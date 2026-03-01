Vom Wunsch zur Wiklichkeit – Synth-Sounds mit der Gitarre spielen

Die Geschichte der MIDI-Gitarre ist ein höchst spannendes Thema und könnte glatt für eine Doktorarbeit herhalten. Nicht zuletzt wegen mancher Irrwege und interessanter Nebenentwicklungen, die immer eins zum Ziel hatten: endlich diese wundervolle Welt der Synthesizer für uns Gitarristen zu erschließen. Also Herr Doktor Steiger, wir hören.

Die Geschichte der MIDI-Gitarre

Nein, ich bin kein Doktor und ich habe auch nicht vor, einer zu werden. Obwohl das Thema sehr reizvoll ist, scheue ich den Weg zur Uni und die damit verbundenen Kneipenbesuche. Ich bin aus dem Alter einfach raus. Aber trotzdem möchte ich der Geschichte der MIDI-Gitarre hier etwas Raum verschaffen, denn eins ist sicher: Die MIDI-Gitarre sprengte und sprengt noch immer kreative Grenzen.

Der eigentliche Beginn der Entwicklung der MIDI-Gitarre fand interessanterweise noch vor der Einführung des MIDI-Standards statt. Das klingt jetzt erstmal verwirrend, aber wir Gitarristen wollten offenbar schon früh in die Welt der Keyboarder eintauchen.

Pre-MIDI: Roland markiert das Revier – das Jahr 1977

Bevor MIDI 1983 überhaupt standardisiert war, hatte Roland schon Ehrgeiz entwickelt: „Lass mal Synth mit Gitarre machen und zwar polyphon!“ 1977 erschien das GR-500-System (mit eigener Gitarre, Spezialkabel und speziell allem anderen). Das war technisch beeindruckend, aber auch ein Komplettpaket mit entsprechendem Preisschild und einem Zwang, sich Rolands eigenem Ökosystem unterzuordnen.

Das Entscheidende aber war, dass Roland früh verstanden hatte, dass „Gitarre steuert Synth“ nicht nur ein Effekt ist, sondern eine komplett eigene Instrumentengattung. Dieser Vorsprung sollte sich leider wie das verfluchte 13-Pin-Kabel durch die nächsten Jahrzehnte ziehen. Vereinzelt gibt es noch Komponenten oder das komplette System auf Reverb.com, allerdings muss man schon bereit sein, für Letzteres rund 4.000,- Euro auf den Tisch zu legen. Dafür hat man dann aber eine ordentliche Portion Vintage auf eben diesem Tisch, sogar noch mit 24-Pin-Kabel …

MIDI ist da – 1983

Aber wie macht man jetzt aus einer Saite Noten?

MIDI ist digital, Gitarrensignale sind … nun ja … Gitarrensignale. Eine Saite schwingt, eiert, hat Obertöne, Attack-Geräusche, Nebengeräusche und die Tonhöhe ist nicht sofort eindeutig, sondern wird erst nach einer gewissen Zeit des Einschwingens klar. Während eine schwingende Gitarrensaite (und wir kümmern uns hier erstmal nur um eine einzige) also ein komplexes Gebilde darstellt, haben es die Herren aus der digitalen Zunft deutlich leichter: Note On, Note Off und ein ein paar Velocity-Daten.

Die Umwandlung von Saitenschwingungen in MIDI-Daten ist demnach offenbar ein recht komplexer Analyseprozess. Tonhöhe, Anschlagstärke und Spielverhalten müssen in digitale Steuerdaten übersetzt werden. Das Signal, also eine analoge Schwingung mit Obertönen, Nebengeräuschen und Dynamik, wird zunächst mittels eines Prozessors in der Tonhöhe analysiert. Dafür kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz:

Zero-Crossing-Analyse: Ermittelt die Periodendauer der Schwingung.

FFT (Fast Fourier Transform): Zerlegt das Signal in Frequenzanteile.

Autokorrelationsverfahren: Vergleicht Signalabschnitte miteinander, um Periodizität zu erkennen.

Je schneller und präziser dieser Schritt erfolgt, desto geringer ist in der Folge die Latenz. Tiefe Töne benötigen physikalisch länger, bis eine vollständige Schwingungsperiode erkennbar ist. Deshalb sind Guitar-to-MIDI-Systeme im Bassbereich oft träge. Sobald aber die Grundfrequenz erkannt ist, wird sie einer MIDI-Note zugeordnet (z. B. 110 Hz = A2). Zusätzlich werden weitere Parameter ermittelt:

Note On/Note Off, also Beginn und Ende der Schwingung

Anschlagstärke (gewonnen aus der Amplitude des Signals)

Pitchbend: Tonhöhenänderungen durch Bendings

Zusätzliche Daten (z. B. Aftertouch oder Continuous-Controller-Daten)

Diese Informationen werden dann als MIDI-Datenstrom ausgegeben. Und in diesem technischen Spannungsfeld entstehen die zwei großen Lager:

Wir bauen gleich eine eigene Controller-Gitarre (sauberer Input dank Sensorik = saubere Tonerzeugung durch den Synth). Wir machen eine normale Gitarre MIDI-fähig dank Pickup und Converter. Das bedeutet deutlich mehr Artefakte, dafür eine höhere Alltagstauglichkeit.

Beide Wege sollten im weiteren Verlauf der Geschichte Legenden hervorbringen. Eine davon war ohne Zweifel die SynthAxe.

1985: Die SynthAxe – präzise, revolutionär und sauteuer

Die SynthAxe war weniger eine Gitarre im klassischen Sinn als ein Hightech-Controller mit Tasten- und Saitensystem, der MIDI-Daten extrem präzise erzeugen konnte. Sie war technisch ihrer Zeit voraus, aber auch wahnsinnig kostenintensiv und damit eher ein Studiowerkzeug für Profis. Lee Ritenour hatte wohl die rund 10.000 Pfund übrig und ist mit diesem Monstrum auf dem Album Earth Run zu sehen und zu hören und auch die Legende Alan Holdsworth wurde immer wieder mit diesem Paddel erwischt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hört man sich an, was Alan Holdsworth aus der SynthAxe hervorholt, kann man zwei Dinge ganz klar erkennen:

Das Tracking ist überirdisch korrekt, da gibt’s keine Glitches, keine Artefakte und keine Hänger, obwohl Alan schon recht flink über die Saiten flitzt. Velocity-Daten wie Vibrato und Bendings werden absolut sauber erzeugt. Es ist überaus schwierig, dieses Gefrickel länger als 60 Sekunden zu ertragen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch 1985: Die Ibanez X-ing – schon fast eine Gitarre

Gibt man „Ibanez Xing“ in die Google-Suche ein, wird man zunächst mal gefragt, ob man Kontakt zu Francisco oder Antonio Ibanez auf Xing.com über die Personensuche aufnehmen möchte. Möchte man nicht. Ein zweiter Versuch mit deutlicherer Angabe des Gesuchten bringt auch die besseren Ergebnisse. Merke: Auch Googeln will gelernt sein.

Die Ibanez X-ing verfolgte einen ähnlichen Ansatz wie die SynthAxe. Sie war als reiner MIDI-Controller konzipiert und sollte Gitarristen einen direkteren Zugang zu Synthesizern ermöglichen. Die Bauform war daher auch deutlich näher an der Gitarre, als die der SynthAxe. Das futuristische 80er-Jahre-Design passte zu dem Teil wie der berühmte Arsch auf den Eimer. Während die SynthAxe noch die Saiten und die Bedürfnisse traditioneller Gitarristen komplett ignoriert hatte, fanden sich auf der X-ing (oder auch IMG2010) echte Drahtseile und klassische Tonabnehmer. Somit konnte man auch traditionell einen flotten Darm zupfen.

Die speziell designte Brücke enthielt einen „virtuellen Vibratohebel“, der Controller-Daten erzeugte und einen eingelassenen Synth-Tonabnehmer, der durch die individuelle Entfernung zum jeweiligen Saitenreiter extrem nah am hinteren Ende der Saiten saß und daher ein zuverlässiges Tracking ermöglichte. Der 24-Pin-Anschluss gestattete die Nutzung von Rolands Geräte-Universum wie dem GR-300, dem GM-70 oder dem Z3 aus dem Hause Korg.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Prominente Nutzer der X-ing waren unter anderem John Abercrombie und Tommy Tedesco. Ich kann mich daran erinnern, eine Werbeanzeige mit Axel Heilhecker (damals bei Wolf Maahn) gesehen zu haben. Falls Axel hier mitliest: Hau raus, die Story!

1986: Roland revolutioniert den MIDI-Hype

Der GK-Tonabnehmer

Ein Meilenstein in der Entwicklung der MIDI-Gitarre war der GK-1 Divided Pickup. Damit war es plötzlich nicht mehr nötig, das Instrument zu wechseln, denn nun konnten ganz normale E-Gitarren um‑ bzw. nachgerüstet werden. Der Trick lag unter anderem darin, dass die Steuerelemente komplett ausgelagert wurden. Die Gitarre war nicht mehr der Controller, sondern nur noch der Datenlieferant.

Der Roland GK-1 war insofern ein Gamechanger, als er jede Saite separat abnahm. Aber warum ist das wichtig? Eine normale E-Gitarren-Pickup-Spule mischt alle Saiten zu einem Signal. Für korrekte MIDI-Erkennung ist das tödlich, denn wenn zwei Saiten gleichzeitig schwingen, überlagern sich die Frequenzen. Die Tonhöhenanalyse wird ungenau oder sogar unmöglich.

Darum liefert der „hexaphonische“ Pickup sechs Einzelsignale. Und hier kommt das berühmte, verhasste 13-Pin-Kabel ins Spiel. Es liefert sechs einzelne Audiosignale, Steuerspannungen und die Versorgungsspannung. Sonst nichts. Der eigentliche „Gehirn-Teil“ sitzt im Converter, hier sei insbesondere die GR-Serie genannt, später auch die VG-Serie.

1990: Axon macht das Tracking schnell

Auch wenn das von Roland aus der Taufe gehobene GK- und GR-Universum schon recht zuverlässig und vor allem erschwinglich war, kam der eine oder andere Hersteller so langsam auf den Gedanken, dass nicht die Wandlung in MIDI-Daten das eigentliche Problem war, sondern die Latenz. Latenz ist gerade unter Gitarristen ein heißes Thema. Schauen wir uns das Ganze mal physikalisch an:

Eine Saite schwingt mit einer bestimmten Frequenz. Zum Beispiel schwingt die tiefe E-Saite 82 x pro Sekunde (82 Hz). Physikalisch in eine Periode umgerechnet wird das mit der Formel T = \frac{1}{f}

Bei 82 Hz sind das ca. 12 ms pro Periode. Ein Algorithmus braucht meist mehrere Perioden, um die Tonhöhe stabil zu erkennen. Also 2–3 Perioden = 24–36 ms. Dazu kommt dann noch die Signalverarbeitung. Das ist die Erklärung für das schwabbelige Spielgefühl bei den tiefen Saiten. Für Gitarristen, die sonst ihre Ohren auf Höhe der 4×12″ Marshall-Box haben, ist das inakzeptabel. Ab 25 ms beginnt man die Latenz im Spiel zu fühlen, manche Gitarristen schwören, sie würden das auch schon früher bemerken.

Die Lösung, die Axon mit dem AX100 anbot, sollte das Tracking revolutionieren. Das System wartete nicht darauf, bis sich die Saite entschieden hatte, mit welcher Frequenz sie schwingen wollte, sondern nutzte den Anschlag, genauer gesagt die dort entstehenden Transienten. Der Algorithmus analysierte den Anschlag, der im Moment des Spielens auftrat. Er erkannte Tonhöhe, Anschlagsdynamik und Position, bevor die Saite vollständig in Aktion war. Sauber spielen musste man trotzdem noch.

2010er – und jetzt wird’s merkwürdig

Die You Rock Guitar: Gitarrenform mit Controllerseele

Die You Rock Guitar wurde als MIDI-Controller am Markt positioniert und ist in der Praxis für viele eher ein gitarrenähnliches Eingabegerät. Möglicherweise hilfreich zum Einspielen und Festhalten von Ideen, aber mit einem Spielgefühl, das nicht jeder als echte Gitarre akzeptiert. Mich eingeschlossen, irgendwo im Keller meines alten Zuhauses schlummert dieses Stück Plastik noch. Das Spannende an diesem Controller ist aber, dass You Rock die Pitch-to-MIDI-Problematik dadurch umgeht, dass es das Instrument schwerpunktmäßig wieder stärker in Richtung Controller verschiebt.

AeroBand Guitar: Always in tune, sound on board und USB-MIDI

Die AeroBand Guitar steht für den neuesten Trend: integrierter Sound, USB-MIDI, kein Stimmen. Das ist weniger „MIDI-Nachrüstung für Gitarristen“, sondern mehr „Wir bauen ein neues Instrument, das zufällig wie eine Gitarre aussieht“. Für manche ist das genial (Ideen skizzieren, unterwegs leise üben), für andere ist es eher ein emotional schwieriger Spagat.

Mit zunehmender Rechenleistung, verbesserten Algorithmen und der Integration in moderne DAWs wandelt sich das Konzept weiter. Heute sind MIDI-Gitarren deutlich kompakter, latenzärmer und alltagstauglicher – von spezialisierten Controllern hin zu integrierten Lösungen wie dem Jamstik Core. Die Entwicklung zeigt klar: Von experimentellen High-End-Instrumenten der 80er ist die MIDI-Gitarre inzwischen zu einem praxisnahen Produktionswerkzeug gereift.