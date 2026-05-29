HK Audio legt das kleine Polar-Modell neu auf

HK Audio hat ein neues Modell der Polar-Serie vorgestellt, das eine solide Lösung für kleinere Veranstaltungen, Auftritte und Präsentationen sein soll, bei denen eine gut transportierbare Lautsprecher-Lösung benötigen wird. Interessant ist die neue HK Audio Polar 8 MK2 also vor allem für Singer-Songwriter, Entertainer und Redner, aber auch für Schulen und Vereine.

Affiliate Links HK Audio Polar 8 MK2 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 649,00€

Das Grundkonzept ist bewusst einfach gehalten, denn hier werden Subwoofer und Säulenlautsprecher einfach zu einem schlanken System zusammengesteckt, das ohne separate Lautsprecherstative auskommt. Mit an Board sind auch Bluetooth und ein integrierter Mixer.

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HK Audio Polar 8 MK2 für mobile Beschallung

Die HK Audio Polar 8 MK2 ist als kompaktes Säulen-PA-System für kleinere bis mittlere Anwendungen gedacht. Für den Bassbereich ist ein ein 8-Zoll-Subwoofer zuständig und die Säule ist mit sechs 2,5-Zoll Neodym-Treibern ausgestattet. Diese Bauweise soll eine breite Schallverteilung ermöglichen. Mit einem Gewicht von 19,7 kg lässt sich das System außerdem gut transportieren. HK Audio nennt für die neue Polar 8 MK2 eine Leistung von 300 Watt RMS, 1.200 Watt Peak und der maximale Schalldruck liegt bei 120 dB Peak. Der Abstrahlwinkel beträgt 120 Grad horizontal und 45 Grad vertikal, was für ein kompaktes System dieser Klasse solide Eckdaten sind.

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Ausstattung der Säulen-PA

Zur Ausstattung gehören zwei kombinierte XLR-Klinken-Eingänge für Mikrofon- oder Line-Signale, ein Stereo-Cinch-Eingang und ein XLR-Out, über den beispielsweise weitere Lautsprecher betrieben werden können. Über einen Contour-Regler lässt sich der Klang an verschiedene Einsätze anpassen, etwa für Musik oder Sprache. Für kabelloses Audio-Streaming ist Bluetooth 5.0 integriert und außerdem können zwei Systeme des neuen Modells drahtlos miteinander verbunden werden.

Preis und Verfügbarkeit des Systems

Die neue Säulen-PA ist in schwarz und weiß erhältlich und bereits verfügbar, der Preis liegt aktuell bei 649,- Euro. Zum Lieferumfang gehören neben dem Subwoofer und dem Säulenelement auch ein Cover für den Subwoofer und eine Transporttasche für die Säule. Mehr Informationen zur neuen HK Audio Polar 8 MK2 gibt es auf der Website von HK Audio.