkeiten sind schier endlos.

Buchla-Synthesizer: Einige Verschrobenheiten

Kommen wir zu einigen Merkwürdigkeiten, die es auch gibt: Buchla verwendet 1,2 V/Okt anstelle der üblichen 1 V/Okt oder Hz/V. Kommunikation mit der Außenwelt? Nein danke. Inzwischen gibt es entsprechende Interfaces, die Signale von der Eurorack-Norm auf die Buchla-Norm wandeln.

Ebenso gewöhnungsbedürftig: Buchla unterteilt Signale in drei Klassen: Audio, CV und Trigger-Signale und nutzt dafür unterschiedliche Buchsen. Während für Steuerspannungen Bananenstecker verwendet werden, kommen für Audiosignale Mini-Klinkenkabel zum Einsatz. Genaugenommen handelt es sich im Tini-Jax-Klinken, die etwas größer sind als die üblichen 3,5-mm-Klinkenstecker bei Eurorack-Modulen. Der Farbcode der Bananenbuchsen ist eine Wissenschaft für sich.

Die Buchla-Synthesizer im Überblick: Die Buchla Box

Mit dem Modularsystem 100 begann 1963 die Buchla-Geschichte. An die 40 Module entwickelte Don Buchlas neue Firma Buchla & Associates für das Model 100: Darunter einen Dual Proximity Detector mit einer an das Theremin erinnernden Antenne, den Harmonic Generator, der Klänge aus einem Grundton und den ersten neun Obertönen bildet. Ein Octave Format Filter, das ein Signal in 10 verschiedene Frequenzbänder aufteilt. Mit dem Modul 196 stand auch ein Phase Shifter zur Verfügung. Es gibt einen Ringmodulator, einen Frequency-Shifter, Phaser und – besonders interessant – einen 8- und einen 16-Stepsequencer (Modul 123 und 146). Statt eines traditionellen Keyboards verwendete Buchla ein „touch controlled capacitive keyboard“. Ein Finger, der dieses Keyboard berührt, wirkt wie ein Kondensator, der die elektrische Kapazität der Oberfläche verändert.

Die Buchla 200-Serie: Die Stradivari unter den Modularsystemen

1972 brachte Buchla seinen Klassiker heraus: die Serie 200. „Das 200er ist die Stradivari unter den Modularsystemen“, urteilte Morton Subotnick. Mit dem Modularsystem 200 führt Buchla auch die etwas kryptischen Modulbezeichnungen ein, die Buchla mit der Aura „nur für Eingeweihte“ umgeben: Source of Uncertainty, Multiple Arbitrary Function Generator oder Kynaesthetic Input Port. Unter dem „Programmable Complex Waveform Generator“ konnte man sich ja noch direkt etwas vorstellen. Zur Steuerung dienten wiederum flache Capacitance Keyboards.

Die Serie 200 war in den 70er-Jahren die einzig kommerziell erfolgreiche Produktlinie seiner Firma. Die Module der Serie 200 sind bis heute unter Buchla-Fans heiß begehrt. Und so verwundert es nicht, dass Buchla nach der Jahrtausendwende für sein letztes großes Projekt – die Serie 200e – auf die klassischen Module des 200er Systems zurückgriff.

Buchla Easel: Der Westcoast-Minimoog

Der 1972 erschienene Music Easel war ein Angebot für Musiker, denen ein komplettes Modularsystem von Buchla zu teuer war. Und ein Minimoog zu konventionell. Der Easel (zu deutsch Staffelei) war klein und kuffig, was ihn für die Bühne geeignet machte. Und er war mit einem Verkaufspreis von 3000 $ halbwegs erschwinglich. Er erinnert mit seinen kompakten Abmessungen und dem Kofferdesign ein wenig an den EMS Synthi AKS. Wie auch das Modell 200 wird der Easel wieder gebaut, sogar in zwei verschiedenen Versionen. Buchla-Fans haben ihm den Kosenamen Weasel gegeben. So wurde aus der Staffelei ein flinkes Wiesel.

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Buchla Serie 300 und Modell 500: Analog trifft digital

Die Serie 300 kombinierte in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren analoge Module aus der Serie 200 mit digitalen Modulen. Die Grundlagen hatte Buchla bereits mit dem Modell 500 geschaffen, das ein bisschen aus der Zählung herausfällt. Buchla beobachtete die fortschreitende Digitalisierung sehr genau und implementierte sie in seine Synthesizer.

Als Minicomputer erschwinglich wurden, baute Don Buchla mit dem Modell 500 den ersten hybriden Synthesizer, der noch mit analoger Klangerzeugung arbeitete, aber bereits digital gesteuert wurde. Bei der Serie 300 sorgte eine Patchbay dafür, analoge und digitale Module zu verbinden. Eine Octal Programmable Sound Source bot einen multiplexen Oszillator mit 24 DCOs, die auf 8 Ausgänge verteilt werden konnten. Zur Speicherung besitzt das Modell 300 einen Mikroprozessor. Die Datensicherung erfolgt über eine Kassette.

Buchla Touché: Der Polysynthesizer

Buchla präsentierte seinen Touché 1978: ein massiver achtstimmiger Polysynthesizer mit drei Oszillatoren pro Stimme, 32 Speicherplätzen und einem Keyboard mit 61 Tasten, das auch Split- und Layersounds ermöglichte. Während Buchla sich um die Hardware kümmerte, programmierte David Rosenboom die Software. Peter Forrest berichtet in „The A-Z of Analogue Synthesizers“, dass die vier bis fünf Exemplare von Franziskanermönchen handgefertigt worden seien. Und fügt treuherzig ein „honestly“ hinzu. Weit fortgeschritten waren die Morphing-Möglichkeiten des Synthesizers. Gefüttert mit zwei beliebigen Patches veränderte der Touché sanft fließend und unmerklich den Klang.

Buchla Modell 400 und 700: FM-Synthese und MIDI-Schnittstelle

1982 erschien das Modell 400, ein sechsstimmiger Synthesizer, der u. a. FM-Synthese und Waveform Interpolation bot, ein anschlagempfindliches Keyboard und ein graphisches Interface besaß. Das Keyboard konnte auf jede erdenkliche Tonskala eingestellt werden.

Im Jahr 1987 brachte Buchla mit dem Model 700 seinen ersten Synthesizer mit MIDI heraus. Neben drei Paaren von MIDI-Ein- und Ausgängen verfügte das Modell 700 über CV/Gate, SMPTE und zwei RS232-Computerschnittstellen. Für jede der 12 Stimmen konnten bis zu vier digitale Oszillatoren und 15 (!) Hüllkurven eingesetzt werden. Die gesamte Bedienungsoberfläche ist ein einziges Touchboard. Die Steuermöglichkeiten des Model 700 sind schier endlos. Hier eine Improvisation auf dem Modell 700 von benge:

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Buchla Lightning, Thunder und Marimba Lumina

Die Beschäftigung mit MIDI hat Don Buchla in den 90er-Jahren zu einer Reihe von MIDI-Controllern inspiriert. Er suchte nach Möglichkeiten, Synthesizer anders anzusteuern als über eine Orgel-Tastatur. Er entwarf „Lightning“, das mit Hilfe von zwei Stäben und Infrarotlicht eine „räumliche“ Klangbeeinflussung durch Gesten erlaubt. „Thunder“ ist ein MIDI-Controller, der nicht nur optisch an das „Tactile Input Board“ der Serie 200e erinnert. Eine Anordnung druckempfindlicher Felder, über die sich sämtliche MIDI-Parameter steuern lassen.

Die „Marimba Lumina“ wiederum war ein MIDI-Controller auf Basis einer Marimba oder eines Vibraphons. Durch die Bewegung der Klöppel in der Luft können die Klänge der darunter liegenden Klangplatten manipuliert und moduliert werden.

Hier erklärt Lukas Ligeti die Funktionsweise der Marimba Lumina:

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Das Buchla System 200e: Die Summe eines Lebens für die Musik

In seinen späten Jahren arbeitete Don Buchla auch mal für zwei Unternehmen der Konkurrenz: Er designte 1995 für Oberheim (damals eine Gibson-Marke) den OB-Mx und für Moog 2003 das „Piano Bar“, mit dem man jedes Klavier MIDI-fähig machen kann.

Und dann zog Buchla noch einmal die Quintessenz aus seiner bisherigen Arbeit und entwickelte das System 200e, das bis heute erhältlich ist. Die Funktionsdichte des alten Systems 200 aus den 70ern wurde glatt verdoppelt. Der große Fortschritt: Das System 200e besitzt einen sehr umfangreichen MIDI zu CV Konverter und einen Preset-Manager. Die insgesamt 30 Presets können mit einem Namen versehen werden, der im Display angezeigt wird.

Die Modulfamilie mit ihren oft kryptischen Namen wurde noch einmal erweitert: etwa um „Escher’s Barber Shoppe“, mit dem der sogenannte Shepard-Effekt erzeugt werden kann. Der Klang scheint endlos zu steigen oder abzufallen, was eine große musikalische Spannung aufbaut.

Wer noch tiefer einsteigen möchte: Ich habe das System 200e in zwei längeren Artikeln vorgestellt. Hier geht’s zu einem Interview mit einem Buchla-Nutzer und der zweite Link führt euch zu einer ausführlichen Beschreibung der Module und ihrer Funktionsweise.

Berühmte Buchla-Nutzer – Morton Subotnick

Kaum ein Synthesizer-Hersteller hat eine so treue Anhängerschaft hervorgebracht wie Don Buchla. Seine Instrumente galten nie als besonders komfortabel, waren oft eigenwillig und verlangten ihren Besitzern einiges an Geduld ab. Gerade deshalb sprechen viele Musiker bis heute nicht einfach von einem Synthesizer, sondern von einer persönlichen Beziehung zu ihrem Buchla. Hier spielt der Altmeister der elektronischen Avantgarde Morton Subotnick einen Buchla-Modularsynthesizer bei einem Livekonzert 2011 in Berlin.

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Der wichtigste frühe Anwender war Morton Subotnick. Gemeinsam mit Don Buchla entwickelte er Mitte der 1960er-Jahre die Idee eines Synthesizers, der kein elektronisches Klavier sein, sondern ein völlig neues Musikinstrument darstellen sollte. Sein Album Silver Apples of the Moon (1968), das vollständig auf einem Buchla 100 entstand, gilt bis heute als Meilenstein der elektronischen Musik. Damals wurde es ganz bewertet. Die New York Times überschrieb ihren Artikel mit „Morton Subotnick will alles zerstören, was wir über Musik wissen”. Auch das Nachfolgealbum The Wild Bull wurde auf diesem System produziert. Trotz aller technischen Probleme – die frühen Buchla-Systeme verstimmten sich regelmäßig – blieb Subotnick den Buchla-Synthesizern ein Leben lang treu.

Suzanne Ciani: Das Zischen der Coca Cola

Noch enger mit dem Namen Buchla verbunden ist Suzanne Ciani. Sie machte den charakteristischen Buchla-Sound weit über die Avantgarde hinaus bekannt: unter anderem durch die legendären Soundeffekte der Coca-Cola-Werbespots mit dem berühmten Ploppen und Zischen. Ciani beschrieb das Zusammensein mit Don Buchla einmal so, als sei Leonardo da Vinci persönlich anwesend gewesen.

Die Zusammenarbeit verlief allerdings nicht immer harmonisch. Nachdem sie zunächst für Buchla gearbeitet hatte, wurde sie bereits nach einem Tag wieder entlassen. Später wurde sie dennoch eine seiner wichtigsten musikalischen Weggefährtinnen. Viele Jahre spielte sie ausschließlich auf einem Buchla-System, bis dieses schließlich irreparabel ausfiel. „Niemand verstand diese Schaltpläne. Sie waren viel zu unkonventionell für das damalige technische Denken“, erinnerte sie sich später.

Entsprechend skeptisch reagierte sie zunächst auf das neue 200e-System: „Ich hatte zehn Jahre meines Lebens diesem Instrument gewidmet und dann ging es kaputt. Das war, als würde man einem Geiger sagen, dass er keine Geige mehr besitzt.“ Inzwischen ist Ciani längst wieder mit einem Buchla 200e auf der Bühne unterwegs und zählt zu den wichtigsten Botschafterinnen seiner Instrumente.

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Kaitlyn Aurela Smith: Der Buchla als Erweiterung des eigenen Körpers

Auch die jüngere Generation entdeckt Buchlas Konzepte immer wieder neu. Die amerikanische Komponistin Kaitlyn Aurelia Smith, die nach eigener Aussage nahezu jeden bedeutenden Synthesizer gespielt hat, fühlt sich besonders zum Buchla hingezogen. „Er spricht eine ganz andere Sprache als andere Synthesizer, aber inzwischen fühlt es sich an, als wäre er eine Erweiterung meines eigenen Körpers. Ich spiele ihn aus dem Muskelgedächtnis heraus.“

Gleichzeitig verschweigt sie nicht dessen Schwächen: Ihren Music Easel müsse sie während eines Konzerts vier- bis fünfmal nachstimmen. „Er hält einen ständig wachsam – vor allem wegen seiner erheblichen Stimmprobleme.“ Gerade diese Unberechenbarkeit gehört für viele Buchla-Musiker jedoch zum besonderen Reiz der Instrumente.

Buchla-Fan Alessandro Cortini von den Nine Inch Nails

Zu den bekanntesten modernen Buchla-Anhängern zählt außerdem Alessandro Cortini von den Nine Inch Nails. Für das Video zu The Hand That Feeds setzte er 2005 erstmals einen Buchla 200e ein. Nach dem ersten Drehtag nahm er das Instrument mit nach Hause – und konnte die ganze Nacht nicht mehr davon loskommen. „Ich war vollkommen von dieser Maschine gefesselt – auf eine Weise, wie ich sie bei keinem anderen Instrument erlebt hatte.“

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Später lernte Cortini Don Buchla persönlich kennen, aus der Begegnung entstand eine enge Freundschaft. Für ihn liegt die Besonderheit dieser Instrumente darin, dass Buchla sie nie für den Massenmarkt entwarf, sondern immer nach seinen eigenen Vorstellungen entwickelte. „Mit ihnen entwickelt man eine Beziehung, die fast etwas Menschliches hat.“

Neben Subotnick, Ciani, Kaitlyn Aurelia Smith und Alessandro Cortini gehören heute auch Künstler wie Aphex Twin sowie zahlreiche Musiker aus Ambient, Techno und experimenteller Elektronik zu den bekanntesten Buchla-Anwendern. Was sie verbindet, ist weniger die Suche nach Perfektion als die Faszination für Instrumente, deren Eigenwilligkeit selbst Teil des kreativen Prozesses wird.

Buchla heute

Die Firma Buchla ist nach wie vor aktiv. Der deutsche Vertrieb wurde von Schneidersladen übernommen. Auf der Superbooth in Berlin wurde der kompakte Desktop-Synth Ziggy vorgestellt. Er verfügt zwar über keine Patch-Buchsen, ist dafür aber speicherbar. Besonders interessant: Der attraktive Preis von rund 1.039,- Euro

Wesentlich umfangreicher, aber immer noch handlich, ist der Buchla Easel, der in zwei Variationen angeboten wird: Die Retro-Version ist die Neuauflage des Klassikers von 1972, die Modern Version bietet zusätzlich einen Program Manager. Preis um 5.600,- Euro

Eigentlicher Backbone ist aber das Modularsystem 200e, das in Vollausbaustufe nicht unter 30.000,- Euro zu haben sein dürfte. Die Module mit Buchla-Formfaktor sind mit nur 4 HE übrigens deutlich kompakter als die Module für das Moog-System, die 5 HE messen.

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Für Eurorack-Nutzer sind die Module von TipTop Audio interessant, die nur einen Bruchteil der 200e-Serienmodule kosten. Buchla und TipTop-Audio kooperieren ganz offiziell, um die klassischen Buchla-Module für die 3U-Community verfügbar zu machen.

Aber auch Doepfer zum Beispiel bietet ein Vactrol Lowpass Gate an, das der Buchla-Klangphilosophie folgt.

Buchla-Synthesizer als Sammelobjekt

Die meisten frühen Buchla-Produkte wurden in so geringer Stückzahl aufgelegt, dass sie wohl nie auf den Vintage-Gebrauchtmarkt kommen. Module aus dem alten 200er System tauchen hin und wieder auf, sind bei Fans sehr gefragt und entsprechend teuer. Selbst die neuen 200e-Module kosten meist zwischen 1.500 und 3.000 Euro.

Wer über einen Buchla nachdenkt, ist vermutlich mit dem (nachgebauten) Easel gut bedient. Und wer den günstigen Einstieg sucht, wartet auf den brandneuen Ziggy.

Die einst starken Gegensätze zwischen Westcoast- und Eastcoast sind heute weniger spürbar. Die Eurorack-Szene hat die Philosophien zusammengeführt, bedient sich bei beiden Welten. Lustigerweise ist ja auch Moog kürzlich Richtung Westküste „falsch abgebogen“. Der semimodulare Moog Labyrinth verweist mit seinen generativen Sequenzen und polymetrischen Melodien deutlich auf Buchla.