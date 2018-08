History & Sounds: E-Mu Emulator II Video-Doku

Ganz tolles Teil! Sound und Look sind unverwechselbar. Genial ist auch, dass das Floppydisk-Laufwerk sich oben befindet. So lässt sich heute ein nachgerüstetes Disk Drive wunderbar bedienen und vor allem bequem ablesen. Da muss man sich beim Emax ganz schön den Hals verrenken. Der E-MU II ist eine Klasse für sich. Am ehesten nähert man sich noch mit dem Emax I an, der dank seines analogen Filters auch sehr schön warm und lofi-mäßig klingt.