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HK Audio LUNAR und HK PORTABLE SUB, PA-System

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HK Audio stellt LUNAR und PORTABLE SUB vor

26. Juni 2026
HK Audio LUNAR und HK PORTABLE SUB (Quelle: HK Audio)

HK Audio LUNAR und HK PORTABLE SUB (Quelle: HK Audio)

HK Audio baut sein Angebot an mobilen PA-Systemen weiter aus und bringt sogar gleich zwei neue Serien auf den Markt: Die Reihe HK Audio LUNAR besteht aus drei aktiven Fullrange-Lautsprechern, während HK PORTABLE SUB zwei passende Subwoofer umfasst. Gedacht sind die neuen Modelle vor allem für DJs, Bands, Alleinunterhalter und kleinere Verleiher.

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HK Audio LUNAR 110/SUB 115 Power Bundle
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Der Ansatz beider Serien ist insgesamt sehr praxisnah, denn die aktiven Lautsprecher sollen nicht lange eingerichtet werden müssen, sondern im Alltag direkt funktionieren. Dafür kombiniert der Hersteller eine praktische DSP-Bearbeitung, Presets, robuste Holzgehäuse und sogar integriertes Bluetooth.

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HK Audio LUNAR 110 XA von hinten (Quelle: HK Audio)

HK Audio LUNAR 110 XA von hinten (Quelle: HK Audio)

HK Audio LUNAR für Bühne, DJ und Sprache

Die HK Audio LUNAR Serie umfasst die Modelle LUNAR 110 XA, LUNAR 112 XA und LUNAR 115 XA. Dahinter stehen aktive 2-Wege-Lautsprecher mit jeweils 10, 12 und 15 Zoll Tieftönern. Je nach Anwendung können sie als Hauptlautsprecher, Topteil mit entsprechendem Subwoofer oder dank der Monitorschräge auch als Bühnenmonitor genutzt werden.

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HK Audio LUNAR 110 XA
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HK Audio LUNAR 112 XA
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Alle drei Modelle arbeiten mit Class-D-Endstufen und einem DSP, der unter anderem über Presets für Musik, Sprache, Monitorbetrieb und den Einsatz mit externem Subwoofer verfügt. Wie bereits erwähnt, ist hier ach eine Bluetooth-Schnittstelle integriert. Die Leistung liegt bei 600 Watt RMS und 1.200 Watt Peak. Der maximale Schalldruck reicht von 128 db bis zu 130 dB beim größten 15-Zoll-Modell.

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HK Audio PORTABLE SUB für mehr Bass

HK Audio PORTABLE SUB ist die Serie an passenden aktiven Subwoofern. Das Modell 115 A ist mit einem 15-Zoll-Treiber ausgestattet, der HK Audio PORTABLE SUB 118 A entsprechend mit einem 18-Zoll-Treiber. Beide Modelle liefern 700 W RMS und 1.400 W Peak.

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HK Audio PORTABLE SUB 115 A
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HK Audio PORTABLE SUB 118 A
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HK Audio PORTABLE SUB 118 A von hinten (Quelle: HK Audio)

HK Audio PORTABLE SUB 118 A von hinten (Quelle: HK Audio)

Praktisch ist vor allem die Abstimmung auf mehrere Serien des Herstellers, denn neben LUNAR gibt es Presets für SONAR und POLAR MK2 und außerdem auch eine universelle Lowcut-Einstellung für andere Lautsprecher. Dadurch lassen sich die Subwoofer nicht nur mit den neuen Topteil-Modellen kombinieren, sondern auch problemlos in bestehende Anlagen integrieren.

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Preise und Verfügbarkeit der Serien

Alle Modelle sind bereits einzeln, aber auch in passenden Kombinationen verfügbar. Preislich bewegen sich die neuen HK Audio LUNAR Lautsprecher im mittleren Segment aktiver PA-Boxen. Das 10er-Modell liegt bei 798,– Euro, das 12er-Modell bei 898,– Euro und das 15er-Modell bei 998,– Euro. Die Subwoofer kosten 849,– Euro für das 15er-Modell und 1.149,– Euro für das 18er-Modell.

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HK Audio LUNAR 112/SUB 118 Power Bundle
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Mit LUNAR und PORTABLE SUB bringt HK Audio nun zwei Serien heraus, die vor allem für den kostengünstigen und mobilen Einsatz interessant sind. Wer häufig aufbaut, abbaut und ohne große Umwege zu einem brauchbaren Ergebnis kommen möchte, sollte sich diese Kombination aus aktiver PA-Technik, passender Presets, solider Verarbeitung und flexiblen Einsatzmöglichkeiten anschauen. Mehr Informationen gibt es auf der Website des Herstellers.

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Preis

  • 10er Topteil: 798,– Euro
  • 12er Topteil: 898,– Euro
  • 15er Topteil: 998,– Euro
  • 15er Sub: 849,– Euro
  • 18er Sub: 1.149,– Euro
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Gereon Gwosdek RED

Leidenschaft für Tasten und Technik, Musikschulinhaber und Bandleader im Bereich von christlicher Musik.

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